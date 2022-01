Dan Petrescu insistă pentru un atacant care nu a făcut pregătirea de iarnă cu echipa. ”Am nevoie de el, și el are nevoie de CFR”

Dan Petrescu pare decis să-și ducă angajamentul cu CFR Cluj până la scadență, în 2024. Tehnicianul se gândește deja la viitorul sezon european, iar principala țintă este unul dintre atacanții care nu au fost cu echipa în cantonament.

Mai mulți jucători din lotul campioanei au intrat în ultimele șase luni de contract și sunt liberi să semneze cu orice club, în cazul în care vor mai fi doriți în Gruia.

Dan Petrescu se teme ca Omrani să nu primească o ofertă mai bună, de la altă echipă

Fotbalistul pentru care . Fotbalistul de 28 de ani a intrat în ultimele șase luni de contract, iar absența din cantonamentul din Spania a dat frâu liber speculațiilor.

Antrenorul CFR-ului susține, însă, că între el și fotbalist nu există nici un conflict și i-a transmis că îl dorește în continuare în lot, chiar dacă în acest moment nu este pregătit fizic.

”Omrani și cu Ștefan (apărătorul Florin Ștefan – n.r.) au pierdut pregătirea. Amândoi au fost cu COVID, deci au lipsit motivat. Nu ce s-a speculat prin presă, că Omrani n-a mai vrut să vină. Normal, Omrani intră în planurile mele. Doar să nu vină vreo ofertă… știți că mai are șase luni de contract.

Noi sperăm în continuare să semneze. S-a speculat că m-am certat cu el sau că nu am nevoie de el. Am nevoie de Omrani, și el are nevoie de CFR. Campionatele cele mai bune din cariera lui au fost cu Dan Petrescu antrenor.

Rezultatele cele mai bune ale CFR-ului au fost cu Omrani pe teren. Este golgheterul all-time în Europa, mi-l doresc în continuare. Dar când este în ultimele șase luni, poate să decidă ce vrea”, a declarat petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.

În situația lui Omrani sunt și Mike Cestor, Mateo Susic și Cristi Bălgrădean.

Ce spune Dan Petrescu despre ”conflictul” cu Denis Alibec

Relația dintre antrenorul Dan Petrescu și împrumutat de CFR Cluj până la sfârșitul sezonului de la Kayserispor, s-a deteriorat în finalul primei părți a sezonului.

Fotbalistul a părăsit la un moment dat banca de rezerve și nu s-a mai întors, deși meciul era în desfășurare. Petrescu a anunțat conducerea clubului că nu mai are nevoie de Alibec, dar ulterior cei doi s-au ”împăcat” la insistențele președintelui Cristi Balaj.

În această iarnă atacantul și-a manifestat intenția de a pleca de la CFR Cluj și a anunțat că nu vrea să fie inclus în lotul care a efectuat cantonamentul în Spania, iar tehnicianul i-a transmis că nu mai are șanse să joace în partea a doua a campionatului.

”Nu e adevărat că dau jucători afară. Nici pe Alibec nu l-am dat afară, a fost decizia lui, a vrut să plece. Alibec, el a zis că nu vrea să vină la pregătiri, că vrea să continue în altă parte.

A zis că are soluții. Dacă n-a mai venit la pregătire, șansele sunt foarte mici. În momentul de față, Alibec a fost înlocuit de Marko Dugandzic. Acum, dacă n-a găsit echipă, nu e vina mea, sper să o găsească și să joace fotbal”, a explicat Dan Petrescu.

Dan Petrescu nu se dezminte. Cuvinte mari pentru adversara de duminică, FCSB

Antrenorul campioanei are același discurs față de adversarii pe care echipa lui îi întâlnește, indiferent că este un meci din cupele europene, sau unul din Cupa României.

Duminică, FCSB va primi vizita campioanei en titre, iar Dan Petrescu a avut numai cuvinte la superlativ despre principala contracandidată la câștigarea titlului.

”Campionatul pe care l-a făcut FCSB până în acest moment nu a fost catalogat de specialiști ca un campionat bun. Mie mi se pare că FCSB face un campionat fantastic. În ultimele 14 meciuri are 12 victorii și 2 egaluri.

FCSB are jucători foarte buni de atac, în momentul de față au și cel mai bun fundaș central care a fost în România în ultimii 5 ani. Au atuuri foarte multe să spere în continuare. Anul lor a fost excelent. Ce puteau să facă mai mult? Ne vom bate până mai rămâne o etapă sau două”, a mai spus Petrescu.