CFR Cluj, atac dur la adresa rivalilor: „Opriți-vă! Sunteți penibili”

CFR Cluj a lansat un comunicat prin intermediul rețelelor de socializare, în care cere să fie respectați de către adversari.

Totodată, campioana României le-a mulțumit LPF-ului și FRF-ului pentru înțelegere, în urma cazului de coronavirus care a apărut la club.

Clujenii i-au atacat pe rivalii care cer oprirea campionatului, în condițiile în care înainte de reluarea sezonului aceștia susțineau că titlul trebuie acordat pe teren, nu la comisii.

Comunicatul lansat de CFR Cluj

CFR Cluj a lansat un comunicat prin intermediu rețelelor de socializare, în care au vorbit despre ultimele evenimente nefericite de la club și în care i-au atacat pe rivali: „CFR 1907 Cluj este o familie! O familie care împreună a construit un vestiar al campionilor.

Și de această dată, de la patronul clubului până la suporteri, suntem cu toții împreună. Am învățat acest acest lucru prin muncă și perseverență, valori după care ne-am ghidat mereu.

Fiind împreună și de această dată, ne este mult mai ușor să luptăm pe două fronturi, împotriva acestui adversar invizibil și totodată pe terenul de joc.

Așa cum am respectat mereu această competiție, am respectat și protocolul medical al FRF/LPF/MTS și pentru a nu pune în pericol sănătatea noastră, a familiilor celorlalți implicați în munca de zi cu zi, precum și a întregii competiții, am decis să efectuăm un test suplimentar unui jucător care prezenta simptome.

Prin acestă atitudine corectă, am încercat să ne protejam pe NOI și pe VOI”.

„Sunteți penibili!”

„Mai mult, noi, toți cei implicați în viața acestui club vă asigurăm că am făcut tot posibilul omenesc să evităm infectarea cu COVID19, am fost extrem de atenți și ne-am protejat, însă, din păcate, virusul a fost mai puternic decât noi. Suntem cu toții alături de Adrian Păun în aceste momente și îi dorim multă sănătate.

Vă asigurăm că respectăm toate indicațiile primite din partea autorităților avizate și am suspendat organizarea oricărui fel de antrenament din momentul în care am primit rezultatul pozitiv al lui Adrian Păun.

În schimb, suntem consternați de caracterul, nesimțirea și ipocrizia unor oameni care acum ceva timp refuzau orice idee de a opri competiția, iar acum apar din 5 în 5 minute și solicită oprirea campionatului.

Acești oameni sunt precum hienele care mănâncă din resturile lăsate de către animalele de pradă, după ce acestea s-au îndestulat.

Din păcate, asemenea persoane care au crescut într-un regim în care minciuna și tupeul au primat în obținerea unor foloase nemeritorii, nu se pot debarasa de aceste obiceiuri.

Considerăm că declarațiile unor foste glorii împlicate în acest fenomen sunt total lipsite de FAIR-PLAY.

Aceste declarații nu au cum să prevaleze în fața caracterelor adevărate care se călesc prin luptă!

Acelora dintre ei care încă mai au asemenea metehne, le spunem că acele timpuri au apus și nu fac altceva decât să cadă singuri în derizoriu.

Le aducem aminte faptul că atunci când NOI am fost pe primul loc, am spus public în nenumărate rânduri că echipa campioană trebuie decisă pe teren indiferent de situație.

Am spus asta pentru ca am știut mereu că tricoul de campion nu poate fi pătat de minciuni, ipocrizie și lașitate! Un tricou de campion va fi mereu prea strâmt pentru asemenea persoane.

ADN-ul campionilor NU se formează în birouri prin vorbe, ci prin fapte! Se călește prin lupta cot la cot cu adversarul. Suntem conștienți că e greu pentru unii să înțeleagă ce înseamnă să fii campion!

A fi campion înseamnă să duci lupta până la capăt, înseamnă să nu renunți, să te ridici mai puternic atunci cand ești doborât. A fi campion înseamnă să te ghidezi și să respecți sloganul ,,FAIR-PLAY”.

Am condus acest campionat atâta vreme și am respectat competitorii. Avem dreptul să cerem respect, pentru ceea ce am dovedit pana acum!

Opriți-vă! Sunteți penibili! Suntem prea puternici! Nu putem fi doborâți atât de ușor!

Nu în ultimul rând dorim să mulțumim Federației Române de Fotbal și Ligii Profesioniste de Fotbal pentru întreg sprijinul oferit, dar și suporterilor noștri, tuturor cluburilor și persoanelor care ne-au transmis mesaje de susținere și încurajare în aceste momente!

Conducerea FC CFR 1907 Cluj”, s-a mai arătat în comunicatul campioanei României.