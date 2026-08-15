CFR Cluj face primul transfer după ce a venit Marius Șumudică: 350.000 de euro! Exclusiv

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Încep mișcările de trupe la CFR Cluj după ce Marius Șumudică a devenit noul antrenor principal al echipei. FANATIK a aflat că Marian Huja (27 ani) a fost vândut de clubul din Gruia la Raja Casablanca, în Maroc. Formația lui Neluțu Varga va primi în schimb suma de 350.000 de euro.

CFR Cluj l-a cedat pe Marian Huja în Maroc. Prima mutare de la venirea lui Marius Șumudică în Gruia

CFR Cluj caută să redreseze corabia după eliminarea din cupele europene și începutul nefast din SuperLiga. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, și a devenit omul în care fanii ardelenilor își pun toate bazele pentru a readuce clubul pe linia de plutire. FANATIK a aflat numele primului jucător care pleacă de la CFR Cluj, după venirea lui „Șumi”.

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Este vorba despre Marian Huja, fundaș central, care a fost vândut deja la Raja Casablanca, echipă din prima ligă de fotbal din Maroc. CFR Cluj va încasa suma de 350.000 de euro de pe urma transferului. Adus în această vară de la Pogon Szczecin, Marian Huja, 27 ani, mai avea contract cu CFR Cluj până în vara anului 2028.

Marian Huja a creat probleme la CFR Cluj

FANATIK a aflat că prezența lui Marian Huja în vestiarul lui CFR Cluj nu a fost una de bun augur pentru ardeleni. Din informațiile noastre, fundașul central care are dublă cetățenie, portugheză și română, s-a dat lovit și a vrut să fie lăsat să plece din Gruia. De altfel, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că stoperul

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Dat fiind contextul dat, CFR Cluj i-a achitat restanțele jucătorului și l-a ținut în club până când a venit oferta din Africa. Marian Huja acuza tot mai des probleme medicale după cantonamentul de vară și era tot mai des nemulțumit. Șumudică vrea să compenseze plecarea lui Huja prin

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