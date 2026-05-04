CFR Cluj, aproape de faliment! Dezvăluiri incredibile ale lui Giovanni Becali: “Aşa mi-a spus Neluţu Varga când l-am adus pe Pancu! Îi era frică”

Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, CFR Cluj este pe locul 3, cu 37 de puncte, la cinci lungimi de liderul Universitatea Craiova. Echipa lui Pancu e într-o situație excelentă din toate punctele de vedere. În urmă cu jumătate de an, Neluțu Varga amenința cu falimentul.

Giovanni Becali, despre cum a evitat Neluțu Varga falimentul la CFR Cluj

CFR Cluj a avut un sezon de coșmar în prima parte. După eliminarea șocantă din preliminariile Conference League, trupa din Gruia a fost la un pas să rateze play-off-ul. Cu Daniel Pancu la timonă, ardelenii au prins in extremis top 6. Giovanni Becali a dezvăluit scenariul sumbru pe care îl pregătea în caz contrar Neluțu Varga. „Vrei să îți zic ceva? Păi Neluțu Varga, atunci, se gândea la un eventual faliment. Mi-a zis mie. ‘Eu eram într-un moment, nu că falimentam eu, dar falimenta echipa să cadă în Divizia B’”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Cum a fost convins Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj

Revirimentul lui CFR Cluj a început odată cu venirea lui Daniel Pancu. Tehnicianul, care e reprezentat de Giovanni Becali, a fost instalat pe banca ardelenilor pe 1 noiembrie 2025.

„La prima discuție cu Neluțu, i-am zis ‘Nu vine. Echipa e unde e. Bani nu aveți’. La care el ‘Hai, mă, Giovanni’. Aproape să îmi închidă telefonul. I-am zis ‘Lasă-mă să mai vorbesc o dată cu el’. Am mai vorbit și uite ce s-a întâmplat. A fost de acord”, a adăugat Giovanni Becali.

Recent, Giovanni Becali a fost implicat în „I-am împăcat și s-au comportat bine. Și jucătorii s-au salutat. Ăla era un meci important și pentru CFR și pentru U Cluj, când a fost cu scandalul. CFR și-a jucat locul de play-off acolo și U s-a relansat de la acea înfrângere. A avut numai victorii”, a conchis celebrul agent FIFA.

