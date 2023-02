CFR Cluj, avantajată de arbitri la meciul cu Lazio? „Obligatoriu!”. Video exclusiv

CFR Cluj a pierdut cu . Campioana României a jucat în superioritate numerică din minutul 15, după eliminarea lui Patric, pentru un fault din postură de ultim apărător la Krasniqi.

CFR Cluj, avantajată de arbitri la meciul cu Lazio? “Eu am spus cartonaş roşu obligatoriu înainte să existe contactul”

Preşedintele campioanei României, Cristi Balaj, a comentat faza eliminării la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI şi consideră că decizia arbitrului este corectă, jucătorul CFR-ului ajungând singur cu portarul:

ADVERTISEMENT

“Eu am spus cartonaş roşu obligatoriu înainte să existe contactul. Se face poză în momentul contactului. Dacă jucătorul ar fi avut posibilitatea să ajungă singur cu portarul, să şuteze de la 10-12 metri.

Fundaşul din lateral nu mai avea cum să ajungă din cinci metri. Este clar. Dar supărarea mea a fost jocul din punct de vedere ofensiv şi modul în care am luat golul.

ADVERTISEMENT

Simţeam că putem să profităm de omul în plus. Asta este şi discuţia pe care am avut-o cu domnul Varga. El este cel care m-a încurajat”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO:

“Dezamăgitor este că nu am fost suficient de ofensivi şi trebuia să profităm de faptul că am jucat în 10 oameni”

Pentru oficialul campioanei există amărăciunea că în superioritate numerică, ba mai mult, a şi încasat unicul gol al meciului foarte uşor, ceea ce face ca returul din Gruia să fie foarte dificil:

ADVERTISEMENT

“Am demonstrat şi în alte dăţi că putem să avem mai multe ocazii, nu prea am avut ieri şi aici consider că putem să fim mai periculoşi. Acasă vom avea publicul de partea noastră, de fiecare dată când am fost împinşi la spate de suporteri am jucat mai bine acasă decât în deplasare.

Indiferent că vorbim de meciul în care am câştigat campionatul, meciul în care ne-am calificat în grupele Conference League sau primăvara europeană, CFR Cluj ştie să se motiveze şi fanii sunt alături de jucători şi îi pot împinge pe la spate.

ADVERTISEMENT

Biletele sunt în mare parte vândute, consider că vom avea o şansă mai mare în meciul retur, chiar dacă ei au de de apărat un 1-0 care pare confortabil pentru o echipă din Italia. Atât timp cât Lazio nu a avut ocazii majore de gol, ei au avut un singur şut periculos în afară de gol.

ADVERTISEMENT

Dezamăgitor este că nu am fost suficient de ofensivi şi trebuia să profităm de faptul că am jucat în 10 oameni. Atâta timp cât eliminarea a fost provocată de către noi, datorită evoluţiei jucătorilor noştri, n-aş spune că a fost o evoţie proastă”, a spus Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO: