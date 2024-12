CFR Cluj, bonus financiar pentru parcursul FCSB-ului în UEFA Europa League! Cum este posibil

FCSB are un parcurs excelent în Europa League. şi au făcut un pas important pentru calificarea în play-off-ul Europa League.

CFR Cluj profită de parcursul excelent al FCSB-ului în Europa: “Avem bonus financiar la goluri marcate”

Cristi Balaj a dezvăluit că îşi doreşte ca FCSB să ajungă cât mai departe în Europa League pentru că în acest fel pot să obţină un bonus important în urma golurilor şi paselor decisive date de Bîrligea, clauză inclusă în transferul atacantului:

ADVERTISEMENT

“Eu mă bucur. De punctele pe care ei le-au obţinut se folosesc toate echipele româneşti care vor juca în viitor în cupele europene. Nu accept şi îmi e greu să apreciez persoanele care nu se bucură la un rezultat pozitiv pe plan internaţional.

Îmi doresc acest lucru, să se califice în fazele superioare. Mi-aş dori şi Bîrligea să ne permită să obţinem un bonus. Avem un bonus financiar la goluri marcate şi pase decisive ale atacantului.

ADVERTISEMENT

“A greşit la ambele cartonaşe galbene”

La cartonaşe roşii nu avem bonusuri. . Când ştii că ai unul, trebuie să te protejezi, mai ales în zona aia a terenului.

Dar el din dorinţa şi a faptului că este all in. Nu îl interesează, nu realizează că a fost avertizat, joacă la sacrificiu. Îl asemăn cu un un peşte pe care crezi că l-ai prins când pui mâna pe el, dar are acea zvâcnire.

ADVERTISEMENT

Din acest punct de vedere, după acea pornire rapidă nu s-a mai putut opri şi arbitrul a considerat că trebuie să primească acel cartonaş galben. Va sta o etapă, aşa că va mai avea posibilitatea să evolueze”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, calificată 97% în play-off!

Daniel Bîrligea a reuşit să se impună la FCSB. Atacantul transferat de la CFR Cluj este unul dintre golgheterii Europa League cu trei goluri marcate în primele cinci etape ale competiţiei.

ADVERTISEMENT

FCSB este pe locul 10 în Europa League şi este calificată în proporţie de 97% în faza următoare a competiţiei. Ultimul meci din acest an în Europa League pentru roş-albaştri va fi pe terenul lui Hoffenheim.

CFR Cluj, bonus financiar pentru parcursul FCSB-ului în UEFA Europa League!