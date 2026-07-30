CFR Cluj – Alashkert, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar, manșa retur. ”Feroviarii”, favoriți la calificare

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După remiza de la Erevan, CFR Cluj și Alashkert se întâlnesc joi, 30 iulie, în manșa secundă a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Partida de pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia va începe de la ora 21:30. Cele 90 sau 120 de minute ale întâlnirii pot fi urmărite, în format live text, pe FANATIK.

CFR Cluj – Alashkert, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar, manșa retur

În urmă cu o săptămână, în Armenia, CFR Cluj și Alashkert au încheiat la egalitate, scor 1-1. Gazdele au deschis scorul prin Rafael Jesus (minutul 35), însă formația lui Antonio Folha (55 de ani) a reușit să restabilească egalitatea, prin Andres Sfait (minutul 46) și a revenit în România cu un rezultat care îi conferă șanse importante de calificare.

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. Ardelenii pornesc clar cu avantajul terenului propriu, însă rezultatul din tur obligă echipa din Gruia să trateze partida cu maximă atenție și să forțeze victoria în 90 de minute. Dincolo, deși outsider, Alashkert a demonstrat că poate pune probleme – 17 șuturi au avut armenii către poarta lui Octavian Vâlceanu în tur.

Cum arată istoria meciurilor directe CFR Cluj – Alashkert

Istoria este de partea românilor. CFR Cluj și Alashkert s-au mai întâlnit în turul 3 preliminar al Europa League în sezonul 2018 – 2019. A fost atunci o dublă victorie fără gol primit pentru clujeni. CFR a câștigat prima manșă din Armenia cu 2-0. Calificarea era deja decisă. Returul din Gruia a fost un simplu antrenament. Ardelenii au făcut spectacol și s-au impus cu 5-0. Au înscris Culio (penalty), Omrani (dublă), Hoban și Mailat. CFR s-a calificat mai departe cu scorul general de 7-0.

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Cine este arbitrul meciului din Gruia dintre CFR și Alashkert

UEFA l-a delegat la ”centru” în Gruia pe islandezul Vilhjalmur Alvar Thorarinsson (41 de ani). Întreaga brigadă este din Islanda. Arbitrii asistenți sunt Gylfi Mar Sigurdsson și Gudmundur Bjarnason. Revenind la Thorarinsson, acesta este arbitru FIFA din 2015 și face parte din categoria oficialilor UEFA care au primit delegări în competițiile europene, în special în preliminariile Champions League, Europa League și Conference League.

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Cine transmite la TV meciul CFR Cluj – Alashkert

Fanii fotbalului din România și cei clujeni primesc o veste bună. La fel ca disputa din tur, și manșa secundă va putea fi văzută la TV. Meciul CFR Cluj – Alashkert va fi transmis în direct de cele două importante televiziuni de profil: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Cote pariuri CFR Cluj – Alashkert în Conference League

, casele de pariuri o văd în continuare pe CFR Cluj drept mare favorită în retur. Victoria ardelenilor are o cotă în jur de 1,55 – 1,60, remiza este cotată la aproximativ 4,05 – 4,20 în timp ce un succes al lui Alashkert ajunge la cote de aproximativ 5,10 – 5,50. La calificare, românii primesc cote de la 1,20 la 1,30.

Echipele probabile în CFR Cluj – Alashkert

CFR Cluj se prezintă la duelul cu armenii cu un moral sportiv bun. În SuperLiga, elevii lui Antonio Folha au trecut cu 5-0 de FC Voluntari. Dincolo, Alashkert încă nu a jucat niciun meci oficial intern. Sezonul începe pe 31 iulie. Iată cum ar putea arăta cele două echipe:

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CFR Cluj : Vâlceanu, Braun, Djokovic, Abeid, Camora, Muhar, Păun, Fica, Cordea, Sfait, Korenica

: Vâlceanu, Braun, Djokovic, Abeid, Camora, Muhar, Păun, Fica, Cordea, Sfait, Korenica Alashkert: Beglaryan, Terteryan, Matyukhin, Cezar, Hakobyan, Piloyan, Jesus, Farayola, Nalbandyan, Massoumou, Toure

Meciul CFR Cluj – Alashkert, transmis în format live text pe FANATIK

Duelul CFR Cluj – Alashkert, care se joacă joi, 30 iulie, de la ora 21:30, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, poate fi urmărit live text pe FANATIK. Vom surprinde, în timp real, toate fazele importante din Gruia, golurile și, sperăm, calificarea formației noastre în turul 3 preliminar din Conference League.