Meciul CFR Cluj – AS Roma are loc joi, 26 noiembrie, cu începere de la ora 22:00, în cadrul celei de-a patra etape a fazei pe grupe a Europa League. Cele două formaţii fac parte din grupa 1. Roma are la jumătatea întrecerii 7 puncte şi e lider.

CFR Cluj are 4 puncte, la fel ca Young Boys Berna, dar elveţienii, cu care au făcut 1-1 la Cluj, sunt pe locul 2 la golaveraj. ŢSKA Sofia e cea de-a patra echipă din grupă, având un singur punct.

Este practic meciul retur dintre CFR Cluj şi AS Roma, după ce în ultima rundă italienii au spulberat campioana României cu 5-0 pe Olimpico. Roma a profitat din plin şi de situaţia disperată din defensiva lui Dan Petrescu, lipsit de accidentaţii Vinicius şi Cestor şi de infectatul cu COVID Andrei Burcă.

LIVE VIDEO

CFR Cluj – AS Roma, ora 22:00

Echipele de start:

CFR Cluj (4-3-3): Bălgrădean – Susic, Manea, Burcă, Camora – Djokovic, Itu, Păun – Rondon, Debeljuh, Pereira

Rezerve: Sandomierski, Ciobotariu, Latovlevici, Haiduc, Chipciu, Vojtus, Joca, Carnat

Antrenor: Dan Petrescu

AS Roma (3-4-2-1): Pau Lopez – Spinazzola, Cristante, Juan Jesus – Peres, Villar, Diawara, Calafiori – Pellegrini, C. Perez – Mayoral

Rezerve: Berti, Mirano, Karsdorp, Dzeko, Pedro, Veretout, Ciervo, Milanese, Tripi, Mkhitaryan

Antrenor: Paulo Fonseca

CFR Cluj – AS Roma Live Stream Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

Partida CFR Cluj – AS Roma se joacă joi, 26 noiembrie, de la ora 22:00 pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din cartierul Gruia şi va fi condusă de arbitrul Harald Lechner, care nu a mai împărţit până acum dreptatea pentru nici o echipă românească de club, dar a condus partide ale naţionalei mari cu Macedonia, U 21 cu Germania şi U 19 cu Grecia.

Meciul din oraşul de pe Someş este transmis în direct pe cele trei canale tradiţionale la noi în privinţa fotbalului: Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus. Îl mai puteţi urmări şi în format LIVE VIDEO, intrând pe site-ul FANATIK.RO.

Ambele echipe au jucători infectaţi cu COVID 19

Ambele echipe vor trebui să caute soluţii pentru alcătuirea primului unsprezece. Accidentările şi testările pozitive la coronavirus au creat această situaţie dificilă pentru Dan Petrescu şi Paulo Fonseca. Nu mai puţin de cinci jucători are out Bursucul: accidentaţii Vinicius, Cestor, Omrani, infectaţii Deac şi Hoban, iar noii sosiţi, Ben Youssef, Soares şi Zunic nu au drept de joc în Europa League.

Roma vine fără majoritatea jucătorilor defensivi: Ibanez şi Smalling sunt accidentaţi, Kumbulla, Santon şi Fazio sunt în izolare cu COVID 19. Antrenorul Paulo Fonseca intenţionează oricum să trimită pe teren o echipă cu foarte multe rezerve, pentru că duminică Roma are meci de campionat la Napoli.

Dilemele lui Dan Petrescu în apărare şi la mijloc

Dan Petrescu nu are ce face şi trebuie să mizeze fie pe cuplul Ciobotariu-Burcă, utilizat la meciul cu UTA, fie pe tandemul Manea-Burcă, pe benzi urmând a acţiona Susic şi Camora. La mijloc nu sunt prea multe opţiuni. Djokovic e punct fix în centru, Chipciu mai mult ca sigur. Rămâne de văzut unde îl va plasa pe Perreira, care cu UTA a început în linia de trei din atac.

Cu toate problemele de lot Roma rămâne favorita caselor de pariuri, cu o cotă de 1,85. Clujenii au primit 3,90 pentru a repeta performanţa din ediţia precedentă, când au învins Lazio în Gruia, iar un gol marcat are cotă bună, 1,45 şi nu este deloc imposibil, ţinând cont că oaspeţii vor avea o apărarea improvizată.