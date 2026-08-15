Sport

CFR Cluj face primul transfer după ce a venit Marius Șumudică: 350.000 de euro! Exclusiv

CFR Cluj realizează primul transfer după ce Marius Șumudică a devenit noul antrenor principal al echipei. Ardelenii s-au ales cu 350.000 de euro
Cristi Coste
15.08.2026 | 15:06
CFR Cluj face primul transfer dupa ce a venit Marius Sumudica 350000 de euro Exclusiv
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Primul transfer la CFR Cluj, după venirea lui Marius Șumudică. Foto: colaj Fanatik.
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Încep mișcările de trupe la CFR Cluj după ce Marius Șumudică a devenit noul antrenor principal al echipei. FANATIK a aflat că Marian Huja (27 ani) a fost vândut de clubul din Gruia la Raja Casablanca, în Maroc. Formația lui Neluțu Varga va primi în schimb suma de 350.000 de euro.

CFR Cluj l-a cedat pe Marian Huja în Maroc. Prima mutare de la venirea lui Marius Șumudică în Gruia

CFR Cluj caută să redreseze corabia după eliminarea din cupele europene și începutul nefast din SuperLiga. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Marius Șumudică a semnat în Gruia și a devenit omul în care fanii ardelenilor își pun toate bazele pentru a readuce clubul pe linia de plutire. FANATIK a aflat numele primului jucător care pleacă de la CFR Cluj, după venirea lui „Șumi”.

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Este vorba despre Marian Huja, fundaș central, care a fost vândut deja la Raja Casablanca, echipă din prima ligă de fotbal din Maroc. CFR Cluj va încasa suma de 350.000 de euro de pe urma transferului. Adus în această vară de la Pogon Szczecin, Marian Huja, 27 ani, mai avea contract cu CFR Cluj până în vara anului 2028.

Marian Huja a creat probleme la CFR Cluj

FANATIK a aflat că prezența lui Marian Huja în vestiarul lui CFR Cluj nu a fost una de bun augur pentru ardeleni. Din informațiile noastre, fundașul central care are dublă cetățenie, portugheză și română, s-a dat lovit și a vrut să fie lăsat să plece din Gruia. De altfel, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că stoperul a vrut să plece gratis la Rapid în această vară, fiind dorit de Daniel Pancu. 

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Dat fiind contextul dat, CFR Cluj i-a achitat restanțele jucătorului și l-a ținut în club până când a venit oferta din Africa. Marian Huja acuza tot mai des probleme medicale după cantonamentul de vară și era tot mai des nemulțumit. Șumudică vrea să compenseze plecarea lui Huja prin aducerea a doi fundași centrali, a unui mijlocaș și a unui portar.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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