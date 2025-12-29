CFR Cluj are oferte pe masă pentru Louis Munteanu! Daniel Pancu, anunț de ultimă oră

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, în ciuda formei sportive modestă din ultima perioadă, prezintă în continuare interes pentru cluburile din străinătate. Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, e cel care a oferit anunțul.

Daniel Pancu are așteptări mari de la Louis Munteanu

Louis Munteanu nu mai are aceleași realizări ca în sezonul precedent, iar acest lucru provine, în mare parte, de la problemele pe care le-a întâmpinat la antrenamente. și că va arăta mai bine în anul ce bate la ușă.

ADVERTISEMENT

„De când am venit la CFR Cluj, Louis nu a lipsit de la niciun antrenament și a fost decisiv ori cu o pasă de gol, ori cu un gol. A fost foarte important la Craiova și face diferența prin simpla sa prezență.

Nu avea cum să revină atât de repede în ritm… A fost un tur de campionat, plus restul de 6 etape jucate, greu. A fost accidentat, inconstant în evoluții. Situația aceasta nu putea duce la nimic bun. Repet, de când am venit eu a avut continuitate.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Acum e la un nivel zici bun?) Nu pot să spun asta, dar nici rău nu era. Îi cunosc foarte bine forma maximă! În jocul cu Rapid a fost apropiat de nivelul lui cel mai bun”, a declarat Daniel Pancu, conform .

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu are oferte pe masă

În continuare, Daniel Pancu a expus faptul că , barajul pentru Mondial fiind extrem de aproape. Cât despre oferte, antrenorul de la CFR Cluj a mărturisit că acestea există, însă Munteanu va face deplasarea în cantonamentul de iarnă.

„El are interesul să joace foarte bine, echipa națională are două baraje pentru calificarea la Campionatul Mondial, asta e o motivație suplimentară și ar trebui să conteze acest aspect.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Mai există oferte pentru el?) Există cu siguranță, da! Nu știu de unde sunt, dar sunt! (n.r. – Cum îți faci planul pentru la anul?) În momentul de față îl fac cu Louis Munteanu. Începem pregătirea pe 3 și va fi și el, e jucătorul CFR-ului.

Avem câțiva jucători de care nici eu, nici clubul nu suntem mulțumiți. Vom vedea ce soluții se vor găsi”, a mai spus Daniel Pancu.