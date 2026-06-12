CFR Cluj, decizie de ultimă oră. Ce se întâmplă cu antrenorul portughez Antonio Folha

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Antonio Folha este alegerea făcută de CFR Cluj pentru postul de antrenor, iar acesta are ca obiectiv titlul în SuperLiga și un parcurs cât mai lung în cupele europene. Portughezul a fost adus liber de contract după ce a pregătit ultima dată echipa a doua a celor de la FC Porto.

Antonio Folha, noul antrenor al lui CFR Cluj, așteptat în România

După ce Filipe Coelho a făcut o treabă excelentă la Universitatea Craiova câștigând titlul și Cupa României, mai mulți antrenori portughezi au sosit în SuperLiga în această vară. Printre aceștia și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Cele două părți au ajuns la un acord în ceea ce privește contractul, iar tehnicianul este așteptat să sosească în România pentru a-l semna. Folha va ajunge în România în cursul zilei de sâmbătă, 13 iunie.

Conducerea clubului CFR Cluj i-a cumpărat biletul de avion, astfel că lusitanul va ateriza la Cluj-Napoca. Antonio Folha va avea primul contact cu tot ceea ce înseamnă gruparea din Gruia, dar nu îi va cunoaște deocamdată pe jucători, aceștia fiind încă în vacanță.

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Neluțu Varga a confirmat venirea lui Antonio Folha

După despărțirea de Daniel Pancu, la finalul sezonului recent încheiat, patronul Neluțu Varga pentru preluarea funcției de antrenor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Fostul selecționer al naționalei României a cerut un timp de gândire, fiind în așteptarea unor oferte din străinătate. După o perioadă în care a analizat foarte bine situația, Varga a hotărât să nu mai tărăgăneze lucrurile și .

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”Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră. Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce contract va avea Antonio Folha la CFR Cluj

După experiențele neplăcute din ultima perioadă, Neluțu Varga nu s-a mai aruncat să-i ofere o înțelegere prea lungă portughezului. Din informațiile FANATIK, acesta va avea un contract pe un sezon, cu drept de prelungire pe încă unul în funcție de performanțele obținute.

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Instalarea lui Antonio Folha la CFR Cluj a venit la propunerea directorului sportiv Ricardo Cadu. Patronul Neluțu Varga și președintele Iuliu Mureșan au decis să mizeze pe alegerea fostului mare jucător al CFR-ului, iar .

Ce urmează pentru Folha până la startul noului sezon

Antonio Folha îi va cunoaște pe jucătorii de la CFR Cluj la . Portughezul va avea la dispoziție două săptămâni să evalueze lotul, timp în care echipa se va pregăti pe plan local.

În perioada 28 iunie – 10 iulie, clujenii vor pleca într-un cantonament în Slovenia, la Zrece, acolo unde vor disputa și patru meciuri amicale. Prima partidă oficială a noului sezon va avea loc în weekend-ul 18-19 iulie, când este programată etapa inaugurală din SuperLiga.