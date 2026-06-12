Sport

CFR Cluj, decizie de ultimă oră. Ce se întâmplă cu antrenorul portughez Antonio Folha

După despărțirea de Daniel Pancu, CFR Cluj a ales să-l numească în funcția de antrenor pe Antonio Folha (55 de ani). Ce urmează să se întâmple, de fapt, cu tehnicianul portughez.
Cristi Coste, Traian Terzian
12.06.2026 | 20:49
CFR Cluj decizie de ultima ora Ce se intampla cu antrenorul portughez Antonio Folha
ULTIMA ORĂ
Ce hotărâre a luat CFR Cluj în privința lui Antonio Folha (55 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
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Antonio Folha este alegerea făcută de CFR Cluj pentru postul de antrenor, iar acesta are ca obiectiv titlul în SuperLiga și un parcurs cât mai lung în cupele europene. Portughezul a fost adus liber de contract după ce a pregătit ultima dată echipa a doua a celor de la FC Porto.

Antonio Folha, noul antrenor al lui CFR Cluj, așteptat în România

După ce Filipe Coelho a făcut o treabă excelentă la Universitatea Craiova câștigând titlul și Cupa României, mai mulți antrenori portughezi au sosit în SuperLiga în această vară. Printre aceștia și Antonio Folha la CFR Cluj, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Cele două părți au ajuns la un acord în ceea ce privește contractul, iar tehnicianul este așteptat să sosească în România pentru a-l semna. Folha va ajunge în România în cursul zilei de sâmbătă, 13 iunie.

Conducerea clubului CFR Cluj i-a cumpărat biletul de avion, astfel că lusitanul va ateriza la Cluj-Napoca. Antonio Folha va avea primul contact cu tot ceea ce înseamnă gruparea din Gruia, dar nu îi va cunoaște deocamdată pe jucători, aceștia fiind încă în vacanță.

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Neluțu Varga a confirmat venirea lui Antonio Folha

După despărțirea de Daniel Pancu, la finalul sezonului recent încheiat, patronul Neluțu Varga l-a contactat pe Edi Iordănescu pentru preluarea funcției de antrenor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Fostul selecționer al naționalei României a cerut un timp de gândire, fiind în așteptarea unor oferte din străinătate. După o perioadă în care a analizat foarte bine situația, Varga a hotărât să nu mai tărăgăneze lucrurile și a decis să-l aducă pe Antonio Folha.

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”Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră. Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce contract va avea Antonio Folha la CFR Cluj

După experiențele neplăcute din ultima perioadă, Neluțu Varga nu s-a mai aruncat să-i ofere o înțelegere prea lungă portughezului. Din informațiile FANATIK, acesta va avea un contract pe un sezon, cu drept de prelungire pe încă unul în funcție de performanțele obținute.

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Instalarea lui Antonio Folha la CFR Cluj a venit la propunerea directorului sportiv Ricardo Cadu. Patronul Neluțu Varga și președintele Iuliu Mureșan au decis să mizeze pe alegerea fostului mare jucător al CFR-ului, iar tehnicianul va avea un salariu lunar de 17.000 de euro.

Ce urmează pentru Folha până la startul noului sezon

Antonio Folha îi va cunoaște pe jucătorii de la CFR Cluj la reunirea prevăzută pentru luni, 15 iunie. Portughezul va avea la dispoziție două săptămâni să evalueze lotul, timp în care echipa se va pregăti pe plan local.

În perioada 28 iunie – 10 iulie, clujenii vor pleca într-un cantonament în Slovenia, la Zrece, acolo unde vor disputa și patru meciuri amicale. Prima partidă oficială a noului sezon va avea loc în weekend-ul 18-19 iulie, când este programată etapa inaugurală din SuperLiga.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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