CFR Cluj, făcută KO și la moral de FC Argeș: „Băieții sunt cu ochii plecați, nu îmi place”. Daniel Pancu a prevăzut dezastrul

CFR Cluj a pierdut fără drept de apel meciul de sâmbătă cu FC Argeș. Piteștenii s-au impus cu 3-0 pe teren propriu. Iuliu Mureșan, președintele clubului din Gruia, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre atmosfera de la echipă.

CFR Cluj, de nerecunoscut în meciul cu FC Argeș

Deși CFR Cluj a început bine duelul de la Mioveni, nu a reacționat după primul gol înscris de FC Argeș, iar mai apoi băieții lui Bogdan Andone au mai înscris de două ori. CFR Cluj rămâne departe de locurile care duc în playofful Superligii.

e destul de greu de înțeles, mai ales că, în urmă cu o săptămână, la Cluj, Rapid a pierdut cu 0-3. Din senin parcă jocul echipei lui Daniel Pancu nu a mai funcționat.

Explicații pentru dezastrul de la Mioveni. Ce a observat Iuliu Mureșan

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a dat de înțeles că Daniel Pancu a anticipat însă această cădere. Antrenorul a remarcat la antrenamente o ușoară stare de automulțumire după

„Am început bine meciul. Am avut ocazii foarte mari și nu am înscris. În schimb, ne-au administrat ei o înfrângere la 3 goluri diferență. Sigur, atmosfera e acum destul de încărcată. Acum s-a încheiat un antrenament destul de greu. Băieții sunt cu ochii plecați, nu îmi place. Sper să își revină. La fotbal poți să te reabilitezi.

Pentru noi meciul cel mai important e acela de joi, din Cupă. Vrem să ajungem mai departe și, de ce nu, să câștigăm trofeul. Cine nu simte frustrare când ai jucători valoroși, dar nu ai rezultate? Valoarea e teoretică și ipotetică.

Cu tot respectul, când te bate Argeșul cu 0-3 nu ai ce să comentezi. Daniel e lângă mine. E supărat și el. A anticipat. A și spus că echipa e deconectată după meciul cu Rapid. Parcă am câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor. Au rămas cuplați la acel meci bun, dar a venit partida asta în care am făcut mari greșeli. S-a simțit. A discutat cu jucătorii, cu căpitanii de echipă. S-a văzut realitatea pe teren. Am avut ocazii în primele minute. Noi știam cum joacă ei, cu mingi lungi în spatele fundașilor. Era un joc destul de ușor, dar am luat 3 goluri și am pierdut”, a explicat Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

Ce urmează pentru CFR. Obiectivul anunțat de Iuliu Mureșan

De asemenea, președintele celor de la CFR Cluj a spus clar că nu se bagă peste Daniel Pancu și a dat de înțeles că, pentru ardeleni, principala țintă rămâne câștigarea Cupei României, succes care ar duce echipa în cupele europene.

„Nu prea mă bag eu peste Daniel. Eu sunt mulțumit de el. Intervin doar când îmi spune el. Îl las pe el. Gestionează bine lucrurile. Nu fac calcule eu. Eu meciul de joi vreau să îl câștigăm și să mergem mai departe în Cupa României. E un avantaj dacă terminăm pe primul loc în grupă. Am juca pe teren propriu meciurile din fazele superioare. E principalul obiectiv acum, Cupa, ca să nu zic singurul. Nu îmi place mie să fac calcule”, a mai spus Iuliu Mureșan.