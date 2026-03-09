CFR Cluj – Dinamo, live video în etapa 30 din SuperLiga. Echipele de start! Surpriză uriașă în lotul lui Kopic

Ultima etapă din sezonul regular ne aduce în față o partidă extrem de importantă. CFR Cluj – Dinamo este programat în runda a 30-a. Pe FANATIK vezi absolut toate detaliile legate de meciul de pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.
CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Camora, Sinyan, Matei Ilie, Braun – Muhar, Djokovic, Korenica – Cordea, Alibek Aliev, Biliboc. Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, T. Keita, Perianu, Deac, A. Păun, Fică, Sfaiț, Zahovic, Slimani. Antrenor: Daniel Pancu.
Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Cr. Mihai – Soro, Al. Pop, Armstrong. Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Andreas Matteo N’Giuwu. Antrenor Zeljko Kopic.
Etapa 30, ultima din sezonul regular, aduce iubitorilor de fotbal partida dintre CFR Cluj și Dinamo. Ambele echipe sunt calificate în play-off și speră să se distanțeze înainte de startul noului campionat.
CFR Cluj vine după o serie impresionantă în SuperLiga. Ardelenii au 11 victorii consecutive în campionat și speră la o clasare pe podium. De menționat este că elevii lui Daniel Pancu au fost eliminați din Cupa României Betano după înfrângerea în fața Universității Craiova.
De cealaltă parte, Dinamo a cedat în ultimele două meciuri din SuperLiga, scor 0-1 cu FC Argeș și 1-2 cu Rapid, și, în cazul unui eșec, poate începe play-off-ul chiar de pe ultima poziție. Spre deosebire de ardeleni, formația din Ștefan cel Mare a obținut biletul pentru semifinalele Cupei României.
În meciul tur, disputat în etapa a 15-a, duelul s-a încheiat cu scorul de 2-1 pentru Dinamo, după ce Karamoko (90) și Sora (90+2) au marcat pentru gazde, în timp ce oaspeții au punctat prin Emerllahu (69).
Meciul dintre CFR Cluj și Dinamo poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest derby, în care orgoliile depășesc limitele.
În ultimele 5 meciuri directe din campionat, Dinamo are o singură victorie, CFR Cluj are două succese, în timp ce restul meciurilor s-au încheiat la egalitate. Iată scorurile ultimelor 5 partide din SuperLiga între cele două:
Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe CFR Cluj, care are o cotă la victorie de 2.50. Un succes al „câinilor” are o cotă de 2.92, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 3.25. Variantele precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.87, respectiv 1.40.
Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, dintre CFR Cluj și Dinamo, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.
De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Daniel Pancu, Zeljko Kopic, Andrei Cordea și Cătălin Cîrjan pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!