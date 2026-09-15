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Cea mai de succes echipă românească pe plan intern în acest mileniu, CFR Cluj, trece printr-o nouă perioadă dificilă și o așteaptă vremuri grele. Anul trecut a prins play-off-ul in extremis și apoi a reușit chiar să se califice în Europa de pe locul al treilea. Acum, și să vrea și nu mai poate juca în cupele continentale, pentru că a intrat în insolvență.

Pontul zilei de 16 septembrie 2026: CFR Cluj, în play-out

Problemele financiare au forțat CFR Cluj să intre în insolvență. Dar perioada grea nu a trecut. Au plecat o mulțime de jucători în startul sezonului competițional. Au venit alții, 10 în chiar ultima zi de mercato. Antrenorul s-a schimbat și el, Marius Șumudică preluând echipa din mers. Odată cu insolvența, șeful a devenit Răzvan Zăvăleanu, omul care a salvat Dinamo de la faliment, tot în urma unei insolvențe. Lucrurile s-au stabilizat destul de mult în Gruia, dar situația e departe de a fi ideală. Mulți fotbaliști s-au văzut nevoiți să accepte reduceri salariale, iar asta a adus o lovitură de moral. S-a și văzut, de altfel, în etapa recent încheiată, când

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CFR Cluj se luptă la retrogradare

A fost a doua înfrângere în mandatul lui Marius Șumudică, după meciul de debut. Atunci, Așadar, două eșecuri cu două nou-promovate. E drept, unele care au prestații apreciate, dar nou-promovate. În momentul de față, CFR Cluj e pe locul 12, cu 10 puncte acumulate. Doar două peste FC Voluntari, care e penultima în clasament. Ardelenii au, însă, un meci în minus, restanța cu U Cluj din perioada în care evoluau încă în cupele europene. Un eventual succes ar apropia CFR Cluj de play-off, dar o înfrângere ar îngropa-o în zona roșie.

În aceste condiții, pronosticul „CFR Cluj se califică în play-out” are șanse mari de reușită. Chiar și bookmakerii au încredere într-un asemenea deznodământ. Cota Superbet ca ardelenii să joace în play-out e de doar 1,47. N-ar fi prima fostă campioană care ratează top 6. A făcut-o FCSB anul trecut și nu avea problemele pe care le au clujenii în acest moment. Așa că pontul zilei din 16 septembrie e că CFR Cluj nu prinde play-off-ul.

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