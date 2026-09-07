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Marius Şumudică anunţă noi transferuri la CFR Cluj după cei șase jucători legitimați dintr-un foc: „100% o să mai vină”. Ce se întâmplă cu Biliboc

După numeroasele pierderi din ultimele zile, CFR Cluj se regrupează. Marius Șumudică anunță noi transferuri, în afară de cele șase realizate deja. Ce se întâmplă cu Lorenzo Biliboc.
Adrian Baciu
07.09.2026 | 08:50
Marius Sumudica anunta noi transferuri la CFR Cluj dupa cei sase jucatori legitimati dintrun foc 100 o sa mai vina Ce se intampla cu Biliboc
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică anunță noi transferuri la CFR Cluj: „O să mai vină” în afară de cei șase. Sursa foto: colaj Fanatik
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Intrată în insolvență în această vară, CFR Cluj a fost părăsită și de mai mulți jucători de bază din sezonul trecut. În aceste zile, Marius Șumudică încearcă să-și consolideze lotul prin câteva transferuri importante. Au venit deja șase jucători. Șumi dezvăluie, la FANATIK SUPERLIGA, că această campanie de mercato este departe de final.

CFR Cluj continuă să facă transferuri. Anunțul lui Marius Șumudică

CFR Cluj și-a revenit radical în ultimele etape de SuperLiga. După eșecul de la debutul lui Șumudică, 0-3 la Arad cu Corvinul, gruparea din Gruia s-a regrupat și nu a mai pierdut niciun meci. Au fost două victorii în campionat: 1-0 cu FCSB și 3-2 cu Csikszereda, plus una în Cupă, 3-1 la Sepsi. Vineri, tot în prima ligă, CFR a remizat cu Farul, scor 0-0.

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Clujenii au mai primit o veste bună: interdicția la transferuri a fost ridicată. Astfel, dintr-o lovitură, CFR a legitimat 6 fotbaliști: Arpad Tordai (portar, 29 ani), Adi Nalic (mijlocaș central, 28 ani), Sergiu Buș (atacant, 33 ani), Leo Saca (fundaș central, 19 ani), Iva Gelashvili (fundaș central, 25 ani) și Billel Omrani (atacant, 33 ani). Dar campania de achiziții a ardelenilor nu se oprește aici. Șumi mai anunță alte lovituri.

„În afară de aceștia, vor mai fi legitimați încă trei. Vor mai veni luni și marți încă trei jucători, care eu i-am văzut și-i vom aduce. Un mijlocaș box-to-box, o bandă, un fundaș central și un fundaș central”, dezvăluie Șumudică, la FANATIK. Antrenorul mai adaugă faptul că nu va schimba sistemul, urmând să continue cu 3 fundași centrali. „Avem nevoie de puncte. Vom schimba pe parcurs doar dacă o cere jocul”.

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Care este situația lui Lorenzo Biliboc

Lorenzo Biliboc (19 ani) a fost, recent, în centrul unei telenovele pe piața transferurilor. Deși a avut o ofertă consistentă din Polonia, tânărul a decis să continue în Gruia. Marius Șumudică a confirmat faptul că CFR a avut o ofertă foarte bună pentru fotbalist, de peste 1.000.000 de euro de la Lechia Gdansk.

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Da, era o ofertă foarte bună, peste un milion de euro și pentru el un salariu foarte bun, dar copilul a refuzat. A zis că nu ia în calcul să meargă în liga a doua în Polonia. Imaginați-vă ce bani investesc în liga a doua în Polonia. Să dai 30.000 de euro salariu și un milion de euro sumă de transfer este incredibil”, explică Șumudică.

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Marius Şumudică anunţă noi transferuri la CFR Cluj după cei șase jucători legitimați dintr-un foc: „100% o să mai vină”. Ce se întâmplă cu Biliboc

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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