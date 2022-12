CFR Cluj – Chindia Târgovişte Live stream ora 15:30 în etapa a 19-a din SuperLiga. Primul eşec pentru Toni Petrea? Echipele de start

Meciul CFR Cluj – Chindia Târgovişte are loc duminică, 4 decembrie, cu începere de la ora 15:30 în cadrul etapei a 19-a din SuperLiga. Clujenii, după ce au reuşit calificarea în play-off-ul Conference League, acolo însă unde vor da de Lazio, caută să refacă distanţa care îi separă de liderul Farul, actualmente de patru puncte, dar cu un meci mai puţin pentru echipa lui Dan Petrescu. Dar va fi greu, pentru că târgoviştenii nu au pierdut nici unul dintre cele opt meciuri de campionat de când a venit antrenor Toni Petrea.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – Chindia Târgovişte

Confruntarea CFR Cluj – Chindia Târgovişte se desfăşoară duminică, 4 decembrie, de la ora 15:30, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al oraşului de pe Someş în etapa a 19-a din SuperLiga şi ţinând cont de performanţele incredibile ale oaspeţilor sub comanda lui Toni Petrea este posibil să fie stârnit interesul fanilor clujeni de a vedea la lucru favoriţii împotriva târgoviştenilor.

De aceea este posibil ca în tribune să se afle cel puţin 3-4 mii de spectatori, deşi timpul nu prea este prielnic fotbalului. Suporterii Chindiei nu merg în deplasări, destul e faptul că se deplasează cu miile la Ploieşti, la meciurile aşa zise de acasă, pentru a fi alături de echipă, dar se spune că mai este puţin de aşteptat până când va fi inaugurat noul stadion din capitala Dâmboviţei.

Cine transmite partida CFR Cluj – Chindia Târgovişte

Partida CFR Cluj – Chindia Târgovişte se joacă duminică, 4 decembrie, de la ora 15:30 pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din Cluj, în etapa a 19-.a din SuperLiga şi va fi transmisă pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

De luni pe clujeni îi aşteaptă o vreme ploioasă mai multe zile la rând, dar duminică, 4 decembrie se anunţă o vreme mai ptietenoasă cu fottbalul. Cerul va fi variabil, mai mult senin iar maxima va urca în termometre până la 6 grade la amiază, la ora partidei fiind în jur de 3-4 grade. Va împărţi dreptatea în acest meci arbitrul Marian Barbu din Făgăraş.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea CFR Cluj – Chindia Târgovişte

este îngrijorat înaintea meciului cu Chindia, lăudând parcursul fenomenal al adversarului, dar are şi probleme de lot pentru partida de duminică. În afara lui Gabriel Debeljuh, vârful croat urmând a reveni abia anul viitor pe teren îl are suspendat pe atacantul Malele şi accidentaţi pe Birligea şi croatul Muhar, ultimul neştiindu-se încă dacă va mai juca vreun meci în acest an. Incert este şi căpitanul Camora, fără ritm după operaţia de apendicită.

are doar acelaşi două probleme de câteva săptămâni încoace, respectiv doi fundaşi centrali, Cornel Dinu şi Deian Boldor, care nu sunt refăcuţi nici acum, dar nu îşi face griji din acest lucru, deoarece cuplul Celea – Obiang a funcţionat foarte bine.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – Chindia Târgovişte

Chindia are opt meciuri fără eşec, cinci victorii şi trei egaluri de când Toni Petrea a venit cu bagheta magică, după cum a spus chiar Dan Petrescu, dar casele de pariuri au o altă optică. Pentru ele CFR Cluj este un favorit solid şi acordă cota de 1,55 la victorie gazdelor şi de 7,35 echipei oaspete. Şansă dublă X2 are şi ea cotă foarte mare, 2,50 iar un gol înscris de oaspeţi are cota 1,90.

Poate că analiza lor se bazează şi pe faptul că dâmboviţenii, exceptând un 0-0 la Cluj în 2020, au fost mereu carne de tun, pierzând celelalte cinci meciuri pe linie şi marcând un singur gol, în eşecul cu 1-4 la Ploieşti, aşa zisul teren propriu al Chindiei, în 2019, primul an de la revenirea în primul eşalon.