CFR Cluj, din nou în insolvență!? Neluțu Varga, obligat să plătească 1,6 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu

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Situația financiară a lui CFR Cluj devine din ce în ce mai complicată, iar toate indiciile duc către o singură soluție: insolvența. După ce au scăpat cu greu de datoriile către ANAF și de interdicția la transferuri pusă de FIFA, ardelenii trebuie să achite, la începutul lunii august, o nouă sumă importantă, de această dată către Fiorentina, după transferul lui Louis Munteanu din vara lui 2024.

CFR Cluj trebuie să plătească 1,6 milioane de euro către Fiorentina

Din informațiile obținute de FANATIK, coșmarul lui CFR Cluj este departe să se fi terminat. iar lucrurile păreau să se normalizeze, Neluțu Varga este lovit de o nouă datorie. Ardelenii nu au achitat întreaga sumă pentru transferul lui Louis Munteanu și mai au de plătit încă 1,6 milioane de euro.

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Până acum, CFR Cluj a trimis 700.000 de euro către formația „viola”, din suma totală de 2,3 milioane de euro, iar în zilele următoare trebuie să revină cu restul de bani. Problema este că ardelenii nu au momentan de unde să plătească această sumă și interdicția la transferuri s-ar putea reinstaura.

Concret, până în luna iulie a acestui an, CFR Cluj trebuia să achite către Fiorentina restul sumei aferente transferului lui Louis Munteanu. În cazul în care Neluțu Varga nu va găsi resursele financiare pentru a plăti datoria, italienii ar putea lua măsuri împotriva clubului, iar CFR Cluj riscă să intre din nou în insolvență.

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CFR Cluj ar putea intra din nou în insolvență

„ de când Neluțu Varga a preluat clubul. Deși a făcut tot posibilul pentru a nu intra în insolvență și a plătit toate datoriile către ANAF, din informațiile FANATIK cei de la CFR deja pregătesc procedurile.

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Aceasta ar putea fi ultima soluție a lui CFR Cluj, dacă nu va accesa faza principală din UEFA Conference League. Misiunea ardelenilor pentru a lua milioanele de euro din cupele europene este aproape imposibilă, după ce în urma tragerii la sorți formația engleză cotată la 631 de milioane de euro.

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În ciuda dificultăților financiare, Neluțu Varga este optimist că o va scoate la capăt fără a fi nevoie de insolvență: „Da, s-a făcut plata care trebuia făcută către ANAF. Următoarea trebuie achitată în august. Ce faliment? Ce insolvență? Nici vorbă! Dacă doream asta, nu mai făceam nicio plată. Sper să rezolv cât mai repede. Depind de afacerile mele, dar se rezolvă”, a declarat Neluțu Varga, conform