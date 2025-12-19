Sport

CFR Cluj, back in business după victoria de la Botoșani: „Cu siguranță ne vom bate până la final”

CFR Cluj visează din nou la play-off, după ce a dat lovitura la Botoșani. Vicecampioana s-a impus cu 1-0 în Moldova și i-a provocat echipei lui Leo Grozavu prima înfrângere pe teren propriu
Cristian Măciucă
19.12.2025 | 22:34
CFR Cluj back in business dupa victoria de la Botosani Cu siguranta ne vom bate pana la final
CFR Cluj, back in business după victoria de la Botoșani: „Cu siguranță ne vom bate până la final”. FOTO: sportpictures.eu
CFR Cluj a dat lovitura în ultimul meci oficial din 2025. Ardelenii au câștigat la Botoșani, scor 1-0, și visează, din nou, la play-off. Golul victoriei a fost marcat în minutul 5 de Adrian Păun.

CFR Cluj speră la play-off după 1-0 cu FC Botoșani

CFR Cluj i-a provocat lui FC Botoșani prima înfrângere pe teren propriu în acest sezon. Grație succesului din Moldova, echipa lui Daniel Pancu are acum 26 de puncte și e la patru lungimi de play-off.

„A fost o fază încâlcită, după care m-am întors și am dat la poartă, mă bucur că am reușit să înscriu, aveam nevoie de golul ăsta personal și echipa de trei puncte.

Eu personal m-am gândit la victorie, deoarece întotdeauna în anii trecuți am avut meciuri grele aici, Botoșaniul a fost echipa favorită și mă bucur că am reușit să câștigăm, e o victorie de caracter în condițiile date, cu jucători accidentați, suspendați, o victorie muncită, chiar dacă nu am făcut un meci grozav.

Nu vreau să mă gândesc la play-off, suntem în continuare pe un loc care nu ne face cinste, dar cu siguranță ne vom bate până la capăt. A fost un sezon nebun, în campionat am început bine, după care au urmat meciurile din Europa, de acolo ne-am dus în cap. Mai sunt și astfel de momente și caracterele puternice se văd la greu”, a declarat autorul golului, Adrian Păun.

FC Botoșani – CFR Cluj 0-1 a fost însă doar primul meci din etapa a 21-a, ultima din 2025. Când se va reluza campionatul, ardelenii vor primi vizita Oțelului (locul 6), pe 18 ianuarie, de la ora 17:45.

„Ne bucurăm, o demonstrație de mare caracter, asta pentru mine este ce contează mai mult în viață, felicitări și sperăm acum să încărcăm bateriile și să revenim mai puternici. Momente grele, drum greu și ne bucurăm pentru tot. E puțin, dar trebuie să revenim încet-încet, nu suntem obișnuiți cu acest loc.

Trebuie să avem aceeași atitudine pe care am avut-o azi, jucătorii care au intrat au avut un spirit fantastic. Hai să vedem la final de retur unde suntem și după aia putem vorbi. Normal că nu suntem unde ne-am dori, dar sperăm să revenim în ianuarie bine, Mister va avea mai mult timp să lucreze cu noi”, a transmis și Mario Camora.

CFR Cluj a ratat o singură dată calificarea în play-off

De când SuperLiga României se dispută după sistemul cu play-off și play-out, CFR Cluj a ratat o singură dată prezența în top 6. S-a întâmplat la chiar prima ediție din sezonul 2015-2016, când ardelenii au terminat sezonul regulat pe poziția a 9-a.

„Un meci foarte greu, încheiem cu capul sus acest an, sper să revenim bine în ianuarie și să arătăm altă față în noul an. Da, mă așteptam la această victorie, caracterele puternice se văd în momentele cele mai grele, eu am crescut aici și am învățat că trebuie să fim loiali tot timpul.

Ne bucurăm că am reușit să mai reducem din puncte, când ne reunim vrem să punem umărul la câștigarea următoarelor meciuri. Cât timp sunt calculele posibile, noi vrem să luptăm până în ultima secundă”, a fost mesajul lui Alin Fică.

