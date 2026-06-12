CFR Cluj, amendată și amenințată de UEFA cu excluderea din cupele europene! Reacția exclusivă a patronului Neluțu Varga

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CFR Cluj s-a calificat în preliminariile UEFA Conference League din sezonul următor, însă în viitor ar putea să nu mai beneficieze de acest drept. UEFA a constatat restanțele financiare ale clubului patronat de Neluțu Varga și l-a sancționat dur printr-o amendă și o excludere cu suspendare din competițiile intercontinentale.

CFR Cluj are probleme mari cu UEFA! Ardelenii ar putea fi excluși din cupele europene

După ce UEFA a analizat situațiile financiare ale echipelor calificate pentru următorul sezon de cupe europene, forul european a taxat 7 cluburi, iar CFR Cluj și kosovarii de la Ballkani au primit cele mai drastice amenzi, de 200.000 de euro, în timp ce un club cu tradiție din Spania, Athletic Bilbao, trebuie să plătească doar 10.000 de euro.

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Patru cluburi au primit o excludere cu suspendare din competițiile UEFA, care se va activa dacă va exista o recidivă în următoarele două sezoane, iar Dinamo Batumi a primit un astfel de avertisment în martie, însă gruzinii nu l-au respectat, iar acum vor fi exclusi pentru următoarele trei ediții de competiții UEFA: „Din cauza unor circumstanțe agravante, și anume recidivă și/sau restanțe de plăți de peste 90 de zile, următoarele patru cluburi au primit, de asemenea, o excludere cu suspendare de la participarea la următoarele competiții UEFA.

CFR 1907 Cluj și FC Ballkani – excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de două sezoane. Ea va fi aplicată doar dacă cluburile au plăți restante în sezoanele 2026/27 și 2027/28; FK Budućnost Podgorica și FC Ordabasy Shymkent – excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de un sezon. Va fi aplicată numai dacă cluburile au plăți restante în sezonul 2026/27″, notează

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Neluțu Varga a aflat de la Fanatik despre amenda primită de CFR Cluj de la UEFA

Conștient de problemele de la club, Neluțu Varga nu a primit această decizie ca o lovitură, fiind sigur că va reuși să rezolve totul și că excluderea din cupele europene nu se va activa. Patronul ardelenilor a aflat de la FANATIK despre amenda primită de CFR Cluj de la UEFA. Omul cu banii din Gruia a dezvăluit că va achita amenda de 200.000 de euro și va plăti tot ce este nevoie pentru a fi în regulă din punct de vedere financiar: „Tot ce trebuie plătit, o să plătim. Normal că o să achităm amenda de la UEFA”, a spus omul de afaceri pentru FANATIK.