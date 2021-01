CFR Cluj – Astra, duelul orgoliilor. Prietenii stricate și acuze de conspirație: „Ei au provocat scandalul”

Duelul dintre CFR Cluj și Astra, din etapa 19, este unul ce se anunță a fi încins. Mai ales după ce Dani Coman a declarat pentru FANATIK că îi bănuiește pe ardeleni că ar fi în spatele scandalului de dopaj.

Acuzele președintelui giurgiuvenilor nu sunt singurul element ce a încins duelul dintre cele două formații. Edi Iordănescu, actualul antrenor al Astrei, a avut o relație oscilantă cu oficialii fostei campioane.

Tehnicianul a fost atacat dur de Dani Coman în toamna anului trecut, după ce a refuzat să mai semneze cu Astra, iar patronul Ioan Niculae l-a criticat și el în urmă cu trei ani.

CFR Cluj – Astra, duelul orgoliilor. Dani Coman, acuze grave la adresa ardelenilor

Deși tensiunea dintre cele două tabere îl are în prim-plan pe Edi Iordănescu, ultimele zile au propus un nou subiect de discordie între ardelenii ce au câștigat ultimele trei ediții ale Ligii 1 și formația din Giurgiu. Astra este amenințată cu excluderea din Liga 1, dacă se dovedește că Seto, Fatai și Alexandru Ioniță au apelat la o metodă interzisă de regulamentele WADA.

Dani Coman, președintele giurgiuvenilor, crede că scandalul este unul fals și că formația sa nu este deloc amenințată de excluderea din campionat, pentru că nu și-a trimis deliberat fotbaliștii la clinica medicală. Mai mult decât atât, Coman a acuzat CFR Cluj că se află în spatele tuturor discuțiilor despre problemele ce ar putea apăra la Giurgiu.

„În trecut se vorbea despre transferarea unui jucător înaintea unui meci direct. Dar văd că între timp s-a trecut la alte scheme, la acuze de dopaj.

Eu îi sfătuiesc pe cei de la CFR Cluj să spună direct ce au de spus, nu să apeleze la astfel de articole. Vă asigur că despre asta este vorba! Sută la sută!”, a spus Coman în exclusivitate pentru FANATIK.

Câte 4 ani de suspendare riscă Seto, Fatai și Ioniță, dacă sunt găsiți vinovați de comisiile ANAD;

de suspendare riscă Seto, Fatai și Ioniță, dacă sunt găsiți vinovați de comisiile ANAD; Din septembrie 2020 nu au mai evoluat cei trei pentru Astra.

Relația lui Dani Coman cu Edi Iordănescu, deteriorată complet: „Nu vom mai vorbi niciodată”

FANATIK a anunțat în exclusivitate negocierile dintre Edi Iordănescu și Astra Giurgiu. În toamna lui 2020, până să ajungă la CFR, antrenorul a fost extrem de aproape să revină pe banca formației patronate de Ioan Niculae. El le transmisese giurgiuvenilor condițiile pentru a prelua echipa și singurul impediment rămas în calea mutării era ducerea la bun sfârșit a sarcinii de către soția lui Iordănescu.

Deși lucrurile au mers bine în plan personal pentru antrenor, FANATIK a aflat că acesta a decis să refuze definitiv oferta fostei campioane, spre dezamăgirea condătorilor echipei pregătite în prezent de Eugen Neagoe. Cel mai supărat a fost Dani Coman, cel care discutase direct cu tehnicianul și care se bazase că acesta își va păstra promisiunea și va prelua echipa, imediat ce lucrurile se linișteau pe plan personal.

„A fost o discuție de vreo lună și jumătate cu Edi. După cum știți, soția lui a născut luni, dacă nu mă înșel. Mi-a spus că vine după ce naște soția lui, după care nu știu exact ce s-a întâmplat pentru că am primit un mesaj de la el în care mi-a comunicat că nu mai vine.

Atât pot să zic despre asta. Ce rost are să mai vorbim? Am vorbit o lună și jumătate, nu are rost să mai vorbim și nici nu vom mai vorbi vreodată. Avem un nou antrenor în care avem mare încredere. Timpul va demonstra dacă o spun la nervi sau dacă vom mai lucra vreodată împreună. Sunt radical în privința asta”, spunea Coman la mijlocul lunii noiembrie.

După nici o lună de la anunțul lui Coman, Edi Iordănescu revenea în fotbal și prelua tot o fostă echipă. Tehnicianul îl înlocuia pe Dan Petrescu la CFR Cluj, iar FANATIK dezvăluia în exclusivitate toate detaliile financiare ale mutării. Acum, Iordănescu și Coman vor purta de la distanță un duel extrem de important pentru situația clasamentului Ligii 1.

CFR Cluj poate urca pe locul 1 , dacă o învinge pe Astra;

, dacă o învinge pe Astra; 35 de meciuri a jucat Astra între 2017 și 2018 cu Edi Iordănescu pe bancă, reușind să câștige o Supercupă.

Criticat dur și de Ioan Niculae: „Se dă singur afară!”

Deși Astra a insistat pentru revenirea lui Iordănescu, în 2020, relațiile dintre clubul giurgiuvean și antrenor nu rămăseseră deloc unele cordiale după despărțirea din 2018. Pe parcursul ultimelor luni ale sezonului 2017-2018, patronul Ioan Niculae îl criticase în dese rânduri pe antrenor, după unele rezultate din campionat.

„Vina acestei înfrângeri este a portarului stadionului care nu l-a anunţat pe domnul antrenor că avem meci de la ora 18:00. De când era Astra Ploieşti n-am văzut o adunătură de 11 jucători mai slabă. Domnul Edi Iordănescu nu este în pericol, pe el nu îl dă nimeni afară, se dă singur afară că nu vorbeşte cu nimeni, nici măcar cu antrenorii lui”, spunea Niculae după o înfrângere cu Viitorul Constanța în play-off.

Cuvintele dure ale lui Niculae veneau la scurt timp după o altă tiradă la adresa lui Iordănescu. „Rezultatul se datorează lui Edi Iordănescu şi arbitrului Tudor. Edi Iordănescu văd că joacă tot la 0-0 şi în play-off”, tuna Niculae și după înfrângerea cu Universitatea Craiova, înregistrată tot în play-off-ul Ligii 1.

După ce pleca de la Astra, Edi Iordănescu era din nou acuzat de Ioan Niculae. Acesta susține că antrenorul l-a informat pe Gigi Becali că atacantul Astrei, Anatole Abang, nu este o soluție bună pentru FCSB. Tehnicianul a oferit atunci o replică și l-a acuzat pe Niculae că vrea doar să plătească polițe.

„A fost o poliță pe care a vrut să o plătească și chiar nu mă atinge în niciun fel. Eu am avut un singur obiectiv: să nu retrogradeze echipa. Cred că din play-off nu avea cum să retrogradeze, iar copiii ăia foarte buni nu erau foarte cunoscuți opiniei publice. Am lucrat cu ei zi de zi și le sunt recunoscător. Dacă luați declarațiile patronului de dinainte să intervină problema dintre noi, o să vedeți cum sunt. Dacă a făcut asta ca să se răzbune public, sper că a avut satisfacție. Pe mine nu mă deranjează”, spunea atunci Iordănescu.

Un nou episod din duelul Edi Iordănescu și CFR Cluj contra Astra Giurgiu va avea loc joi, 28 ianuarie, de la ora 20:00 și se va disputa pe arena dr. Constantin Rădulescu, din Gruia. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul FANATIK.