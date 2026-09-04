ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a primit, în sfârșit, o veste bună. Tribunalul Specializat Cluj i-a permis administratorului judiciar RTZ & Partners să efectueze plățile necesare pentru stingerea obligațiilor financiare stabilite de FIFA. În scurt timp, clubul va putea înregistra din nou jucători.

Veste uriașă pentru Marius Șumudică! CFR Cluj, la un pas să scape de interdicția FIFA

Pe scurt, Tribunalul Specializat Cluj i-a dat undă verde administratorului judiciar RTZ & Partners să facă plățile necesare pentru stingerea datoriilor stabilite de FIFA în cazul CFR Cluj. Clubul se află în insolvență, astfel că anumite plăți nu pot fi făcute în mod obișnuit, fără respectarea procedurii. RTZ a cerut instanței permisiunea să achite aceste obligații, iar judecătorul a aprobat solicitarea. Scopul este clar: CFR să își plătească datoriile care au dus la sancțiunea impusă de FIFA.

ADVERTISEMENT

Decizia nu înseamnă însă că Instanța doar a autorizat efectuarea plăților. Urmează ca sumele datorate să fie achitate și să fie îndeplinite condițiile cerute de FIFA pentru eliminarea sancțiunii. Hotărârea este executorie, deci poate fi pusă în aplicare imediat, chiar dacă există drept de apel în termen de cinci zile.

CFR Cluj contra cronometru! Decizia care poate debloca transferurile înainte de termenul-limită

. Antrenorul a reușit să atragă mai mulți fotbaliști, pe care i-a convins să semneze cu formația din Gruia, însă clubul nu a putut să îi înregistreze. În următoarele zile, după efectuarea plăților și îndeplinirea formalităților cerute, sancțiunea impusă de FIFA ar urma să fie ridicată. Timpul presează însă formația din Gruia. Perioada de transferuri se închide luni, 7 septembrie.

ADVERTISEMENT

„Admite cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale, formulată de petenta RTZ & Partners S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), prin intermediul Încheierii civile nr. 1287/2026, pronunţată în data de 20.08.2026, în dosarul nr. 649/1285/2026, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.

ADVERTISEMENT

Autorizează petenta RTZ & Partners S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) să efectueze plăţi în vederea stingerii obligaţiilor financiare stabilite de FIFA, în vederea ridicării interdicţiei transferului de jucători.

ADVERTISEMENT

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Executorie. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04.09.2026”, se arată în soluția instanței.