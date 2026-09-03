ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga debutează vineri, 4 septembrie, în Gruia. CFR Cluj, echipă în formă foarte bună, primește vizita celor de la Farul Constanța, o formație care nu a mai pierdut de 6 etape. Am ales la rubrica Pontul zilei un Bet Builder de la SUPERBET care ne aduce o cotă finală de 3,00.

Pontul zilei de vineri, 4 septembrie 2026, din SuperLiga. CFR Cluj și Farul promit spectacol în Gruia

Meciurile jucate în Ardeal între CFR Cluj și echipa de la malul mării au fost mereu spectaculoase. Dacă ne uităm pe statistică vedem faptul că, între 2022 și 2025, au fost 7 meciuri în Gruia între cele două formații. Dintre acestea, în 6 au fost peste 2,5 goluri în meci și ambele echipe au reușit să marcheze.

ADVERTISEMENT

Pe Pontul zilei am ales să mizăm, la un prim pariu, pe scenariul „GG – ambele marchează sau peste 2,5 goluri în meci”. Cota oferită de SUPERBET este de 1,47. În acest debut de sezon 2026 – 2027, Farul a marcat în toate deplasările sale, inclusiv în eșecul cu U Cluj. Dincolo, cu FC Voluntari (5) și FCSB (1), în singurele meciuri jucate acasă.

Farul lui Sabău, o echipă cu gustul ofensivei și al golului

Cu Ioan Ovidiu Sabău pe bancă, Farul Constanța este o echipă extrem de plăcută ochiului. În toate deplasările, „marinarii” au avut curaj și au atacat poarta adversă. În prima etapă, deși au pierdut la Cluj, 1-2 cu „U”, constănțenii au tras de 22 de ori către poarta „studenților”. Farul a fost ofensivă și cu FCSB, FC Argeș și Sepsi.

ADVERTISEMENT

Din aceeași ofertă de Bet Builder am ales să mizăm și pe faptul că peste 10,5 șuturi către poarta lui CFR Cluj. Cota la SUPERBET este de 1,47. În fine, ultimul pariu din acest Bet Builder, este și cel mai curajos. Vom miza pe faptul că cei doi portari au o zi dificilă în Gruia. Mai exact, considerăm că vor fi cel puțin 6 mingi salvate de ambii goalkeeperi. Cota la SUPERBET este 1,68.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de vineri, 4 septembrie 2026. Bet Builder la CFR Cluj – Farul:

GG sau peste 2,5 goluri: cotă 1,47

Peste 10,5 șuturi Farul: cotă 1,47

Peste 5,5 mingi salvate de portari: cotă 1,68

Cotă finală: 3,00