CFR Cluj, comunicat oficial despre situația lui Deac: „Purtăm deja discuții cu el”

Ciprian Deac nu a făcut deplasarea pentru cantonamentul pe care CFR Cluj îl desfășoară în Spania, la Oliva Nova, acesta nefiind inclus în lot de antrenorul Daniel Pancu. Gruparea din Superliga a oferit o primă reacție oficială după decizia controversată a tehnicianului.

CFR Cluj, comunicat oficial despre situația lui Ciprian Deac

Clubul CFR Cluj a subliniat faptul că decizia de a-l lăsa acasă pe Ciprian Deac a fost una de ordin tehnic. Legenda clubului va avea oportunitatea de a continua în cadrul grupării, însă nu ca fotbalist, ci ca parte din staff-ul administrativ. „O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanțele și importanța unui sportiv. Puțini jucători se nasc ca el, și puțini ajung să cunoască exact ce înseamnă o carieră sportivă demnă.

A muncit fără încetare, și-a depășit orice limită, chiar și când jocul a presupus, inevitabil, și accidentări, și a fost mereu dispus să ajute. Și nu a fost un efort în zadar: Ciprian Deac e jucătorul alături de care am cucerit nu mai puțin de 14 trofee, sportivul care a bifat peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre și profesionistul care a influențat nenumărați tineri să meargă pe acest drum. O muncă pentru care îi vom fi mereu recunoscători, și nu doar prin vorbe.

Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el își va dori asta, și purtăm deja discuții cu el pentru a-și continua povestea alb-vișinie din postura de membru al staff-ului administrativ. Indiferent de poziția pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanță unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, a transmis clubul CFR Cluj pe . .

Câte trofee a câștigat Ciprian Deac cu CFR Cluj

Ciprian Deac este cel mai titrat fotbalist din istoria lui CFR Cluj, câștigând nu mai puțin de 14 trofee alături de „feroviari”: 7 titluri de campion, trei Cupe și patru Supercupe. Acesta a strâns 505 prezențe în toate competițiile, fiind depășit din acest punct de vedere doar de Mario Camora, și a marcat 90 de goluri, oferind și 118 pase decisive.

Cu 436 de prezențe în prima ligă a României, Ciprian Deac ar avea șansa de a intra în top 10 all-time din acest punct de vedere, în cazul în care își va continua cariera. Acesta ar mai avea nevoie de 11 jocuri pentru a-l egala pe ocupantul locului 10, Constantin Stancu, fostul fundaș al celor de la FC Argeș.

Dan Nistor, reacție dură după cele întâmplate la CFR Cluj

a provocat o reacție dură din partea lui Dan Nistor. „Îmi pare rău pentru el, pentru că suntem și prieteni destul de buni. Are ditamai cariera în spate și da, cred că e cuvântul potrivit. E o umilință! Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți în cariera lor”, .