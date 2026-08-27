CFR Cluj, două lovituri în mercato pentru Șumudică: un internațional bosniac și un fundaș de 19 ani format de Academia Barcelonei. Exclusiv

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CFR Cluj va oficializa în curând două mutări în mercato. Din informațiile FANATIK, mijlocașul ofensiv bosniac Adi Nalic (28 de ani), fotbalist cu 9 selecții pentru naționala țării sale, și fundașul central Leo Saca (19 ani) se vor alătura lotului condus de Marius Șumudică. Cei doi ar putea fi disponibili pentru următorul meci al „feroviarilor”, cel cu Csikszereda.

CFR Cluj, două lovituri în mercato! Adi Nalic și Leo Saca vor juca sub comanda lui Marius Șumudică

Adi Nalic avea contract până în 2027 cu gruparea bosniacă Zrinjski, însă va rezilia înțelegerea. Acesta va ajunge la Cluj în aproximativ o oră, unde va semna cu gruparea din SuperLiga până în 2028, din informațiile FANATIK. Bosniacul a fost convins de antrenorul Marius Șumudică, care l-a dorit și în trecut, când activa în Turcia.

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, înainte de a părăsi formația catalană în această vară. Din informațiile FANATIK, fundașul a sosit deja la Cluj. Ambii jucători ar putea fi la dispoziția lui Marius Șumudică pentru meciul cu Csikszereda, care va avea loc sâmbătă.

CFR Cluj așteaptă ridicarea interdicției la transferuri

Momentan, CFR Cluj nu poate transfera jucători, deoarece a primit interdicție din partea FIFA, însă la conferința de presă organizată joi. „Mi se spune că s-au făcut toate diligențele către FIFA și așteptăm acum, o zi, două, cinci, nu știu exact, despre ridicarea interdicției la transferuri.

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Îmi doresc transferuri, mi s-a spus că în câteva zile se va ridica această interdicție de a transfera jucători din alte țări”, a spus tehnicianul. Așadar, există posibilitatea ca Adi Nalic și Leo Saca să fie înregistrați înainte de meciul pe care „feroviarii” îl vor disputa pe terenul celor de la Csikszereda, sâmbătă, începând cu ora 16:00.

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Cine sunt Adi Nalic și Leo Saca, fotbaliștii care vor semna cu CFR Cluj

Născut în Suedia, unde tatăl său activa ca fotbalist, Adi Nalic și-a început cariera în țara scandinavă, evoluând pentru Mjallby, Landskrona BoIS, Malmo, Eskilstuna și Hammarby, înainte de a pleca în 2024 în Olanda, la Almere City. După un sezon și jumătate în Eredivisie, Nalic a rămas liber de contract timp de 6 luni, înainte de a semna cu Zrinjski în ianuarie 2026. Mijlocașul ofensiv are inclusiv 5 prezențe în grupele Champions League, în tricoul lui Malmo, dar și 7 selecții la naționala Bosniei, în perioada 2021-2023. Fotbalistul de 1.90m a mai evoluat în carieră și ca atacant.

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Leo Saca s-a născut în ianuarie 2007 la Ialoveni, în Republica Moldova, și a început fotbalul la Zimbru Chișinău. Apoi, acesta a plecat în Spania, unde a mai jucat pentru Cerdanyola FC, CF Damm și Espanyol înainte de a ajunge la academia Barcelonei în 2020, la vârsta de 13 ani. Fundașul central a evoluat pentru echipele de juniori alături de superstarurile Lamine Yamal și Pau Cubarsi, campioni mondiali cu naționala Spaniei în această vară, dar și cu fotbaliști precum Marc Bernal sau Xavi Espart, care joacă momentan la echipa de seniori a Barcelonei. Saca a jucat pentru România la nivel U15, dar apoi a reprezentat Moldova la U21 și a debutat chiar și în naționala de seniori în vara acestui an, într-un amical cu Bulgaria.