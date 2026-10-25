CFR Cluj – Dinamo, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Echipe de start, statistici OPTA, clasament și faze în timp real

CFR Cluj a obținut mai multe rezultate pozitive după numirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică, însă traversează o formă inconstantă în SuperLiga. Duminică, de la ora 19:00, „feroviarii” vor avea parte de un test foarte dificil, deoarece la Cluj sosește liderul Dinamo, formație neînvinsă de peste 3 luni.
CFR Cluj vine după un eșec la Arad, 0-1 cu UTA, meci în care echipa pregătită de Marius Șumudică a avut o prestație ștearsă. „Feroviarii” au dezamăgit și în ultimul meci disputat pe teren propriu, derby-ul contra lui „U”, pe care l-au pierdut cu 1-3. De cealaltă parte, Dinamo se află într-o formă fabuloasă.
„Câinii” au cinci victorii consecutive în SuperLiga, ultimul pas greșit fiind remiza de la Arad cu Corvinul, meci disputat pe 29 august. Singurul eșec suferit de echipa lui Nuno Campos a fost chiar în prima etapă a noului sezon, când „roș-albii” au cedat cu 0-1 la Ploiești împotriva celor de la Petrolul.
Dinamo a obținut 29 de puncte în primele 12 etape din SuperLiga și ocupa primul loc înainte de startul etapei 13. CFR Cluj a obținut 16 puncte până acum, având un bilanț de 5 victorii, o remiză și 6 eșecuri în primele 12 etape. Înainte ca runda actuală să înceapă, „feroviarii” ocupau locul 9.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|12
|9
|2
|1
|27-7
|29
|2
|Rapid
|13
|8
|3
|2
|21-13
|27
|3
|Univ. Craiova
|12
|8
|2
|2
|27-9
|26
|4
|Petrolul
|13
|7
|2
|4
|18-17
|23
|5
|U Cluj
|13
|7
|1
|5
|25-20
|22
|6▲
|FCSB
|13
|6
|3
|4
|20-19
|21
|7▲
|UTA
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|8▼
|Farul
|12
|4
|5
|3
|17-17
|17
|9▼
|CFR Cluj
|12
|5
|1
|6
|17-18
|16
|10▼
|Corvinul
|13
|4
|4
|5
|14-16
|16
|11▼
|FC Botoşani
|13
|3
|5
|5
|17-17
|14
|12▼
|Sepsi OSK
|12
|3
|5
|4
|8-13
|14
|13
|FC Argeș
|13
|3
|3
|7
|8-14
|12
|14
|Oțelul
|12
|2
|5
|5
|12-17
|11
|15
|FC Voluntari
|13
|2
|2
|9
|13-29
|8
|16
|Csikszereda
|13
|1
|2
|10
|9-26
|5
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CFR Cluj nu a impresionat la Arad, așadar Marius Șumudică ar putea efectua mai multe modificări în primul 11 pentru meciul cu Dinamo. Nuno Campos va avea de luat la rândul său mai multe decizii importante cu privire la formula pe care o va alinia, însă și jucătorii care vor veni de pe bancă ar putea face diferența.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Chiar dacă „feroviarii” evoluează pe teren propriu, Dinamo este mare favorită în acest joc, deoarece se află într-o formă extraordinară. Cota pentru un succes al „câinilor” este 1.85, în timp ce o victorie a lui CFR Cluj are cota 4.20. O remiză este cotată la 3.75, iar varianta „Total goluri: peste 2.5” are cota 1.83.