CFR Cluj – Dinamo, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Echipe de start, statistici OPTA, clasament și faze în timp real

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CFR Cluj a obținut mai multe rezultate pozitive după numirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică, însă traversează o formă inconstantă în SuperLiga. Duminică, de la ora 19:00, „feroviarii” vor avea parte de un test foarte dificil, deoarece la Cluj sosește liderul Dinamo, formație neînvinsă de peste 3 luni.

CFR Cluj – Dinamo în etapa 13 din SuperLiga României

CFR Cluj vine după un eșec la Arad, 0-1 cu UTA, meci în care echipa pregătită de Marius Șumudică a avut o prestație ștearsă. „Feroviarii” au dezamăgit și în ultimul meci disputat pe teren propriu, derby-ul contra lui „U”, pe care l-au pierdut cu 1-3. De cealaltă parte, Dinamo se află într-o formă fabuloasă.

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„Câinii” au cinci victorii consecutive în SuperLiga, ultimul pas greșit fiind remiza de la Arad cu Corvinul, meci disputat pe 29 august. Singurul eșec suferit de echipa lui a fost chiar în prima etapă a noului sezon, când „roș-albii” au cedat cu 0-1 la Ploiești împotriva celor de la Petrolul.

Superliga CFR Cluj 2026-10-25T17:00:00Z Dinamo

Clasament SuperLiga etapa 13, înainte de CFR Cluj – Dinamo

Dinamo a obținut 29 de puncte în primele 12 etape din SuperLiga și ocupa primul loc înainte de startul etapei 13. a obținut 16 puncte până acum, având un bilanț de 5 victorii, o remiză și 6 eșecuri în primele 12 etape. Înainte ca runda actuală să înceapă, „feroviarii” ocupau locul 9.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29 2 Rapid 13 8 3 2 21-13 27 3 Univ. Craiova 12 8 2 2 27-9 26 4 Petrolul 13 7 2 4 18-17 23 5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22 6 ▲ FCSB 13 6 3 4 20-19 21 7 ▲ UTA 13 5 3 5 16-17 18 8 ▼ Farul 12 4 5 3 17-17 17 9 ▼ CFR Cluj 12 5 1 6 17-18 16 10 ▼ Corvinul 13 4 4 5 14-16 16 11 ▼ FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14 12 ▼ Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14 13 FC Argeș 13 3 3 7 8-14 12 14 Oțelul 12 2 5 5 12-17 11 15 FC Voluntari 13 2 2 9 13-29 8 16 Csikszereda 13 1 2 10 9-26 5

Statistici OPTA pentru pariuri la CFR Cluj – Dinamo: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre CFR Cluj și Dinamo. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile. Toate casele de pariuri oferă cote pe statistici precum cele enumerate anterior. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start. Aici puteți vedea cine a excelat, dar și cine a dezamăgit în duelul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului CFR Cluj – Dinamo, LIVE VIDEO comentariul în timp real

Pe FANATIK veți putea urmări comentariul în timp real al partidei de la Cluj dintre CFR și Dinamo. Aici veți găsi informații minut cu minut despre meci: de la goluri la ocazii, schimbări, cornere, cartonașe, faze controversate și chiar intervenții VAR. Toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec.

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Echipele de start și schimbări la CFR Cluj – Dinamo

CFR Cluj nu a impresionat la Arad, așadar Marius Șumudică ar putea efectua mai multe modificări în primul 11 pentru meciul cu Dinamo. Nuno Campos va avea de luat la rândul său mai multe decizii importante cu privire la formula pe care o va alinia, însă și jucătorii care vor veni de pe bancă ar putea face diferența.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la CFR Cluj – Dinamo

Chiar dacă „feroviarii” evoluează pe teren propriu, Dinamo este mare favorită în acest joc, deoarece se află într-o formă extraordinară. Cota pentru un succes al „câinilor” este 1.85, în timp ce o victorie a lui CFR Cluj are cota 4.20. O remiză este cotată la 3.75, iar varianta „Total goluri: peste 2.5” are cota 1.83.