CFR Cluj – Dinamo, live video în etapa 30 din SuperLiga. Echipele de start! Surpriză uriașă în lotul lui Kopic

Ultima etapă din sezonul regular ne aduce în față o partidă extrem de importantă. CFR Cluj – Dinamo este programat în runda a 30-a. Pe FANATIK vezi absolut toate detaliile legate de meciul de pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Camora, Sinyan, Matei Ilie, Braun – Muhar, Djokovic, Korenica – Cordea, Alibek Aliev, Biliboc. Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, T. Keita, Perianu, Deac, A. Păun, Fică, Sfaiț, Zahovic, Slimani. Antrenor: Daniel Pancu.

Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Cr. Mihai – Soro, Al. Pop, Armstrong. Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Andreas Matteo N’Giuwu. Antrenor Zeljko Kopic.

Andreas Matteo N’Giuwu, în vârstă de 17 ani, este marea surpriză a lui Kopic pentru derby-ul cu CFR Cluj. Mijlocașul defensiv vine de la Dinamo U19 și se află în lotul echipei mari pentru prima oară.

Live video CFR Cluj – Dinamo, în etapa a 30-a din SuperLiga. Derby important în Gruia

Etapa 30, ultima din sezonul regular, aduce iubitorilor de fotbal partida dintre CFR Cluj și Dinamo. Ambele echipe sunt calificate în play-off și speră să se distanțeze înainte de startul noului campionat.

CFR Cluj vine după o serie impresionantă în SuperLiga. Ardelenii au 11 victorii consecutive în campionat și speră la o clasare pe podium. De menționat este că elevii lui Daniel Pancu au fost eliminați din Cupa României Betano după înfrângerea în fața Universității Craiova.

De cealaltă parte, Dinamo a cedat în ultimele două meciuri din SuperLiga, scor 0-1 cu FC Argeș și 1-2 cu Rapid, și, în cazul unui eșec, poate începe play-off-ul chiar de pe ultima poziție. Spre deosebire de ardeleni,

În meciul tur, disputat în etapa a 15-a, , după ce Karamoko (90) și Sora (90+2) au marcat pentru gazde, în timp ce oaspeții au punctat prin Emerllahu (69).

Cine transmite la TV CFR Cluj – Dinamo din etapa 30 a SuperLigii

Meciul dintre CFR Cluj și Dinamo poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest derby, în care orgoliile depășesc limitele.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 6 martie

Ora 19:30 : Csikszereda – Farul

Sâmbătă, 7 martie

Ora 14:30 : Metaloglobus – UTA

Ora 17:00 : FC Botoșani – Petrolul

Ora 20:00 : FCSB – U Cluj

Duminică, 8 martie

Ora 14:30 : Oțelul – Hermannstadt

Ora 17:00 : FC Argeș – Unirea Slobozia

Ora 20:00 : Rapid – Universitatea Craiova

Luni, 9 martie

Ora 20:00 : CFR Cluj – Dinamo

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, Dinamo are o singură victorie, CFR Cluj are două succese, în timp ce restul meciurilor s-au încheiat la egalitate. Iată scorurile ultimelor 5 partide din SuperLiga între cele două:

Dinamo – CFR Cluj 2-1 (31 octombrie 2025)

– CFR Cluj 2-1 (31 octombrie 2025) Dinamo – CFR Cluj 1-1 (28 aprilie 2025)

CFR Cluj – Dinamo 3-1 (15 martie 2025)

– Dinamo 3-1 (15 martie 2025) Dinamo – CFR Cluj 1-1 (8 noiembrie 2024)

CFR Cluj – Dinamo 3-2 (14 iulie 2024)

Cotele la pariuri pentru duelul CFR Cluj – Dinamo

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe CFR Cluj, care are o cotă la victorie de 2.50. Un succes al „câinilor” are o cotă de 2.92, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 3.25. Variantele precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.87, respectiv 1.40.

Vezi live video CFR Cluj – Dinamo, în etapa 30 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, dintre CFR Cluj și Dinamo, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Daniel Pancu, Zeljko Kopic, Andrei Cordea și Cătălin Cîrjan pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!