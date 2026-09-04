ADVERTISEMENT

Etapa a 8-a din SuperLiga debutează cu un duel extrem de interesant între două echipe care vizează calificarea în play-off. CFR Cluj primește vizita Farului într-un moment în care ambele formații încearcă să se apropie de primele locuri ale clasamentului. Marius Șumudică a resuscitat CFR-ul, dar acuză oboseala după meciul de Cupa României, în timp ce oaspeții au avut o săptămână întreagă să pregătească meciul.

CFR Cluj – Farul în etapa 8 din SuperLiga României

Confruntarea dintre CFR Cluj și Farul este programată vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca. Partida deschide etapa a 8-a a SuperLigii și aduce față în față două echipe cu obiective importante în actualul sezon. CFR Cluj vine după trei victorii consecutive. Două în campionat, 1-0 cu FCSB și 3-2 pe terenul celor de la Csikszereda, plus un joc , între ele. Aceste rezultate au readus formația din Gruia în lupta pentru play-off.

ADVERTISEMENT

Problema e că ardelenii pierd jucători pe bandă rulantă. , și sunt doriți de rivalele din SuperLiga și nu numai. Iar CFR încă nu poate înregimenta jucători noi.

De partea cealaltă, Farul are un parcurs solid, cu 10 puncte acumulate după primele șapte etape și o singură înfrângere în actuala ediție de campionat.

ADVERTISEMENT

Superliga CFR Cluj 2026-09-04T17:30:00Z Farul Arbitri Arbitru centru: R. Petrescu Arbitru asistent 1: M. Badea Arbitru asistent 2: D. Ilinca Al patrulea oficial: F. Mazilu VAR: C. Trandafir Asistent VAR: L. Ruşandu

Clasamentul SuperLiga – etapa 8, înainte și după CFR Cluj – Farul

Înaintea startului etapei a 8-a, Dinamo ocupă primul loc în clasament, cu 14 puncte. Rapid și Petrolul au câte 12 puncte, în timp ce Universitatea Craiova și FCSB au acumulat câte 11 puncte. Farul ocupă locul 7, cu 10 puncte, fiind foarte aproape de zona locurilor de play-off, în timp ce CFR Cluj se află pe poziția a 11-a, cu 9 puncte, dar având un meci mai puțin disputat decât majoritatea contracandidatelor. O victorie în Gruia ar putea schimba radical configurația clasamentului.

ADVERTISEMENT

Mai jos, ai clasamentul complet al SuperLigii, clasament care se actualizează automat după fiecare partidă.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 7 4 2 1 14-5 14 2 ▲ Rapid 7 3 3 1 8-4 12 3 ▲ Petrolul 7 4 0 3 7-10 12 4 Univ. Craiova 7 3 2 2 14-9 11 5 ▼ FCSB 7 3 2 2 10-8 11 6 Corvinul 7 2 4 1 8-4 10 7 Farul 7 2 4 1 10-8 10 8 Oțelul 7 2 4 1 9-8 10 9 ▲ Sepsi OSK 7 2 4 1 4-3 10 10 ▼ FC Argeș 7 3 1 3 4-5 10 11 ▲ CFR Cluj 6 3 0 3 11-10 9 12 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 13 FC Botoşani 7 1 4 2 7-8 7 14 ▲ UTA 7 1 3 3 6-10 6 15 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 16 Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1

Statistici OPTA pentru pariuri la CFR Cluj – Farul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cititorii FANATIK beneficiază de statistici OPTA avansate pentru meciul CFR Cluj – Farul. Mai jos vor apărea, în timp real, informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR).

ADVERTISEMENT

Toate datele sunt actualizate pe parcursul partidei și oferă o imagine completă asupra evoluției fiecărui jucător aflat pe teren. În plus, statisticile OPTA reprezintă un instrument important pentru iubitorii pariurilor sportive, în condițiile în care cele mai multe case de pariuri au în ofertă numeroase piețe speciale pentru șuturi, cornere, cartonașe, faulturi sau alte performanțe individuale și colective din timpul meciului.

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului CFR Cluj – Farul LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă oferă comentariul LIVE TEXT al partidei dintre CFR Cluj și Farul. Toate fazele importante ale jocului, ocaziile mari de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe vor fi prezentate în timp real.

ADVERTISEMENT

Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea confruntării din Gruia și pentru a afla primii toate informațiile importante din acest duel al etapei a 8-a din SuperLiga.

Echipele de start şi schimbări la CFR Cluj – Farul

Mai jos vor apărea formațiile oficiale, băncile de rezerve și toate modificările operate pe durata partidei dintre CFR Cluj și Farul.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri în CFR Cluj – Farul

Parcursul excelent al CFR-ului sub comanda lui Marius Șumudică în ultimele meciuri se vede în evoluția cotelor la victorie, iar cea a clujenilor e în scădere, ajungând la 1,95. Ceilalți doi „soliști” sunt cotați la 3,55 („X”-ul) și 3,90 („2”-ul). Însă, oferta doar pentru acest meci este cât se poate de generoasă. Iar printre cele mai bune opțiuni la acest joc este „peste 1,5 goluri CFR Cluj”, la cotă 1,87.