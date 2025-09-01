CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să semneze. Prima reacție a lui Cristi Balaj. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

CFR Cluj detonează bomba în fotbalul românesc. Câștigătorul Premier League și Champions League semnează cu ardelenii. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Mercato de vară este aproape de final în SuperLiga, iar CFR Cluj pregătește o bombă după remiza cu FCSB din etapa a 8-a. „Feroviarii” vor să își betoneze defensiva cu un fost jucător din Premier League.

CFR Cluj aduce fundaș din Premier League. Cu cine semnează ardelenii

CFR Cluj a suferit enorm în startul acestui sezon mai ales în compartimentul defensiv, unde a încasat deja mai multe goluri față de aceeași perioadă din sezoanele trecute. Conducerea a trecut la măsuri pentru a remedia problema.

Ardelenii vor să își consolideze apărarea cu un nume important din fotbalul internațional. Kurt Zouma, jucătorul trecut prin Premier League, se află în Cluj și este gata să semneze cu fosta campioană a României.

„Îl punem pe site”

„Avem o informație: Kurt Zouma a ajuns în Cluj și e aproape să semneze cu CFR Cluj. Jucătorul cu cetățenie italiană, care știm foarte bine ce CV are. Ultima dată, jucător la West Ham”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

„Când s-a semnat un contract îl punem pe site, atunci putem să discutăm. Nici nu pot să confirm, nici nu pot să infirm!”, a fost răspunsul oferit de Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj.

Cine este Kurt Zouma, câștigător de Champions League și Conference League

În vârstă de 30 de ani, fundașul de 1,9 metri are un palmares impresionant. Crescut de francezii de la Saint-Etienne, a câștigat alături de aceștia Cupa Ligii (2012/2013), însă adevăratele satisfacții le-a cunoscut în Premier League.

Alături de Chelsea, Zouma a câștigat Premier League (2014/2015, 2016/2017), Champions League (2020/2021) și Supercupa Europei (2021/2022), iar ulterior, cu West Ham, a cucerit și trofeul Conference League (2022/2023). Sezonul trecut, el a evoluat sub formă de împrumut la Al-Orobah, în Arabia Saudită.

  • 10 milioane de euro este cota lui Zouma în prezent

