Sport

CFR Cluj are o nouă interdicţie la transferuri! Ce se întâmplă cu cele 10 mutări din ultima zi de mercato

Probleme pentru CFR Cluj. Clubul a primit o nouă interdicţie la transferuri din partea celor de la FIFA. Ce se întâmplă cu cei 10 jucători transferaţi în ultima zi de mercato.
Marian Popovici
09.09.2026 | 17:26
CFR Cluj are o noua interdictie la transferuri Ce se intampla cu cele 10 mutari din ultima zi de mercato
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CFR Cluj are o nouă interdicţie la transferuri! Ce se întâmplă cu cele 10 mutări din ultima zi de mercato. Sursa: colaj Fanatik
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CFR Cluj se confruntă cu mari probleme financiare. Oficialii echipei au reuşit să ridice interdicţia de a transfera în ultima zi de mercato şi a semnat nu mai puţin de 10 jucători, care să completeze lotul lui Marius Şumudică.

CFR Cluj are o nouă interdicţie la transferuri!

Doar două zile mai târziu, FIFA a dictat o nouă interdicţie la transferuri pentru clubul din Ardeal după un nou litigiu privind datoriile faţă de jucători, scrie Digisport. În această vară, CFR Cluj a avut mai multe procese, pe care au reuşit să le rezolve şi să ridice interdicţia pentru câteva zile.

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Din fericire pentru Marius Şumudică, cei 10 jucători care au fost înregistraţi vor rămâne la CFR Cluj, iar interdicţia se aplică pentru următoarele trei perioade de transferuri. Această situaţie este una uzuală la CFR Cluj, având în vedere situaţia financiară delicată a clubului, fiind a patra interdicţie în ultimele 12 luni.

Cum a bifat CFR Cluj 10 transferuri în ultima zi de mercato: „E de Netflix”

Pentru oficialii celor de la CFR Cluj, ultimele ore din perioada de mercato au fost un adevărat tur de forţă. Ardelenii au reuşit să îi înregistreze în timp record pe: Arpad Tordai, Bilel Omrani, Adi Nalic, Iva Gelashvili, Sergiu Buş, Leo Saca, Ervin Omic, Jelani Dumas, Cristian Perea şi Cristian Ignat:

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„Adrenalină multă. Nu prea am putut să dorm. Nu am crezut în viața vieților mele că se poate întâmpla ieri ce s-a întâmplat. Eram stresat dacă se pot închide transferurile. Am venit până la club. Lucrau non-stop 5-6 oameni.

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Un mare merit îl au Marian Copilu și Ciprian Deac. Puțini reușeau asta. Să aduci un jucător de la Real Madrid cu trei minute înainte să se închidă perioada de transferuri… E ceva inimaginabil. S-a antrenat cu echipa mare de la Real Madrid. Este un câștig.

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Nu am crezut. Eu l-am urmărit pe jucător, dar nu am crezut. El la Real Madrid juca număr 7, iar la națională era bandă dreapta, fundaș. Are calitate. Când faci școala la Real Madrid, îți dai seama ce jucător e. Nu îmi vine să cred. E de Netflix”, a spus Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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