CFR Cluj confirmă transferul-bombă al lui Andrei Cordea dezvăluit de Fanatik: „A fost un om de caracter”

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Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al celor de la CFR Cluj, a confirmat că Andrei Cordea (27 de ani) este dorit foarte tare de un club din străinătate, unde fotbalistul ar câștiga „infinit mai bine” decât o face în România. Informația a fost oferită în exclusivitate de FANATIK vineri după-amiază, la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Zăvăleanu confirmă interesul pentru Andrei Cordea

iar Marius Șumudică a dezvăluit că a fost informat că cel mai bun fotbalist al său simte dureri și, de asemenea, nu se simte pregătit din punct de vedere mental. În realitate, Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al „feroviarilor”, a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK, anume că fotbalistul ardelenilor

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„Dacă am ceva de transmis ori îi transmit eu, ori Marian Copilu, în particular. Nu o să vă dau amănunte, dar sunt discuții cu o echipă care îl dorește foarte tare. Încă discutăm să vedem dacă propunerea lor e pe placul clubului. Nu cred că s-a accidentat. El se gândește la chestia asta foarte tare. Eu plec de la ideea că a fost mereu un jucător de caracter și îi dau circumstanțe atenuante. Decizia noastră de a pleca sau nu, nu ține de probleme mentale, ci de lucruri obiective.

Noi ne dorim să ajutăm jucătorul, pentru că și el a ajutat clubul într-un moment greu. El este înscris pe tabelul de creditori, la chirografari. Depinde de la caz la caz, nu e chiar așa (n.r. – să fie plătit printre ultimii). Abia săptămâna viitoare vom avea o ședință în care se va clarifica masa credală. În cazul nostru, creanța acționarilor este foarte mare. Datoria clubului este peste 100.000 de euro. Repet, Cordea a fost un om de caracter raportat la clubul CFR și a pus piciorul serios și când nu era clar ce se întâmplă cu el. Nu am vorbit niciodată cu el, dar a ajutat foarte tare echipa. L-am apreciat. Încercăm să îi dăm tot ajutorul să plece la o echipă unde va câștiga infinit mai bine decât la CFR”, a declarat Răzvan Zăvăleanu la

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Marius Șumudică nu a fost informat cu privire la interesului pentru Andrei Cordea

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Marius Șumudică, a explicat încă dinaintea meciului cu Petrolul Ploiești, de pe „Ilie Oană”, că a avut o discuție cu Andrei Cordea, care i-a explicat că nu se simte apt să intre pe teren în partida împotriva prahovenilor, deși aportul său ar fi putut fi decisiv. Tehnicianul în vârstă de 55 de ani a fost informat chiar de fotbalist că are probleme fizice, însă cel mai important argument a fost acela că nu se simte pregătit din punct de vedere mental. La final, „Șumi” a explicat că va dori să aibă o discuție serioasă cu conducerea și jucătorul pentru a afla situația sa exactă, mai ales după ce înainte de fluierul de start a primit zeci de mesaje cu articole despre posibila plecare a lui Cordea de la CFR Cluj.