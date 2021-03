CFR Cluj, avantajată de arbitri în duelurile cu FCSB. Analiză meci cu meci în ultimele 3 sezoane

FCSB şi CFR Cluj se întâlnesc vineri, 19 martie, de la 20:30, în etapa 28 din Liga 1. La egalitate de puncte pe primele două poziţii, cele două caută victoria care să le asigure avantajul în play-off.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un aspect important al jocului va fi arbitrajul, deseori contestat de ambele părţi şi de multe ori presărat cu multe momente la limită şi numeroase greşeli. FANATIK a făcut o analiză meci cu meci în ultimele trei sezoane, plus meciul din tur.

Doar 5 fluieraşi s-au aflat la centru în ultimele 12 directe, Istvan Kovacs având cele mai multe (5), urmat de Ovidiu Haţegan (4), în timp ce Radu Petrescu, Sebastian Colţescu şi Marcel Bîrsan au arbitrat o singură dată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Partida din tur a început cu o eroare pro-CFR

13 decembrie 2020. În tur, CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în Gruia, dar FCSB a acuzat neacordarea unei lovituri de pedeapsă la un henţ în careu al căpitanului Camora, încă din minutul 2 al partidei. Istvan Kovacs n-a dat nimic, deşi se impunea penalty. A acordat însă, corect, o lovitură de la 11 metri din care CFR a deschis scorul. Verdict: greşeală în favoarea CFR.

Ediţia 2019-2020, penalty refuzat pentru FCSB

31 iulie 2020. E final de sezon, iar CFR luptă cu Universitatea Craiova pentru titlul de campioană. În etapa 8 de play-off, pe Arena Naţională, FCSB trimite o echipă de puşti în faţa unei pretendente la trofeu. Răzbunarea lui Gigi Becali pentru meciul dintre Craiova şi Viitorul, pe finalul sezonului în care dobrogenii au câştigat titlul. CFR a câştigat cu 2-0 în faţa copiilor de la FCSB, dar partida a avut şi câteva erori de arbitraj. Deac a terminat jocul fără cartonaş, deşi i-a dat un cot în figură puştiului Niţă şi l-a faultat tare şi pe Vali Creţu, încă din minutul 8. Partida a fost arbitrată tot de Istvan Kovacs. Verdict: greşeală în favoarea CFR.

ADVERTISEMENT

14 iunie 2020. În runda a treia a play-off-ului, prima după restartul post-pandemie, CFR Cluj primea vizita lui FCSB într-un meci capital pentru lupta la titlu. Cu Haţegan la centru, un meci în care niciuna dintre formaţii nu a acuzat greşeli de arbitraj s-a terminat cu victoria ardelenilor, 1-0, printr-un autogol al lui Ovidiu Popescu. FCSB ieşea din cursa pentru titlu, iar CFR lupta contra Craiovei până în ultima etapă. Verdict: arbitraj echilibrat şi corect.

2 februarie 2020. Etapa 23 din sezonul regular le aducea faţă în faţă pe CFR şi FCSB, din nou cu Istvan Kovacs la centru. Gazdele au cerut penalty în minutul 4, arbitrul nu a dat, luând decizia corectă. În minutul 77, i-a acordat însă roşu lui Planic, la un fault de ultim apărător. Florinel Coman a criticat decizia, dar şi-a atras furia lui Gigi Becali pentru declaraţiile sale. În minutul 88, FCSB putea să primească la rândul ei lovitură de pedeapsă la un contact între Moruţan şi Camora, dar arbitrul a lăsat jocul să meargă. S-a terminat 1-0 pentru CFR. Verdict: decizii cu acoperire, arbitraj bun.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

22 septembrie 2019. FCSB – CFR 0-0, la capătul unei partide în care roş-albaştrii au ironizat arbitrajul lui Ovidiu Haţegan. „Am înțeles că au fost două penalty-uri, unul la Planic și henț la Deac. Asta este, dacă nu ne-a acordat, suntem obișnuiți cu asta. Dacă eram eu implicat, era încă un galben astăzi pentru simulare. Și când e penalty, și când nu e, nu mă iartă“, declara la finalul meciului Florin Tănase. La una dintre fazele pe care le acuza căpitanul FCSB-ului, Arlauskis l-a lovit cu pumnul în cap pe Bogdan Planic, la un corner din minutul 28. Portarul ardelenilor nu a atins mingea, care fusese deja respinsă de un coechipier înainte. Haţegan nu a dictat nimic, deşi se impunea lovitură de la 11 metri. Verdict: greşeală în favoarea CFR.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sezonul 2018-2019, toate cele patru partide au fost conduse bine

14 aprilie 2019. Într-un meci de un 0-0 anost şi fără şut pe poartă, singura fază notabilă din punct de vedere al arbitrajului a fost piciorul în gură pe care i l-a dat Camora lui Lucian Filip din cădere. Istvan Kovacs a arătat doar „galben“. Decizia a fost una la limită, dar nu poate fi considerată greşită. De altfel, nu au existat proteste vehemente la hotărârea arbitrului. Verdict: arbitraj bun.

22 decembrie 2018. Sebastian Colţescu a arbitrat bine un meci FCSB – CFR Cluj 0-2 cu de toate. Mai întâi a anulat corect un gol al FCSB-ului pentru un fault în atac în primul sfert de oră. În minutul 77, l-a eliminat pe Mihai Roman pentru un fault în poziţie de ultim apărător, iar pe final de meci, Mureşan şi Bălaşa au văzut amândoi al doilea galben şi au fost trimişi la cabine. Colţescu a avut un meci dificil, dar a judecat bine fazele. Verdict: arbitraj corect.

ADVERTISEMENT

16 septembrie 2018. CFR Cluj – FCSB 1-1, cu Radu Petrescu la centru. A fost un meci fără evenimente importante, singurul moment „delicat“ fiind golul anulat al Ţucudean. Atacantul clujenilor e în ofsaid când a trimis mingea în poartă, iar reuşita a fost anulată corect. Verdict: arbitraj corect.

Liga 1, 2017-2018, Haţegan 3 greşeli grave într-un singur meci

29 aprilie 2018. În etapa a şaptea a play-off-ului, FCSB şi CFR au remizat 1-1, cu Istvan Kovacs la centru. Arbitrul din Carei a avut o prestaţie bună, lăudată de Gigi Becali, dar criticată de Dan Petrescu. „Arbitrajul mi s-a parut extraordinar, nu ai ce să reproșezi. Ei cereau 11 metri…și dacă ești arbitru deștept nu dai. Și nu a dat. Bine a făcut. Arbitru mare Kovacs. E mare arbitru, am zis și înainte“, a spus Gigi Becali după meci, în timp de antrenorul de atunci al clujenilor a acuzat maniera de arbitraj: „Nu poți să dai vina pe arbitraj când primești gol în minutul 90+1, dar au fost multe care nu mi-au convenit. Ne-a ciupit, a avut o manieră evidentă“. Verdict: arbitraj corect.

ADVERTISEMENT

18 martie 2018. Play-off, etapa 2. CFR Cluj – FCSB 1-1. A fost un meci cu 3 greşeli mari de arbitraj. Mai întâi, Haţegan a dictat eronat lovitură de la 11 metri pentru ardeleni în minutul 38, iar Culio a deschis scorul. Apoi, nu a mai dat penalty pentru CFR, la un fault al lui Pintilii la Ţucudean, pentru ca în minutul 73 să îi dea „roşu“ aceluiaşi Pintilii. S-a terminat 1-1 cu un gol al FCSB-ului în 90+2.

„Cum să dai la nivelul acesta un asemena penalty? E uluitor! Nu am niciun dubiu că Haţegan are locul lui bine stabilit în vitrina celor de la CFR Cluj. Haţegan e setat pe treaba asta. N-are cum să-i mai iasă din corp asta. Sângele lui e alb-vişiniu, câte trofee să mai pună Haţegan CFR-ului? Nu e prima dată, eu am spus în mai multe emisiuni. Încă de acum un an de zile repetam această afirmaţie. El nu trebuie să arbitreze CFR Cluj, aşa ar fi corect. Haţegan ar trebui să fie şi protejat, el nu trebuie trimis acolo! Toată lumea ştie că a stat în pat cu cei de la CFR, cum să spunem acum că e fată mare?

Compensarea unei greşeli nu e anularea primei greşeli. E încă o greşeală! E păcat, intervin multe discuţii şi nu e în regulă. A ajuns la un nivel la care nu se mai opreşte. Între Haţegan şi CFR Cluj e o legătură mai mult decât bolnăvicioasă. De unde să ştie Alexandru Deaconu ce delegări să facă? El n-a făcut atâtea crime la viaţa lui?“, declara Adrian Porumboiu la vremea respectivă. Ion Crăciunescu şi Cristi Balaj au încercat să aducă argumente pentru deciziile arbitrului. Verdict: arbitraj dezastruos, cu două greşeli pro-CFR şi una pro-FCSB.

10 februarie 2018. Marcel Bîrsan a condus FCSB – CFR 1-1 şi nu a văzut un henţ la Djokovic la faza premergătoare deschiderii scorului de către clujeni. FCSB a egalat dintr-un penalty obţinut de Tănase, după un fault al lui Mureşan. Verdict: greşeală scuzabilă pro-CFR la o fază foarte grea.

21 septembrie 2017. Primul dintr-o serie de cinci egaluri 1-1 consecutive dintre FCSB şi CFR Cluj a avut parte de două decizii controversate. Ambele l-au avut în prim plan pe Benzar, în ambele careuri. Mai întâi, în minutul 8, CFR a înscris, dar Haţegan a anulat reuşita pentru un fault în atac. Decizia a fost la limită, dar arbitrul a fluierat înainte ca minge să fie trimisă în poartă. Apoi, în minutul 69, FCSB a cerut penalty pentru un fault la acelaşi Benzar, care a fost agăţat în careu. Se putea acorda lovitură de la 11 metri. VIDEO cu ambele faze aici. Verdict: o decizie la limită în favoarea CFR-ului.