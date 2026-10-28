CFR Cluj – U Cluj, echipe de start. Aceștia sunt ”juniorii” cu care Marius Șumudică joacă derby-ul. Cum răspunde Bergodi. Exclusiv

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Cu câteva ore înainte de startul meciului dintre CFR Cluj și U Cluj, FANATIK a aflat echipa de start pe care o va trimite Marius Șumudică. Deși a amenințat că va folosi juniorii, tehnicianul a decis în cele din urmă să folosească o formulă cu fotbaliști consacrați.

FANATIK a aflat în exclusivitate și echipa de start a lui U Cluj:

Lefter – Chinteș, Cristea, Poulolo, Chipciu – Stanojev, Bic, Pinto – Macalou, Lukic, Ștefănescu

Cum arată echipa de start a lui CFR Cluj pentru derby-ul cu U Cluj

După remiza din campionat cu Dinamo, Marius Șumudică s-a arătat deranjat de programările făcute de LPF și FRF. Tehnicianul a fost nemulțumit de faptul că adversarii au întotdeauna câteva zile în plus de odihnă.

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În acest condiții, antrenorul formației din Gruia a precizat la FANATIK SUPERLIGA că în duelul cu rivala U Cluj, din Betano, pentru a-și odihni jucătorii importanți.

Însă, Șumudică s-a răzgândit, iar FANATIK a aflat în exclusivitate că a decis să trateze cu toată seriozitatea derby-ul Clujului. El a mers pe un mix între titulari de drept și jucători care au prins mai puține minute în acest sezon. Singurii jucători tineri din primul ”11” sunt Kun și Biliboc, dar ambii sunt ”veterani” la prima echipă.

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Vâlceanu – Gelașvili, Kresic, Pantalon – Kun, Barrios, Nalic, Păun, Camora – Buș, Biliboc

U Cluj, spaima lui Șumudică

Partide CFR Cluj – U Cluj, din etapa a 2-a a Grupei B a Cupei României Betano, se va disputa miercuri, 28 octombrie, de la ora 21:30, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. Înaintea acestui joc, ambele formații au câte trei puncte, după victoriile obținute în prima rundă. Astfel că un succes în acest duel ar pune câștigătoarea într-o poziție excelentă pentru calificarea în sferturile de finală.

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, care nu a reușit decât o victorie în întreaga sa carieră de antrenor. Tehnicianul mai are trei remize și patru înfrângeri în fața ”șepcilor roșii”