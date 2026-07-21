CFR Cluj, adversari infernali în Conference League. Echipa din țara lui Haaland cu jucători de mare valoare. Puștiul care valorează 10 milioane de euro

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CFR Cluj, echipă cu un start ratat în actualul sezon de SuperLiga, are parte de adversari extrem de dificili în Conference League. Dacă va trece de armenii de la Alashkert, echipa din Gruia va da piept cu o formația din Norvegia sau cu una din Cehia. Ambele sunt echipe redutabile, în formă și cu jucători de zeci de milioane de euro în lot.

CFR Cluj, cel mai mare ghinion la tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Conference League

Luni, 20 iulie 2026, la sediul UEFA de la Nyon a avut loc tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar Conference League. Reprezentantele României în a treia competiție ca importanță din Europa, FCSB, CFR Cluj și U Cluj, și-au aflat posibilele adversare din această fază. Cei mai ghinioniști au fost cei din Gruia.

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, de un rival extrem de puternic. Locul 3 din sezonul trecut al întrecerii interne se va duela în a treia competiției ca valoare din Europa cu o echipă care va pierde în turul 2 preliminar al Europa League. E vorba de învinsa ”dublei” dintre Tromso (Norvegia) – FC Hradec Kralove (Cehia).

Vorbim, iată, de două formații care provin din țări care au jucat în această vară la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada. Naționala nordică nu mai are nevoie de nicio prezentare. Haaland, Odegaard & co. au făcut o figură extrem de frumoasă și au ajuns în sferturile de finală, acolo unde au jucat de la egal la egal cu Anglia, locul 3 de la CM.

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Cine este Tromso: lot peste CFR Cluj. Vedeta nordicilor valorează 10 milioane de euro

Teoretic, CFR Cluj are prima șansă în turul 2 preliminar din Conference League, cu Alashkert. Apoi, pentru ardeleni ar putea apărea un veritabil ”monstru”. E vorba de Tromso. Vorbim de nimeni alții decât liderii la zi din campionatul Norvegiei după 15 etape. Această formație are două puncte peste Bodo/Glimt, echipă care a ajuns până în optimile Ligii Campionilor în stagiunea precedentă.

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CFR are o cotă de piață de circa 20 de milioane de euro. Norvegienii sunt și mai valoroși. Tromso este cotată la 28,15 milioane de euro de . Cei mai scumpi jucători din lotul românilor sunt Meriton Korenica și Andrei Cordea, care valorează câte 3 milioane de euro. La echipa scandinavă, cel mai bine cotat fotbalist din lot este mijlocașul Jens Hjerto-Dahl.

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El valorează 10 milioane de euro. La 20 de ani ai săi, cu un fizic impunător, tânărul a intrat pe radarul mai multor echipe de top din Anglia, Italia și Scoția. Recent, Tromso a refuzat 6,5 milioane de euro în schimbul său, de la Cardiff City. Pentru ca CFR Cluj și Tromso să se dueleze în turul 3 preliminar din Conference League, românii trebuie să treacă de armenii de la Alashkert, iar norvegienii să fie eliminați de cehii de la Hradec Kralove.

De ce trebuie să se teamă CFR de Hradec Kralove

Pe hârtie, cu cehii de la Hradec Kralove. Un nume aparent necunoscut, această formație ar trebui să fie luată în serios. Deși are o cotă de piață sub CFR Cluj, de 11,5 milioane de euro, gruparea care vine din capitala regiunii Hradec Kralove a terminat sezonul trecut din Cehia pe locul 4, imediat după granzii Slavia Praga, Sparta Praga și Plzen.

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Cehii încă nu au început campionatul și joacă primul meci oficial joi, 23 iulie, cu cei de la Tromso. Lotul lui Hradec Kralove nu este unul extrem de ofertant. Doar portarul Adam Zadrazil (25 de ani, 2,5 milioane euro) și mijlocașul Tom Sloncik (21 de ani, 1,8 milioane euro) au cote de piață de peste 1 milion de euro.