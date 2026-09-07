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Intrată în insolvență în această vară, CFR Cluj a fost părăsită și de mai mulți jucători de bază din sezonul trecut. În aceste zile, Marius Șumudică încearcă să-și consolideze lotul prin câteva transferuri importante. Au venit deja șase jucători. Șumi dezvăluie, la FANATIK SUPERLIGA, că această campanie de mercato este departe de final.

CFR Cluj continuă să facă transferuri. Anunțul lui Marius Șumudică

CFR Cluj și-a revenit radical în ultimele etape de SuperLiga. După eșecul de la debutul lui Șumudică, 0-3 la Arad cu Corvinul, gruparea din Gruia s-a regrupat și nu a mai pierdut niciun meci. Au fost două victorii în campionat: 1-0 cu FCSB și 3-2 cu Csikszereda, plus una în Cupă, 3-1 la Sepsi. Vineri, tot în prima ligă, CFR a remizat cu Farul, scor 0-0.

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Clujenii au mai primit o veste bună: interdicția la transferuri a fost ridicată. Astfel, dintr-o lovitură, : Arpad Tordai (portar, 29 ani), Adi Nalic (mijlocaș central, 28 ani), Sergiu Buș (atacant, 33 ani), Leo Saca (fundaș central, 19 ani), Iva Gelashvili (fundaș central, 25 ani) și Billel Omrani (atacant, 33 ani). Dar campania de achiziții a ardelenilor nu se oprește aici. Șumi mai anunță alte lovituri.

„În afară de aceștia, vor mai fi legitimați încă trei. Vor mai veni luni și marți încă trei jucători, care eu i-am văzut și-i vom aduce. Un mijlocaș box-to-box, o bandă, un fundaș central și un fundaș central”, dezvăluie Șumudică, la FANATIK. Antrenorul mai adaugă faptul că nu va schimba sistemul, urmând să continue cu 3 fundași centrali. „Avem nevoie de puncte. Vom schimba pe parcurs doar dacă o cere jocul”.

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pe piața transferurilor. Deși a avut o ofertă consistentă din Polonia, tânărul a decis să continue în Gruia. Marius Șumudică a confirmat faptul că CFR a avut o ofertă foarte bună pentru fotbalist, de peste 1.000.000 de euro de la Lechia Gdansk.

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„Da, era o ofertă foarte bună, peste un milion de euro și pentru el un salariu foarte bun, dar copilul a refuzat. A zis că nu ia în calcul să meargă în liga a doua în Polonia. Imaginați-vă ce bani investesc în liga a doua în Polonia. Să dai 30.000 de euro salariu și un milion de euro sumă de transfer este incredibil”, explică Șumudică.

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