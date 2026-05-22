CFR Cluj – FC Argeș LIVE în SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază

CFR Cluj și FC Argeș se întâlnesc vineri, 22 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, în ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga. Partida închide seria de meciuri din faza superioară a sezonului 2025-2026 și nu mai are miză în clasament pentru gazde, care și-au asigurat deja locul 3 și calificarea în preliminariile UEFA Conference League.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Univ. Craiova
|9
|6
|1
|2
|12
|6
|+6
|49
|2
|U Cluj
|9
|6
|0
|3
|12
|10
|+2
|45
|3
|CFR Cluj
|9
|4
|3
|2
|7
|6
|+1
|42
|4
|Dinamo
|9
|3
|3
|3
|12
|11
|+1
|38
|5
|Rapid
|9
|1
|2
|6
|8
|14
|-6
|33
|6
|FC Argeş
|9
|1
|3
|5
|5
|9
|-4
|31
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|UTA
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|+7
|39
|2▼
|FCSB
|9
|4
|2
|3
|13
|9
|+4
|37
|3▲
|Oțelul
|9
|4
|2
|3
|17
|15
|+2
|35
|4▼
|FC Botoşani
|9
|3
|3
|3
|13
|17
|-4
|33
|5
|Csikszereda
|9
|5
|2
|2
|11
|8
|+3
|33
|6
|Petrolul
|9
|2
|3
|4
|9
|15
|-6
|25
|7
|Farul
|9
|1
|3
|5
|8
|11
|-3
|25
|8
|Hermannstadt
|9
|3
|4
|2
|13
|10
|+3
|25
|9
|Un. Slobozia
|9
|2
|3
|4
|11
|13
|-2
|22
|10
|Metaloglobus
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|-4
|16
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Univ. Craiova
|30
|17
|9
|4
|53
|27
|+26
|60
|2▲
|Rapid
|30
|16
|8
|6
|47
|30
|+17
|56
|3▼
|U Cluj
|30
|16
|6
|8
|48
|27
|+21
|54
|4▼
|CFR Cluj
|30
|15
|8
|7
|49
|40
|+9
|53
|5▼
|Dinamo
|30
|14
|10
|6
|42
|28
|+14
|52
|6
|FC Argeş
|30
|15
|5
|10
|37
|28
|+9
|50
|7▼
|FCSB
|30
|13
|7
|10
|48
|40
|+8
|46
|8▼
|UTA
|30
|11
|10
|9
|39
|44
|-5
|43
|9▼
|FC Botoşani
|30
|11
|9
|10
|37
|29
|+8
|42
|10▼
|Oțelul
|30
|11
|8
|11
|39
|32
|+7
|41
|11▼
|Farul
|30
|10
|7
|13
|39
|37
|+2
|37
|12▼
|Petrolul
|30
|7
|11
|12
|24
|31
|-7
|32
|13▼
|Csikszereda
|30
|8
|8
|14
|30
|58
|-28
|32
|14▼
|Un. Slobozia
|30
|7
|4
|19
|27
|46
|-19
|25
|15▼
|Hermannstadt
|30
|5
|8
|17
|29
|50
|-21
|23
|16▼
|Metaloglobus
|30
|2
|6
|22
|25
|66
|-41
|12
În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci" din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte.
G = goluri A = assist CR = cartonașe roșii CG = cartonașe galbene CO = cornere Ș = șuturi ȘP = șuturi pe poartă OF = offsideuri FC = faulturi comise FP = faulturi permis PAR = parade ale portarilor.
CFR Cluj va dori să încheie play-off-ul cu o victorie pe teren propriu. De cealaltă parte, FC Argeș, revelația acestei ediții de campionat și nou-promovată ajunsă în play-off, mai are un obiectiv minor: să termine deasupra Rapidului în clasamentul final.
Dar marea întrebare a serii nu este neapărat cea de pe teren. Ce va face Daniel Pancu după fluierul final? Antrenorul clujenilor a anunțat că își va face publică decizia privind viitorul imediat după meciul cu piteștenii.
Contractul lui Pancu s-a prelungit automat cu doi ani, după ce CFR a îndeplinit obiectivul calificării în cupele europene. Cu toate acestea, tehnicianul a lăsat să se înțeleagă că relația cu conducerea clubului nu este lipsită de tensiuni și că nu exclude o despărțire. Rapid București este principala destinație vehiculată, deși Pancu a sugerat că nu este singura variantă de pe masă.
Rapid București rămâne varianta intens vehiculată. Giuleștenii caută un antrenor după încheierea sezonului, iar profilul lui Pancu, un tehnician care a reușit să revigoreze un club mare dintr-o poziție aparent fără perspective, se potrivește cu ceea ce caută Rapid. Pancu a confirmat că există discuții, însă a refuzat să spună că Rapid este singura ofertă. „De unde știți că e ofertă doar de la Rapid?”, a declarat el retoric la conferința de presă de miercuri.
Situația este complicată și de faptul că prelungirea automată a contractului cu CFR face orice plecare mai dificilă din punct de vedere juridic. Decizia finală este așteptată în cursul serii de vineri, după meciul cu FC Argeș.
Meciul CFR Cluj – FC Argeș, din etapa a 10-a a play-off-ului SuperLigii, va fi transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, vineri, 22 mai, de la ora 20:30. Partida poate fi urmărită și în format live text pe site-ul nostru, cu faze comentate în timp real și statistici OPTA actualizate minut cu minut.
CFR Cluj: Vâlceanu – Kun, M. Ilie, Abeid, Camora – Keita, Perianu, Deac – Biliboc, Aliev, Cordea
Antrenor: Daniel Pancu
FC Argeș: Straton – Tofan, Garutti, Sadriu, Briceag – Rădescu, Seto Takayuki, Blagaic – Idowu, Matos, Y. Pîrvu
Antrenor: Bogdan Andone