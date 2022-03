CFR Cluj – Dinamo Live video ora 17:30! Echipele de start în duelul din Gruia

Meciul CFR Cluj – Dinamo are loc duminică, 6 martie, cu începere de la ora 17:30, în etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat din Casa Pariurilor Liga 1. Parafrazând puţin biblic această confruntare, în actuala situaţie de la Dinamo, altfel un club net superior ardelenilor la număr de trofee în istoria sa, putem spune că David merge cu praştia sa să trimită piatra în ochii lui David chiar la acesta acasă, pentru că gazdele sunt lider detaşat iar câinii ocupă locul 14.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – Dinamo

Întâlnirea CFR Cluj – Dinamo se dispută duminică, 6 martie, de la ora 17:30, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al oraşului de pe Someş în etapa a 30-a, ultima din sezonul regulat. De regulă, partidele CFR Cluj – Dinamo au atras public destul de numeros şi probabil că aşa vor sta lucrurile şi acum chiar dacă bucureştenii sunt departe de vremurile bune.

Cei care vor dori să asiste la partidă ştiu că trebuie să respecte protocolul sanitar privind accesul la competiţii sportive, adică nu pot intra decât dacă au asupra lor certificat de COVID. ci schema de vaccinare completă sau dovada trecerii prin boală în ultimele şase luni sau rezultat negativ la test PCR de 72 de ore sau antigen de 24 de ore.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – Dinamo

se joacă duminică, 6 martie, de la ora 17:30, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia, în etapa a 30-a din Casa Pariurilor Liga 1 şi este transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi viziona şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vremea la Cluj este mai bună decât în multe alte zone ale ţării, cu cer variabil, mai mult senin şi o temperatură care va urca până la 7 grade. La ora meciului se estimează că vor fi în jur de 2 grade, fără pericol de precipitaţii. Va conduce la centru acest meci Iulian Călin din localitatea argeşană Ştefăneşti.

Ce jucători lipsesc din confruntarea CFR Cluj – Dinamo

Dan Petrescu are aproape în totalitate lotul valid. Sunt absenţi aceeaşi doi oameni din rundele precedente, despre care se spune că nu sunt refăcuţi, dar există şi destule voci care susţin că ambii nu sunt convocaţi din motive de refuz de a semna prelungirea contractelor. Este vorba de atacantul francez Billel Omrani şi de mijlocaşul islandez Sigurjonsson.

şi se aşteaptă răniţii de pe front. Antrenorul Flavius Stoican are mari probleme de lot, cu foarte mulţi jucători accidentaţi. Nu vor putea evolua portarul Cristiano şi jucătorii de câmp Patriche, R. Grigore, Matei, Jovanovici, Mihaiu, Azankpo, Ivanov, Ivanovski, cu toţii accidentaţi, J. Rodriguez, Celar, care sunt împrumutaţi chiar de la adversarul din acest meci şi Kainourgios, lăsat în afara lotului. Vestea bună este revenirea în poartă a lui Mihai Eşanu, refăcut după accidentare.

Stoican are mari probleme în alcătuirea formulei de start

În aceste condiţii şansele ca Dinamo să poată spera la obţinerea unui punct miraculos la Cluj sunt extrem de reduse, pentru că antrenorul Flavius Stoican reunoştea cu un umor trist că va trebui să trimită în teren jucătorii valizi, nu cei pe care i-ar fi văzut el în mod normal să înceapă meciul.

Dinamo e asigurată acum că una dintre echipele retrogradate se numeşte Gaz Metan, după gravele probleme financiare care au destabilizat complet gruparea din judeţul Sibiu, însă nu poate fi sigură în privinţa celui de-al doilea loc retrogradant, deoarece Academica Clinceni s-a întărit şi se spune că ar fi găsit şi un investitor care să o sprijine.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – Dinamo

Era evident că un astfel de meci, socotit drept unul dintre soliştii siguri de duminică, va avea cotă scăzută, 1,25 în timp ce o minune produsă de Dinamo ajunge la cota 15,00. Şansă dublă X2 are şi ea cotă astronomică, 4,40 iar un gol înscris de dulăi atinge şi el valoarea de 2,70. Se aşteaptă şi un număr mai mare de goluri, pentru că over 1,5 goluri are cotă 1,28.

Până în 2017 CFR Cluj a avut reale probleme la meciurile de acasă cu Dinamo. În 2017 a fost ultima victorie a câinilor în Gruia, un categoric 3-0, după care clujenii au trecut la pupitrul de comandă, obţinând numai victorii. Aceasta şi pentru că Dinamo a început să aibă tot mai acut probleme financiare.