CFR Cluj caută antrenor! În ce stadiu se află negocierile cu Edi Iordănescu. Exclusiv

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Sub conducerea lui Daniel Pancu, 48 de ani, CFR Cluj a avut o a doua parte a sezonului 2025-2026 de excepție. „Pancone” a reușit să-i ducă pe ardeleni din subsol pe locul 3 în play-off. Asta înseamnă, automat, și participarea în Conference League. Pancu s-a despărțit însă de CFR după încheierea campionatului, iar Neluțu Varga caută acum un nou antrenor. Au apărut informații de ultim moment despre negocierile cu Edi Iordănescu.

Care sunt șansele ca Edi Iordănescu să semneze cu CFR Cluj

Situația pe banca tehnică a lui CFR Cluj, în perspectiva viitorului sezon intern și european, este încă incertă. În ultimele zile, în spațiul public s-a vorbit de posibilitatea ca Edi Iordănescu, 47 de ani, să revină în Gruia. Fostul selecționer i-a făcut campioni pe ardeleni în ediția internă 2020-2021 și s-a spus că este în cărți pentru o nouă aventură.

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Din informațiile obținute de FANATIK, . Într-adevăr, tehnicianul este în acest moment o variantă pentru ocupanta locului 3 din SuperLiga în sezonul precedent, însă el duce tratative și cu o formație din afara țării. FANATIK a mai aflat faptul că, în mod sigur, Edi nu va fi anunțat luni, 8 iunie, ca nou antrenor la CFR Cluj.

Pe 5 iunie, Edi Iordănescu explica pe larg, într-o postare pe pagina sa de Facebook, faptul că le-a transmis deja conducătorilor din Gruia faptul că prioritatea sa este să obțină un angajament în străinătate. În plus, Iordănescu Jr. a punctat că, deocamdată, situația sa rămâne neclară și i-a îndemnat pe ardeleni să-și caute alt antrenor.

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„Din respect pentru suporterii lui Cfr, pentru club și oamenii care îl conduc, am fost însă foarte corect încă de la început și am comunicat faptul că mă aflu în negocieri pentru un contract în străinătate. Aceasta a reprezentat și reprezintă prioritatea mea în acest moment, motiv pentru care am solicitat puțin timp pentru a-mi clarifica situația. Cert este ca in acest moment situația mea rămâne încă neclara, iar CFR are nevoie de un antrenor cat mai repede….”, scria Edi.

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Edi Iordănescu, doar 4 luni în ultima sa aventură ca antrenor la o echipă de club

Reamintim faptul că Edi Iordănescu s-a despărțit de formația poloneză Legia Varșovia la finalul lunii octombrie, după un mandat de doar 4 luni. În cele 24 de partide pe banca tehnică a echipei din Ekstraklasa, antrenorul român nu a avut un palmares impresionant. El a înregistrat 11 victorii, 6 remize și 7 înfrângeri.

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Înainte de a ajunge în Polonia, . Este cunoscut faptul că acesta s-a despărțit de echipa națională a României după EURO 2024, în iulie. Abia an mai târziu a semnat cu polonezii. Anterior, Edi a mai antrenat echipe precum: Pandurii, CSKA Sofia, CFR Cluj sau Gaz Metan Mediaș.