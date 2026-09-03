Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 4 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,00 la Superbet de la CFR Cluj – Farul

Pontul zilei de vineri, 4 septembrie 2026, vine de la un meci extrem de atractiv din SuperLiga. Mizăm pe un Bet Builder de cotă 3,00 la înfruntarea CFR Cluj - Farul Constanța.
Adrian Baciu
03.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de vineri 4 septembrie 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 300 la Superbet de la CFR Cluj Farul
Pontul zilei de vineri, 4 septembrie 2026, din SuperLiga. Cotă 3,00 la CFR Cluj - Farul. Sursa foto: colaj Fanatik
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Etapa cu numărul 8 din SuperLiga debutează vineri, 4 septembrie, în Gruia. CFR Cluj, echipă în formă foarte bună, primește vizita celor de la Farul Constanța, o formație care nu a mai pierdut de 6 etape. Am ales la rubrica Pontul zilei un Bet Builder de la SUPERBET care ne aduce o cotă finală de 3,00.

Pontul zilei de vineri, 4 septembrie 2026, din SuperLiga. CFR Cluj și Farul promit spectacol în Gruia

Meciurile jucate în Ardeal între CFR Cluj și echipa de la malul mării au fost mereu spectaculoase. Dacă ne uităm pe statistică vedem faptul că, între 2022 și 2025, au fost 7 meciuri în Gruia între cele două formații. Dintre acestea, în 6 au fost peste 2,5 goluri în meci și ambele echipe au reușit să marcheze.

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Pe Pontul zilei am ales să mizăm, la un prim pariu, pe scenariul „GG – ambele marchează sau peste 2,5 goluri în meci”. Cota oferită de SUPERBET este de 1,47. În acest debut de sezon 2026 – 2027, Farul a marcat în toate deplasările sale, inclusiv în eșecul cu U Cluj. Dincolo, CFR Cluj a marcat 6 goluri cu FC Voluntari (5) și FCSB (1), în singurele meciuri jucate acasă.

Farul lui Sabău, o echipă cu gustul ofensivei și al golului

Cu Ioan Ovidiu Sabău pe bancă, Farul Constanța este o echipă extrem de plăcută ochiului. În toate deplasările, „marinarii” au avut curaj și au atacat poarta adversă. În prima etapă, deși au pierdut la Cluj, 1-2 cu „U”, constănțenii au tras de 22 de ori către poarta „studenților”. Farul a fost ofensivă și cu FCSB, FC Argeș și Sepsi.

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Din aceeași ofertă de Bet Builder am ales să mizăm și pe faptul că echipa lui Sabău va avea peste 10,5 șuturi către poarta lui CFR Cluj. Cota la SUPERBET este de 1,47. În fine, ultimul pariu din acest Bet Builder, este și cel mai curajos. Vom miza pe faptul că cei doi portari au o zi dificilă în Gruia. Mai exact, considerăm că vor fi cel puțin 6 mingi salvate de ambii goalkeeperi. Cota la SUPERBET este 1,68.

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Pontul zilei de vineri, 4 septembrie 2026. Bet Builder la CFR Cluj – Farul:

  • GG sau peste 2,5 goluri: cotă 1,47
  • Peste 10,5 șuturi Farul: cotă 1,47
  • Peste 5,5 mingi salvate de portari: cotă 1,68

Cotă finală: 3,00

  • 3,55 este cota SUPERBET pentru pariul ”X” în meciul CFR Cluj – Farul

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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