CFR Cluj, aproape de un transfer-surpriză: fratele unui titular actual al lui Dan Petrescu! „E atacant”

CFR Cluj a început cu dreptul noul sezon de Superliga. F Lotul lui Dan Petrescu pare a fi unul foarte competitiv. Echipa din Gruia are mici probleme în ceea ce privește compartimentul defensiv.

Fratele lui Arlind Ajeti a fost la un pas de a ajunge la CFR Cluj

Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre planurile clubului pentru următorul sezon. a lămurit situația fundașului central Arlind Ajeti, care a lipsit în meciurile cu Dinamo și Rapid din primele etape. Acesta a făcut parte din lotul Albaniei la EURO 2024.

ADVERTISEMENT

Balaj a precizat că Ajeti suferă de o accidentare ușoară, însă nu e vorba de ceva serios. În plus, oficialul echipei a precizat că clubul a fost în tratative cu fratele său, Albian Ajeti, însă discuțiile s-au oprit. Atacantul a fost antrenat în trecut de Marius Șumudică.

„Primim mult prea ușor goluri. Ajeti și Kresic sunt accidentați. Ajeti nu a fost la pregătire pentru că a fost în Germania alături de naționala Albaniei. El a fost apreciat la EURO. Cei care l-au înlocuit sunt jucători buni, atâta timp cât sunt în lotul CFR-ului.

ADVERTISEMENT

Ajeti nu are o problemă musculară, pentru că e o problemă de la sine. Am vrut să-l aducem pe fratele lui la echipă. E un marcator bun. Are probleme cu accidentările. Genetic vorbind, toate problemele le-a luat atacantul, fratele său. El a jucat și la EURO. Anul trecut a avut o leziune musculară, după care i-a fost greu să prindă echipa”, a explicat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică: ”De fiecare dată când l-am folosit, mi-a făcut ruptură”

Marius Șumudică a vorbit despre Albian Ajeti. Antrenorul i-a lăudat pe cei de la CFR Cluj pentru faptul că nu l-au adus la echipă, întrucât este un fotbalist cu mari probleme în ceea ce privește accidentările. Șumudică a precizat că, în perioada în care îl antrena, atacantul avea mai mereu probleme musculare.

ADVERTISEMENT

„Eu l-am avut la Gaziantep pe fratele lui. Foarte bun jucător. Un vârf. A fost la Basel, la Celtic. Marcator. Făceați cea mai mare greșeală dacă îl aduceați la CFR Cluj. Calitate are, indiscutabil. El nu se poate antrena la capacitate maximă. Stafful meu medical mi-a transmis că el are nevoie de foarte multe zile de odihnă.

Am avut mari probleme cu el. De fiecare dată când l-am folosit, mi-a făcut ruptură. Dacă făceam un antrenament mai tare, făcea rupturi musculare. El, în ultimii 2-3 ani, a avut cam 6-7 probleme musculare. Băiatul era la 30% din posibilități. El niciodată nu a făcut un sprint”, a declarat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Arlind Ajeti a fost adus la CFR Cluj sezonul trecut. El a jucat 22 de meciuri pentru echipa din Gruia și a reușit să înscrie 3 goluri. În carieră, el a mai evoluat pentru echipe precum Basel, Crotone sau Torino. Ajeti a fost titular în apărarea Albaniei la EURO 2024.

Marius Sumudica, DEZVALUIRE TERIBILA despre internationalul lui CFR Cluj | Reactia lui Cristi Balaj