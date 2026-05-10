CFR Cluj, decizie de ultimă oră după întâlnirea cu președintele Iuliu Mureșan: „Suntem oameni maturi, ne-am înțeles! Începe de luni”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

E gata. Marian Copilu s-a înțeles cu CFR Cluj. FANATIK a aflat că acesta a luat decizia finală și va reveni oficial în conducerea clubului din Gruia începând de mâine, 11 mai 2026, după o întâlnire extrem de importantă cu Iuliu Mureșan, care a confirmat acordul.

Marian Copilu, noul director executiv de la CFR Cluj! S-a înțeles cu Iuliu Mureșan și începe treaba în Gruia

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, s-a clarificat în cursul zilei de duminică, 10 mai, iar Marian Copilu este pregătit să revină oficial în conducerea clubului începând de luni, 11 mai. Înainte de a accepta definitiv propunerea lui Neluțu Varga, fostul oficial al ardelenilor a ținut însă să aibă o discuție față în față cu Iuliu Mureșan, omul cu care a avut în trecut mai multe tensiuni și divergențe în interiorul clubului din Gruia.

ADVERTISEMENT

Sursele FANATIK susțin că întâlnirea dintre cei doi a avut loc la Cluj și s-a încheiat într-o notă pozitivă, după ce părțile au decis să lase în urmă conflictele din trecut pentru stabilitatea clubului. În urma acestei discuții, Marian Copilu și-a dat acordul final pentru revenirea la CFR Cluj și urmează să intre de mâine în pâine. Chiar și odată cu întoarcerea sa în organigramă, Iuliu Mureșan va continua să fie omul cu cea mai mare influență din zona de conducere a clubului, evident, după Neluțu Varga.

Iuliu Mureșan, impresionat de Marian Copilu. Ce au discutat cei doi

Iuliu Mureșan a vorbit cu FANATIK despre întâlnirea avută cu Marian Copilu și a declarat că totul a fost pus la punct, iar de mâine C care se va ocupa atât de partea sportivă, cât și de transferuri.

ADVERTISEMENT

„Suntem oameni maturi. Noi trebuie să facem bine, nu să stăm să privim în trecut. Clubul este cel mai important. Trebuie să îl ducem și să îl ținem sus. Marian Copilu m-a sunat aseară. Mi-a spus că trebuie să avem o discuție. A fost foarte corect cu mine. Mi-a spus: «Nu vin la Cluj dacă tu nu mă vrei». Am apreciat această poziție a lui Marian Copilu, în ciuda unor divergențe pe care le-am avut în trecut. Trebuie să o luăm de la capăt pentru binele clubului.

ADVERTISEMENT

Am apreciat deschiderea. Dacă nu intervine nimic, ne apucăm de treabă. Eu voi fi președintele clubului, iar Marian Copilu director executiv, cu atribuții pe partea sportivă. Se va ocupa și de transferuri și, bineînțeles, de tot ce înseamnă partea sportivă. Eu nu am fost un tip ranchiunos. Vrem să facem treabă aici, la CFR, să ținem echipa sus. Sunt convins că vom avea o colaborare extraordinară. E o echipă bună cu Marian și cu Cadu. Vedem dacă mai aducem întăriri. Sunt convins că e începutul unui drum foarte frumos la CFR Cluj. Abia aștept să facem treabă cu Marian”, a declarat Iuliu Mureșan în exclusivitate pentru FANATIK.