CFR Cluj, decizie radicală cu Louis Munteanu! L-au interzist la finalul meciului

CFR Cluj, decizie interesantă după meciul cu Universitatea Craiova din Superliga României. Ce a pățit atacantul echipei din Ardeal. Louis Munteanu. Declarațiile de săptămâna trecută l-au costat.
Alex Bodnariu
07.12.2025 | 22:57
CFR Cluj decizie radicala cu Louis Munteanu Lau interzist la finalul meciului
Universitatea Craiova și CFR Cluj au dat-o la pace duminică seara în Superliga României. Meciul din Bănie s-a încheiat la egalitate, 1-1. A fost spectacol pe Ion Oblemenco. Louis Munteanu a adus echipei lui Daniel Pancu un punct în repriza secundă.

CFR Cluj, remiză chinuită cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a dominat clar meciul cu CFR Cluj, însă elevii lui Pancu s-au apărat eroic și au scos un punct important în lupta pentru calificarea în playoff-ul Superligii României. Mai mult, ardelenii au avut și ei câteva ocazii importante.

Băluță a deschis scorul pentru olteni în prima parte a jocului de pe Ion Oblemenco, cu un șut superb din afara careului. Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, a restabilit egalitatea imediat după pauză. Oltenii au căutat cu disperare golul victoriei, însă Otto Hindrich a făcut minuni în poartă.

După golul înscris, Louis Munteanu a avut o reacție cel puțin interesantă. Atacantul nu a schițat niciun gest. El a părut chiar supărat. Antrenorul echipei din Ardeal, Daniel Pancu, a sărit în schimb în teren și l-a luat în brațe.

Louis Munteanu nu a fost lăsat la interviu! Decizia luată de CFR Cluj

După meciul din Cupa României, cu Metaloglobus, Louis Munteanu a venit extrem de supărat în fața microfoanelor și a avut un adevărat atac la adresa conducerii clubului din Gruia pentru faptul că nu a fost lăsat să se transfere în vară. Ulterior, Neluțu Varga l-a taxat pe fotbalist.

Interesant este faptul că Louis Munteanu nu a fost lăsat să meargă la declarații la finalul meciului cu Universitatea Craiova chiar de clubul său, CFR Cluj, conform Digi Sport. Oficialii echipei din Gruia și-au luat, se pare, măsuri de precauție după declarațiile controversate date de atacant în etapa precedentă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
