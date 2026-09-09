CFR Cluj are o nouă interdicţie la transferuri! Ce se întâmplă cu cele 10 mutări din ultima zi de mercato

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CFR Cluj se confruntă cu mari probleme financiare. şi a semnat nu mai puţin de 10 jucători, care să completeze lotul lui Marius Şumudică.

CFR Cluj are o nouă interdicţie la transferuri!

Doar două zile mai târziu, FIFA a dictat o nouă interdicţie la transferuri pentru clubul din Ardeal după un nou litigiu privind datoriile faţă de jucători, scrie . În această vară, CFR Cluj a avut mai multe procese, pe care au reuşit să le rezolve şi să ridice interdicţia pentru câteva zile.

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Din fericire pentru Marius Şumudică, , iar interdicţia se aplică pentru următoarele trei perioade de transferuri. Această situaţie este una uzuală la CFR Cluj, având în vedere situaţia financiară delicată a clubului, fiind a patra interdicţie în ultimele 12 luni.

Cum a bifat CFR Cluj 10 transferuri în ultima zi de mercato: „E de Netflix”

Pentru oficialii celor de la CFR Cluj, ultimele ore din perioada de mercato au fost un adevărat tur de forţă. Ardelenii au reuşit să : Arpad Tordai, Bilel Omrani, Adi Nalic, Iva Gelashvili, Sergiu Buş, Leo Saca, Ervin Omic, Jelani Dumas, Cristian Perea şi Cristian Ignat:

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„Adrenalină multă. Nu prea am putut să dorm. Nu am crezut în viața vieților mele că se poate întâmpla ieri ce s-a întâmplat. Eram stresat dacă se pot închide transferurile. Am venit până la club. Lucrau non-stop 5-6 oameni.

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Un mare merit îl au Marian Copilu și Ciprian Deac. Puțini reușeau asta. Să aduci un jucător de la Real Madrid cu trei minute înainte să se închidă perioada de transferuri… E ceva inimaginabil. S-a antrenat cu echipa mare de la Real Madrid. Este un câștig.

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Nu am crezut. Eu l-am urmărit pe jucător, dar nu am crezut. El la Real Madrid juca număr 7, iar la națională era bandă dreapta, fundaș. Are calitate. Când faci școala la Real Madrid, îți dai seama ce jucător e. Nu îmi vine să cred. E de Netflix”, FANATIK SUPERLIGA.