Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

CFR Cluj – U Cluj, echipe de start. Aceștia sunt ”juniorii” cu care Marius Șumudică joacă derby-ul. Cum răspunde Bergodi. Exclusiv

Cristi Coste, Traian Terzian
28.10.2026 | 19:46
CFR Cluj U Cluj echipe de start Acestia sunt juniorii cu care Marius Sumudica joaca derbyul Cum raspunde Bergodi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Echipa de start aleasă de Marius Șumudică pentru derby-ul CFR Cluj - U Cluj. Sursă foto: colaj Fanatik
Marius Șumudică a anunțat că va folosi juniorii la derby-ul cu U Cluj din Cupa României Betano. Cum arată, de fapt, echipa de start a celor de la CFR Cluj.
ADVERTISEMENT

Cu câteva ore înainte de startul meciului dintre CFR Cluj și U Cluj, FANATIK a aflat echipa de start pe care o va trimite Marius Șumudică. Deși a amenințat că va folosi juniorii, tehnicianul a decis în cele din urmă să folosească o formulă cu fotbaliști consacrați.

UPDATE Cum răspunde Bergodi

FANATIK a aflat în exclusivitate și echipa de start a lui U Cluj:

  • Lefter – Chinteș, Cristea, Poulolo, Chipciu – Stanojev, Bic, Pinto – Macalou, Lukic, Ștefănescu

Cum arată echipa de start a lui CFR Cluj pentru derby-ul cu U Cluj

După remiza din campionat cu Dinamo, Marius Șumudică s-a arătat deranjat de programările făcute de LPF și FRF. Tehnicianul a fost nemulțumit de faptul că adversarii au întotdeauna câteva zile în plus de odihnă.

ADVERTISEMENT

În acest condiții, antrenorul formației din Gruia a precizat la FANATIK SUPERLIGA că în duelul cu rivala U Cluj, din etapa a 2-a a fazei grupelor Cupei României Betano, va folosi mai mulți juniori pentru a-și odihni jucătorii importanți.

Însă, Șumudică s-a răzgândit, iar FANATIK a aflat în exclusivitate că a decis să trateze cu toată seriozitatea derby-ul Clujului. El a mers pe un mix între titulari de drept și jucători care au prins mai puține minute în acest sezon. Singurii jucători tineri din primul ”11” sunt Kun și Biliboc, dar ambii sunt ”veterani” la prima echipă.

ADVERTISEMENT
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Digi24.ro
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
  • Vâlceanu – Gelașvili, Kresic, Pantalon – Kun, Barrios, Nalic, Păun, Camora – Buș, Biliboc

U Cluj, spaima lui Șumudică

Partide CFR Cluj – U Cluj, din etapa a 2-a a Grupei B a Cupei României Betano, se va disputa miercuri, 28 octombrie, de la ora 21:30, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. Înaintea acestui joc, ambele formații au câte trei puncte, după victoriile obținute în prima rundă. Astfel că un succes în acest duel ar pune câștigătoarea într-o poziție excelentă pentru calificarea în sferturile de finală.

ADVERTISEMENT
Gabor Dioszegi a murit
Digisport.ro
Gabor Dioszegi a murit

Întâlnirile cu U Cluj sunt un coșmar pentru Marius Șumudică, care nu a reușit decât o victorie în întreaga sa carieră de antrenor. Tehnicianul mai are trei remize și patru înfrângeri în fața ”șepcilor roșii”

ADVERTISEMENT
Serie A, live, etapa 9. Venezia – Inter 0-0. Chivu poate reveni pe...
Fanatik
Serie A, live, etapa 9. Venezia – Inter 0-0. Chivu poate reveni pe primul loc. Bologna deschide scorul pe San Siro
Investiții la FCSB! Reghecampf a cerut, Gigi Becali a băgat mâna în buzunar:...
Fanatik
Investiții la FCSB! Reghecampf a cerut, Gigi Becali a băgat mâna în buzunar: „Nici măcar nu întreabă cât”
Atenție, bucureșteni! Reguli noi și drastice pentru trotinetele electrice: vârstă minimă de 18...
Fanatik
Atenție, bucureșteni! Reguli noi și drastice pentru trotinetele electrice: vârstă minimă de 18 ani și amenzi de până la 10.000 de lei
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
S-a dus la Gigi Becali și l-a rugat să-l lase să plece de...
iamsport.ro
S-a dus la Gigi Becali și l-a rugat să-l lase să plece de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!