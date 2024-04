Vedeta de la CFR Cluj își face planurile pentru sezonul viitor cu Dan Petrescu pe bancă: „Dacă rămân, la anul vreau titlul!”

Omar El Kaddouri a evoluat 21 de minute în , în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Șansele ardelenilor la câștigarea campionatului au devenit infime, iar mijlocașul marocan se gândește deja la sezonul următor. , „veteranul” de 33 de ani vrea să câștige titlul.

Omar El Kaddouri, sincer după CFR Cluj – FCSB 1-0: „Lupta la titlu s-a terminat. Luptăm pentru locul 2”

la începutul anului, mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Mijlocașul ofensiv a adunat doar 8 meciuri în tricoul vișiniu, reușind să marcheze un gol. După înfrângerea suferită contra FCSB, El Kaddouri a recunoscut că CFR Cluj nu mai are șanse la titlu.

„Nu am început bine meciul, prima repriză nu a fost suficient de bună. Am pierdut prea multe mingi, le-am oferit prea mult spațiu în atac. A doua parte a fost mai bună, am avut câteva ocazii, ei nu au mai creat multe ocazii. Dar ei au înscris, noi nu.

Nu cred că au jucat mai bine, poate în prima repriză, dar în a doua am fost mai buni. Sunt dezamăgit, ne-am antrenat foarte bine, eram încrezător, dar din păcate am pierdut. Speram la un rezultat mai bun.

Cred că lupta la titlu s-a terminat, dar luptăm până la capăt pentru al doilea loc. Trebuie să câștigăm următoarele meciuri, între locurile 2 și 5 nu sunt multe puncte. Trebuie să fim concentrați și să luptăm până la finalul sezonului”, a declarat Omar El Kaddouri, pentru .

„Au 13 puncte în plus. Normal că FCSB merită titlul. Noi am făcut greșeli”

FCSB are un avantaj de 13 puncte în vârful clasamentului față de principalele urmăritoare, CFR Cluj și Universitatea Craiova, cu 6 meciuri rămase până la finalul sezonului. Omar El Kaddouri susține că diferența este clară și că echipa lui Gigi Becali merită să câștige campionatul.

„Când ești la 13 puncte în spate cu 6 etape rămase, trebuie să fii realist. Locul 2 este obiectivul nostru, pentru care vom lupta până la final. FCSB? Au 13 puncte în plus, normal că merită titlul.

Noi am făcut anumite greșeli, ei nu. Mă simt bine aici. Din păcate, nu jucasem de 6-7 luni, așa că a fost dificil să intru în formă, am avut ceva probleme”, a mai spus fotbalistul cu peste 100 de meciuri în Serie A.

Vedeta de la CFR Cluj își face planurile pentru sezonul viitor cu Dan Petrescu pe bancă: „Dacă rămân, la anul vreau titlul!”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Dan Petrescu a semnat cu CFR Cluj. Informația a fost anunțată de Horia Ivanovici, în direct la TV pe Prima Sport 1, după discuția cu Neluțu Varga. Omal El Kaddouri țintește titlul cu Dan Petrescu la cârmă.

„Cu un cantonament bun de vară cred că pot ajuta această echipă. Vom vedea, dar mă simt bine aici, echipa este bună, orașul la fel. Dacă rămân, obiectivul meu va fi să câștig campionatul sezonul viitor.

Mă antrenez cu echipa acum, mă simt mai bine. Sigur, pentru a fi la 100% trebuie să joc, dar încet încet revin. Sper să închei sezonul fără probleme și să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele”, au fost cuvintele lui El Kaddouri.

Omar El Kaddouri a semnat un contract valabil pe 3 ani cu CFR Cluj, la începutul anului