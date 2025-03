CFR Cluj, dezlănțuită în amicalul dinaintea derby-ului cu U Cluj! Ciprian Deac a reușit un ”hat-trick”

CFR Cluj a făcut spectacol în amicalul de luni cu Sănătatea Cluj. Elevii lui Dan Petrescu i-au administrat grupării din Liga a 3-a un eșec categoric, scor 7-1!

CFR Cluj – Sănătatea Cluj 7-1: ”triplă” pentru Ciprian Deac și ”dublă” pentru Stipe Juric

Pentru ”feroviari” au punctat următorii jucători: Ciprian Deac (27’, 40’ și 41’), Stipe Juric (57’ și 60’), Meriton Korenica (79’) și Ioan Bârstan (90’). Golul de onoare al învinșilor a fost semnat de Lazăr, din penalty, în minutul 81.

Dan Petrescu a profitat de ocazie pentru a-și testa lotul. ”Bursucul” a trimis în prima repriză următoarea echipă de start: Popa – Țîrlea, Graovac, Bolgado, Camora, Name, Gligor, Păun, Deac, Nkololo, Juric.

În repriza secundă au evoluat: Gal (67’ Borbei) – Iacob, Avram, Djokovic, Țîrlea (60’ Peteleu), Name (60’ Barstan), Tachtsidis (83’ Oargă), Fică, Deac (72’ Sas), Korenica, Juric (72’ Juricic).

În ciuda faptului că a ajuns la vârsta de 39 de ani, Ciprian Deac a jucat 72 de minute într-un meci de pregătire. La finalul amicalului în care a semnat o ”triplă”, Deac a acordat un interviu pentru canalul de YouTube al clubului.

Ciprian Deac, mesaj pentru Billel Omrani: ”Dacă nu ești serios, primești ce meriți de la viață”

”Da, cred că cel mai bun antrenament este meciul. Cu toate că am jucat cu o echipă de Liga a 3-a, e intensitatea mult mai mare decât la un antrenament normal. A fost un test bun. Toată săptămâna ne-am pregătit foarte bine cu antrenamente intense și sper că la ora meciului cu ’U’ Cluj să fim în vârf de formă.

Mi-a lipsit foarte mult să joc, pentru că vin după o perioadă lungă în care am fost accidentat. Încă mai am nevoie de timp să mă pun la punct cu pregătirea fizică. E bine că nu mai am dureri și e bine că am jucat peste 70 de minute.

(n.r.- despre faptul că l-a întâlnit pe Billel Omrani ca adversar la Sănătatea Cluj) Sincer, mie îmi pare rău pentru el că a ajuns la această vârstă (n.r.- 31 de ani) să joace în Liga a 3-a. A fost un jucător foarte talentat, dar, după cum îi spuneam și lui, . Cam acesta este rezumatul lui Billel: un jucător talentat, dar dacă nu ești serios, fotbalul te pedepsește!

E clar că traversează o perioadă foarte grea. Dânsul a fost foarte închis. Îl înțelegem, suntem alături de el. Știm că încă resimte. Vom juca și pentru el, și pentru suporteri cu ’U’ Cluj. Contează foarte mult acest meci pentru noi care înțelegeam ce înseamnă CFR.

Deac și-a arătat sprijinul față de ”tricolori”: ”Își vor reveni și se vor califica”

Ca de fiecare dată suntem alături de ei. Trup și suflet suntem acolo în fața televizorului și nu putem decât să le ținem pumnii. E mult spus că a fost un dezastru cu Bosnia. Este primul meci din grupă și eu cred că își vor reveni, și se vor califica. Valoarea lotului o să își spună cuvântul”, a declarat Ciprian Deac, la finalul amicalului.

”U” Cluj – CFR Cluj, contând pentru etapa a doua din play-off, este primul meci pe care ”feroviarii” îl vor disputa după pauza internațională. Partida este programată luni, pe 31 martie, de la ora 20:30.