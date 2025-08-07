CFR Cluj – Braga, live video turul 3 preliminar UEFA Europa League. „Dublă” de foc pentru elevii lui Dan Petrescu

Primul meci din turul 3 preliminar al UEFA Europa League, între CFR Cluj și Braga, va avea loc joi, 7 august, pe „Dr. Constantin Rădulescu”. Meciul începe de la ora 20:30, iar clujenii speră la un rezultat pozitiv.

CFR Cluj – Braga, live video turul 3 preliminar UEFA Europa League. Duel dificil pentru „feroviari”

Dorința patronului Neluțu Barga, dar și al jucătorilor de la CFR Cluj, este ca echipa să reușească să se califice într-o grupă principală europeană. De preferat ar fi „Faza Ligii” Europa League, însă în cazul unei eliminări, „feroviarii” vor juca play-off de Conference League.

Când este programat meciul tur CFR Cluj – Braga și unde va avea loc

UEFA a anunțat în cursul zilei de luni, 21 iulie, datele exacte ale „dublei” dintre CFR Cluj – Braga din cadrul turului 3 preliminar al UEFA Europa League.

Astfel, primul meci va avea loc acasă pentru CFR Cluj, joi, 7 august, de la ora 20:30. Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” va fi gazda meciului tur.

Returul va avea loc joi, 14 august, de la ora 21:30, la Braga. Stadionul cu pricina este „Estádio Municipal de Braga”. Clujenii vor încerca să obțină o calificare, însă formația din Portugalia este o adevărată forță europeană.

Cine transmite la TV CFR Cluj – Braga din manșa tur a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League

Digi Sport 1 și Prima Sport 1 sunt posturile ce vor transmite la tv meciul CFR Cluj – Braga, prima manșă din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.

În plus, partida de joi, 7 august, de la ora 20:30, poate fi urmărită și online pe platformele celor două televiziuni, pe DigiOnline, respectiv Prima Play, dar și pe Orange TV GO.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. CFR Cluj va aborda meciul la victorie, însă duelul se anunță a fi extrem de dificil.

Care este diferența de valoare dintre CFR Cluj și Braga

Braga domină, ca valoare, în faza turului 3 din preliminariile UEFA Conference League. Echipa din Portugalia are un lot de aproape 6 ori mai valoros față de CFR Cluj.

În total, valoarea de piață a jucătorilor formației din Portugalia, conform Transfermarkt, ajunge la 173 milioane de euro, în timp ce lotul clujenilor este evaluat la 31 de milioane de euro.

Cei mai bine cotați jucători de la Braga sunt Roger (extremă dreapta, 22 milioane de euro), Rodrigo Zalazar (mijlocaș central, 18 milioane de euro) și Simon Banza (atacant central, 14 milioane de euro).

Cotele la pariuri pentru confruntarea din Gruia

Favorită în acest duel este văzută formația oaspete, Braga. Victoria lusitanilor este cotată cu 1,70, în timp ce un succes al lui CFR cluj are cota 4,80 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,90. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,95.

Vezi live video CFR Cluj – Braga, în manșa tur a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, dintre CFR Cluj și Braga, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor de la CFR Cluj, inclusiv ale lui Dan Petrescu, dar și a fotbaliștilor care s-au remarcat în cele 90 de minute de joc pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!