CFR Cluj aruncă în luptă „perlele” de la Real Madrid, Barcelona și Benfica! Neluțu Varga: „Abia aștept să-i văd la muncă!”

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CFR Cluj a realizat 10 transferuri în ultimele ore de mercato, reușind să-i ofere lui Marius Șumudică o bază solidă pe care să construiască o echipă aflată în reconstrucție în urma insolvenței. Patronul Varga e entuziasmat și așteaptă cu nerăbdare derby-ul cu Universitatea Cluj ca să își vadă „perlele” la lucru.

CFR Cluj ar putea să îi titularizeze pe jucătorii veniți de la Real Madrid, Barcelona sau Benfica

Numele de urmărit atât pentru fanii CFR Cluj , Leo Saca (19 ani, de la FC Barcelona) și Jelani Dumas (21 de ani, de la Benfica). Cei trei nu au fost momentan folosiți de Marius Șumudică, dar ar putea debuta în derby mai ales că antrenorul se confruntă cu mai multe probleme de lot cauzate de gripă.

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„N-am întrebat. N-am vorbit cu Șumi, dar e posibil să intre pe parcurs. Abia aștept să-i văd la muncă, pentru că jucători cu CV-uri bune am mai avut, dar important este cum joacă pe teren. Sunt tineri, sper să aducă energie. Au și experiența necesară ca să ne poată ajuta. Am așteptări de la ei, din acest motiv i-am adus”, a declarat Ioan Varga, pentru

Ca de obicei, Varga rămâne un optimist incurabil și le promite jucătorilor de la CFR Cluj o primă „specială” dacă vor învinge în derby. . Sunt orgolii și am așteptări de la acest meci. Sper să facă treabă bună și să câștige”, a explicat Varga.

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Patronul Ioan Varga e optimist că echipa sa va reuși să se impună în derby-ul cu Universitatea Cluj

Marius Șumudică anunța că răspunde de rezultatele echipei doar din luna „octombrie”, însă CFR Cluj nu s-a făcut momentan de râs, exceptând meciul cu Corvinul Hunedoara. În aceste condiții, Ioan Varga e mulțumit de alegerea făcută și crede că antrenorul va reuși să obțină rezultate mari în Gruia.

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„Am aflat că Șumudică a făcut antrenamente de forță și că i-a pregătit foarte bine în perioada asta. Am încredere în el. Este un antrenor cu experiență și mă aștept să se vadă acest lucru și la meciuri”, a fost concluzia lui Varga pentru sursa citată.