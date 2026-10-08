Sport

CFR Cluj, colaps în 4 minute imediat după pauză. Viktor Kun a comis penalty cu un henț hilar

CFR Cluj a intrat la pauză cu 1-0 în derby-ul cu ”U” și era pe cai mari. Însă, repriza secundă a fost una dezastruoasă, iar hențul lui Viktor Kun (22 de ani) a dat startul erorilor.
Traian Terzian
08.10.2026 | 22:22
CFR Cluj colaps in 4 minute imediat dupa pauza Viktor Kun a comis penalty cu un hent hilar
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Viktor Kun (22 de ani) a comis penalty după un henț stupid în derby-ul CFR - U Cluj. Sursă foto: colaj Fanatik
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Într-o atmosferă incendiară, U Cluj a reușit o revenire spectaculoasă în derby-ul cu CFR. Trupa lui Cristiano Bergodi a profitat din plin de o eroare uriașă a lui Viktor Kun, care a făcut un henț stupid în careu.

Viktor Kun a îngropat-o pe CFR Cluj cu un henț prostesc

CFR a avut 1-0 la pauză cu U Cluj, în restanța din etapa a 4-a a SuperLigii, după golul marcat de Stefan Drazic în minutul 12, pe care l-a sărbătorit cu o torță în mână. Însă, Cristiano Bergodi a reacționat imediat la pauză și a făcut trei schimbări. I-a scos pe Alibek Aliev, Pedro Pinho și Dan Nistor și i-a aruncat în luptă pe Jovo Lukic, Mouhamadou Drammeh și Marius Ștefănescu.

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Susținuți de o galerie extraordinară, oaspeții au început tare repriza secundă și au pus presiune pe adversari. În minutul 49, la o fază care nu anunța nimic, Viktor Kun a comis un henț stupid în careu la o minge centrată de Issouf Macalou. Vezi video aici

Inițial, arbitrul Horia Mladinovici a lăsat jocul să continue, dar din camera VAR a fost chemat să revadă faza. După o scurtă analiză, ”centralul” nu a stat pe gânduri și a arătat punctul cu var. Iar Macalou a transformat cu precizie și a restabilit egalitatea.

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Macalou, eroul lui U Cluj

După doar patru minute, CFR-ul lui Marius Șumudică a clacat încă o dată. Excelent lansat pe culoar, Jovo Lukic a centrat în mijlocul careului și, venit nemarcat, Oucasse Mendy a înscris cu o reluare din săritură.

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Iar ”remontada” lui U Cluj a fost totală în minutul 71. Căpitanul Alexandru Chipciu a pătruns în partea stângă, a centrat pe colțul lung, Macalou a preluat și a șutat în forță sub transversală pentru golul de 3-1.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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