Meciul CFR Cluj – Botoşani, contând pentru etapa a 9-a din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1, se va juca marţi, 28 iulie, cu începere de la ora 21:30 pe stadionul Gruia. Partida ar fi trebuit să aibă loc iniţial duminică, 26 iulie, dar a fost amînată ca urmare a epidemiei de coronavirus din tabăra ardelenilor.

CFR Cluj are două meciuri mai puţin jucate ca urmare a infectării a nu mai puţin de 26 de persoane din stafful administrativ, tehnic şi lotul de jucători, însă, în mod miraculos ultimele testări efectuate au arătat că toţi cei infestaţi s-au vindecat, pentru că noile testări au ieşit in corpore negative!

CFR Cluj se află angrenată în lupta la titlu cu Craiova, echipă de care momentan o despart patru puncte, însă Clujul are restanţa cu FCSB de la Bucureşti şi dacă o va câştiga va fi la numai o lungime în urma oamenilor lui Cristiano Bergodi.

ora 21:30 CFR Cluj – FC Botoșani

UPDATE, 28 iulie, ora 16:35 / Delegarea controversată la partida CFR Cluj – FC Botoșani a arbitrului Marius Avram, care l-a împrumutat cu 130.000 de euro pe un oficial al campioanei, nu a rămas fără ecou. Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, consideră că președintele CCA, Kyros Vassaras, a făcut o greșeală foarte gravă, care trebuia evitată.

„Este o greșeală impardonabilă! Dacă această chestie este publică, iar un «central» are o datorie la team-managerul echipei pe care urmează s-o arbitreze, este incredibil! Vă dați seama dacă face ăsta două greșeli în favoarea lor diseară? Bine, Avram oricum greșește mereu în favoarea lor. Din păcate, suntem obișnuiți cu aceste lucruri. Însă o asemenea informație creează tensiune și confuzie. Nu înțeleg de ce Vassaras nu a intervenit. Dacă știa și nu a făcut nimic, este și mai grav! E o problemă de principiu, deși CFR are nevoie mare de puncte în această seară, pentru că eu tot timpul am susținut că arbitrii din România nu greșesc pentru că vor, ci pentru că sunt slabi, mediocri”, a declarat Valeriu Iftime pentru Gsp.

CFR Cluj – Botoşani Live Stream Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus

Partida CFR Cluj – Botoşani se joacă marţi, 28 iulie, de la ora 21:30, pe stadionul Gruia, în etapa a 9-a din play-off. Clujenii mai au apoi de jucat restanţa de la Bucureşti, cu FCSB, vineri, 31 iulie, pentru ca apoi luni, 3 august, să dispute în Bănie finala campionatului, pe terenul Craiovei. Jocul e televizat pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus dar poate fi urmărit în format LIVE VIDEO şi pe site-ul FANATIK.RO

Valul de infectări din tabăra clujeană a dat naştere la tot felul de interpretări privind veridicitatea acestei informaţii. Nu puţini sunt cei care consideră că ardelenii au sperat ca astfel să se îngheţe sezonul şi titlul să fie acordat pe baza mediei de puncte, singura în care CFR ar ieşi pentru a treia oară campioană consecutiv.

Nu se ştie care vor fi jucătorii convocaţi în tabăra clujeană

Şi refacerea subită a tuturor celor depistaţi pozitiv, inclusiv a antrenorului Dan Petrescu, a dat apă la moară celor care cred că totul a fost doar o cacealma şi că dincolo de speranţele de oprire a sezonului a mai existat interesul ca să se dispute finala Cupei României, pentru a vedea dacă FCSB câştigă sau nu trofeul. L-a câştigat şi asta înseamnă calificare în Europa League pentru Botoşani şi, bineînţeles pentru câştigătoarea Cupei, ambele echipe, adversare ale CFR-ului, putând astfel evolua cu rezervele.

Încă nu este clar ce lot va avea la dispoziţie antrenorul secund al clujenilor, Valeriu Bordeanu, cel care cunoaşte bine echipa botoşăneană, pentru că a fost jucător şi antrenor acolo, principalul Dan Petrescu anunţând că va reveni cel mai probabil la restanţa cu FCSB.

E posibil ca ardelenii să folosească multe rezerve

Incertitudinea planează pentru că fără documentele medicale clare jucătorii depistaţi pozitiv nu vor putea fi opriţi în lot, dar este foarte probabil că, dată fiind densitatea mare de partide programate în mai puţin de o săptămână, ca la jocul de acasă cu Botoşani campionii ultimilor doi ani să bage mai mulţi jucători din linia a doua din lot.

Rămâne de văzut dacă botoşănenii vor veni cu cea mai bună echipă sau considerând că obiectivul european a fost atins titularii vor fi trimişi deja în vacanţă, ştiut fiind că pauza dintre sezoane va fi extrem de scurtă, campionatul nou urmând a debuta spre finalul lunii august. 1,40 este cota la victorie pentru CFR Cluj, faţă de 9,30 acordat moldovenilor.