CFR Cluj – FC Argeș LIVE în SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază

CFR Cluj și FC Argeș se întâlnesc în ultima etapă a play off-ului din SuperLiga. Vezi LIVE VIDEO, statistici OPTA, echipele probabile, fazele importante și toate calculele din clasament.
Alex Bodnariu
22.05.2026 | 19:12
CFR Cluj – FC Argeș, etapa 10 play off, SuperLiga. E ultimul meci pentru Pancu
CFR Cluj și FC Argeș se întâlnesc vineri, 22 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, în ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga. Partida închide seria de meciuri din faza superioară a sezonului 2025-2026 și nu mai are miză în clasament pentru gazde, care și-au asigurat deja locul 3 și calificarea în preliminariile UEFA Conference League.

Superliga
CFR Cluj
FC Argeş
Arbitri
Arbitru centru: H. Mladinovici Arbitru asistent 1: M. Necula Arbitru asistent 2: B. Florea Al patrulea oficial: M. Ene VAR: C. Marcu Asistent VAR: I. Dima

Echipele CFR – FC Argeș, avem foaia de joc

CFR Cluj 4-2-3-1
1R. Gal
86V. Kun
3Y. Abeid
16O. Perianu
27M. Ilie
2M. Huja
77A. Sfait
8A. Fică
90L. Zahović
10C. Deac(cpt)
11A. Păun
Rezerve
17M. Korenica
31O. Vâlceanu
9A. Aliev
26R. Gligor
45M. Malico Paulino
6S. Sinyan
24A. Cordea
88D. Đoković
73K. Muhar
49L. Biliboc
47C. Braun
23T. Keita
Antrenor
D. Pancu
FC Argeş 3-5-2
1C. Straton(cpt)
26D. Oancea
16I. Rădescu
3L. Sadriu
15G. Gomes Garutti
6M. Tudose
80X. Emmers
22V. Raţă
17R. Pinho Matos
7M. Idowu
27R. Sierra Giménez
Rezerve
13I. Moldovan
25T. Seto
23F. Borţa
82M. Marin
33L. Crăciun
24J. Blagaić
42K. Brobbey
2C. Tofan
34C. Căbuz
5M. Briceag
11Y. Pîrvu
Antrenor
B. Andone
Play-off
Play-out
Sezon regulat
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Univ. Craiova 9 6 1 2 12 6 +6 49
2 U Cluj 9 6 0 3 12 10 +2 45
3 CFR Cluj 9 4 3 2 7 6 +1 42
4 Dinamo 9 3 3 3 12 11 +1 38
5 Rapid 9 1 2 6 8 14 -6 33
6 FC Argeş 9 1 3 5 5 9 -4 31
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 UTA 9 5 2 2 14 7 +7 39
2 FCSB 9 4 2 3 13 9 +4 37
3 Oțelul 9 4 2 3 17 15 +2 35
4 FC Botoşani 9 3 3 3 13 17 -4 33
5 Csikszereda 9 5 2 2 11 8 +3 33
6 Petrolul 9 2 3 4 9 15 -6 25
7 Farul 9 1 3 5 8 11 -3 25
8 Hermannstadt 9 3 4 2 13 10 +3 25
9 Un. Slobozia 9 2 3 4 11 13 -2 22
10 Metaloglobus 9 2 4 3 10 14 -4 16
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Univ. Craiova 30 17 9 4 53 27 +26 60
2 Rapid 30 16 8 6 47 30 +17 56
3 U Cluj 30 16 6 8 48 27 +21 54
4 CFR Cluj 30 15 8 7 49 40 +9 53
5 Dinamo 30 14 10 6 42 28 +14 52
6 FC Argeş 30 15 5 10 37 28 +9 50
7 FCSB 30 13 7 10 48 40 +8 46
8 UTA 30 11 10 9 39 44 -5 43
9 FC Botoşani 30 11 9 10 37 29 +8 42
10 Oțelul 30 11 8 11 39 32 +7 41
11 Farul 30 10 7 13 39 37 +2 37
12 Petrolul 30 7 11 12 24 31 -7 32
13 Csikszereda 30 8 8 14 30 58 -28 32
14 Un. Slobozia 30 7 4 19 27 46 -19 25
15 Hermannstadt 30 5 8 17 29 50 -21 23
16 Metaloglobus 30 2 6 22 25 66 -41 12

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri A = assist CR = cartonașe roșii CG = cartonașe galbene CO = cornere Ș = șuturi ȘP = șuturi pe poartă OF = offsideuri FC = faulturi comise FP = faulturi permis PAR = parade ale portarilor.

Statisticile nu sunt disponibile.

CFR Cluj va dori să încheie play-off-ul cu o victorie pe teren propriu. De cealaltă parte, FC Argeș, revelația acestei ediții de campionat și nou-promovată ajunsă în play-off, mai are un obiectiv minor: să termine deasupra Rapidului în clasamentul final.

Dar marea întrebare a serii nu este neapărat cea de pe teren. Ce va face Daniel Pancu după fluierul final? Antrenorul clujenilor a anunțat că își va face publică decizia privind viitorul imediat după meciul cu piteștenii.

Contractul lui Pancu s-a prelungit automat cu doi ani, după ce CFR a îndeplinit obiectivul calificării în cupele europene. Cu toate acestea, tehnicianul a lăsat să se înțeleagă că relația cu conducerea clubului nu este lipsită de tensiuni și că nu exclude o despărțire. Rapid București este principala destinație vehiculată, deși Pancu a sugerat că nu este singura variantă de pe masă.

Unde ar putea ajunge Daniel Pancu?

Rapid București rămâne varianta intens vehiculată. Giuleștenii caută un antrenor după încheierea sezonului, iar profilul lui Pancu, un tehnician care a reușit să revigoreze un club mare dintr-o poziție aparent fără perspective, se potrivește cu ceea ce caută Rapid. Pancu a confirmat că există discuții, însă a refuzat să spună că Rapid este singura ofertă. „De unde știți că e ofertă doar de la Rapid?”, a declarat el retoric la conferința de presă de miercuri.

Situația este complicată și de faptul că prelungirea automată a contractului cu CFR face orice plecare mai dificilă din punct de vedere juridic. Decizia finală este așteptată în cursul serii de vineri, după meciul cu FC Argeș.

Unde se vede la TV CFR Cluj – FC Argeș. Cine transmite meciul

Meciul CFR Cluj – FC Argeș, din etapa a 10-a a play-off-ului SuperLigii, va fi transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, vineri, 22 mai, de la ora 20:30. Partida poate fi urmărită și în format live text pe site-ul nostru, cu faze comentate în timp real și statistici OPTA actualizate minut cu minut.

Cine arbitrează CFR Cluj – FC Argeș

  • Arbitru central: Horia Mladinovici
  • Asistenți: Mihăiță Necula, Bianca Florea
  • Arbitru VAR: Claudiu Marcu
  • Asistent VAR: Iulian Dima

Echipe probabile CFR Cluj – FC Argeș

CFR Cluj: Vâlceanu – Kun, M. Ilie, Abeid, Camora – Keita, Perianu, Deac – Biliboc, Aliev, Cordea
Antrenor: Daniel Pancu

FC Argeș: Straton – Tofan, Garutti, Sadriu, Briceag – Rădescu, Seto Takayuki, Blagaic – Idowu, Matos, Y. Pîrvu
Antrenor: Bogdan Andone

Program și rezultate etapa a 10-a, play-off SuperLiga

  • Vineri, 22 mai, ora 20:30, CFR Cluj – FC Argeș (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Sâmbătă, 23 mai, ora 20:30, Universitatea Cluj – Dinamo (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Luni, 25 mai, ora 20:30, Rapid – Universitatea Craiova (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
