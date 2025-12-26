CFR Cluj anunță transferul lui Louis Munteanu, după ce atacantul a purtat tricoul FCSB: „Povestea s-a încheiat!”

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a avut o apariție neașteptată. Aflat în vacanță, atacantul de la CFR Cluj a fost surprins îmbrăcând tricoul rivalei FCSB. Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a reacționat după gestul făcut de Munteanu și i-a anunțat transferul în străinătate.

CFR Cluj anunță transferul lui Louis Munteanu, după apariția în tricoul rivalei: „Povestea cu FCSB s-a încheiat”

Louis Munteanu a participat la un turneu caritabil înainte de Crăciun. Deși se află în vacanță, atacantul a atras atenția după ce a purtat tricoul FCSB la competiție, interesul lui Gigi Becali pentru el fiind cunoscut.

La scurt timp după acest eveniment, Iuliu Mureșan a lămurit situația. Președintele clubului a dezvăluit că atacantul nu va ajunge la FCSB în această iarnă, pe numele jucătorului fiind mai multe oferte din străinătate.

„Putea să apară şi în tricoul Sportului Studenţesc. La FCSB sigur nu ajunge. Deloc! Povestea cu FCSB s-a încheiat. A fost la un moment dat, dar acum avem alte piste din afară.

Pentru mine nu are nicio semnificaţie gestul lui. Nu are nicio legătură cu nimic. Avem ceva oferte de afară”, a declarat Iuliu Mureșan, conform .

Ce a spus Neluțu Varga despre gestul făcut de Louis Munteanu

Spre deosebire de Iuliu Mureșan, . Mai mult decât atât, omul cu banii de la CFR Cluj a transmis că atacantul a fost „lipsit de creier” în momentul în care s-a pozat în tricoul rivalei din SuperLiga.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el.

De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a spus Neluțu Varga, potrivit .

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Louis Munteanu

Deși a anunțat în mai multe rânduri, , că nu îl mai dorește pe Louis Munteanu, Gigi Becali pare să se fi răzgândit. După ce Munteanu a purtat tricoul FCSB, patronul a mărturisit că situația s-a schimbat.

„Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi dacă el l-a pus la inițiativa lui… Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau. Se schimbă situația”, a spus Gigi Becali, pentru .

Deși nu a mai avut eficiența din sezonul precedent, pe numele lui Louis Munteanu au venit mai multe oferte. Forma slabă s-a resimțit și la ultima actualizare a valorii de piață, atacantul fiind cotat la 4,5 milioane de euro, acesta cunoscând o scădere de 500.000 de euro.