CFR Cluj, criticată după înfrângerea de la Roma: „Jocul lor e moartea pasiunii! Lazio controla meciul din fotoliu”

Fostul internațional nu este impresionat de jocul campioanei României, chiar dacă de-a lungul timpului s-a dovedit a fi eficient în lupta la titlu din SuperLiga 1. Și Mihai Stoica a glumit pe seama CFR-ului și a spus că s-a uitat la meciul lor imediat după ce văzuse meciul dintre Barcelona și Manchester United, scor 2-2, ceea ce n-a fost bine pentru elevii lui Dan Petrescu.

CFR Cluj, criticată după înfrângerea cu Lazio

aspru de către Viorel Moldovan după înfrângerea suferită în deplasarea cu Lazio: „E moartea pasiunii, e greu să te uiți la meciurile CFR-ului. Au jucat împotriva unui adversar de Serie A, dar parcă Lazio a jucat din fotoliu, nu s-a forțat să joace prea mult”.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să fiu răutăcios, oricum CFR și în campionat joacă așa, iar mie nu îmi place, nu e genul de fotbal care să mă pasioneze. Mă așteptam să văd mai mult curaj pe fază ofensivă, să își facă ocazii de poartă.

Lazio avea o liniște în inferioritate numerică. E normal, diferența e mare între fotbaliști, dar mă așteptam la mult mai mult din partea lor, mai ales că au jucat cu un om în plus din minutul 15.”, a mai spus Viorel Moldovan, la TV .

ADVERTISEMENT

„Nu a fost niciodată roșu la Patric!”

Mihai Stoica a comentat meciul dintre Lazio și CFR Cluj și este convins că arbitrul pentru fundașul spaniol Patric, explicând motivul pentru care crede că acesta trebuia să primească maximum cartonașul galben:

„Am văzut meciul CFR-ului din păcate după Barcelona-Manchester United. Nu mă așteptam să fie spectaculos, surpriza pentru mine e că Patric a fost eliminat. Niciodată nu a fost roșu acolo. Dacă nici cu VAR nu se dictează corect… Păcat, pentru că putea lua o altă soartă meciul”.

ADVERTISEMENT

Unicul gol al meciului a fost marcat de Ciro Immobile, în prelungirile primei reprize, când a fost scăpat ușor de sub marcaj de apărarea campioanei României, iar acesta l-a executat fără emoții pe Simone Scuffet, care nu a putut evita golul, șutul golgheterului lui Lazio fiind puternic.

„Ăsta e lotul pe care îl avem la dispoziție, asta e diferența de valoare dintre ei și noi. Milinkovic-Savic valorează 100 de milioane de euro, Immobile valorează 100 de milioane de euro. Uităm că am jucat cu Lazio. Haideți, să fim realiști, că în fotbalul românesc nu mai suntem realiști demult. Ăștia suntem, atât am putut, eu nu am ce să le reproșez jucătorilor, pentru că au arătat o atitudine bună în seara asta.

ADVERTISEMENT

N-am ce să le reproșez jucătorilor, au făcut ce puteau să facă. Ei sunt favoriți, noi vom încerca să câștigăm, dar tot ei sunt mai valoroși. Fotbalul e fotbal. Peste două zile, nu trei, noi avem un meci, asta e problema”, spunea Dan Petrescu la finalul meciului.