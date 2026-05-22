CFR Cluj – FC Argeș LIVE în SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază

CFR Cluj și FC Argeș se întâlnesc vineri, 22 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, în ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga. Partida închide seria de meciuri din faza superioară a sezonului 2025-2026 și nu mai are miză în clasament pentru gazde, care și-au asigurat deja locul 3 și calificarea în preliminariile UEFA Conference League.

CFR Cluj – FC Argeș, etapa 10 play off, SuperLiga. E ultimul meci pentru Pancu

Superliga CFR Cluj 2026-05-22T17:30:00Z FC Argeş

Echipele CFR – FC Argeș, avem foaia de joc

CFR Cluj 4-2-3-1 1 R. Gal 86 V. Kun 3 Y. Abeid 16 O. Perianu 27 M. Ilie 2 M. Huja 77 A. Sfait 8 A. Fică 90 L. Zahović 10 C. Deac(cpt) 11 A. Păun Rezerve 17 M. Korenica 31 O. Vâlceanu 9 A. Aliev 26 R. Gligor 45 M. Malico Paulino 6 S. Sinyan 24 A. Cordea 88 D. Đoković 73 K. Muhar 49 L. Biliboc 47 C. Braun 23 T. Keita Antrenor D. Pancu FC Argeş 3-5-2 1 C. Straton(cpt) 26 D. Oancea 16 I. Rădescu 3 L. Sadriu 15 G. Gomes Garutti 6 M. Tudose 80 X. Emmers 22 V. Raţă 17 R. Pinho Matos 7 M. Idowu 27 R. Sierra Giménez Rezerve 13 I. Moldovan 25 T. Seto 23 F. Borţa 82 M. Marin 33 L. Crăciun 24 J. Blagaić 42 K. Brobbey 2 C. Tofan 34 C. Căbuz 5 M. Briceag 11 Y. Pîrvu Antrenor B. Andone

Play-off Play-out Sezon regulat # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Univ. Craiova 9 6 1 2 12 6 +6 49 2 U Cluj 9 6 0 3 12 10 +2 45 3 CFR Cluj 9 4 3 2 7 6 +1 42 4 Dinamo 9 3 3 3 12 11 +1 38 5 Rapid 9 1 2 6 8 14 -6 33 6 FC Argeş 9 1 3 5 5 9 -4 31 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ UTA 9 5 2 2 14 7 +7 39 2 ▼ FCSB 9 4 2 3 13 9 +4 37 3 ▲ Oțelul 9 4 2 3 17 15 +2 35 4 ▼ FC Botoşani 9 3 3 3 13 17 -4 33 5 Csikszereda 9 5 2 2 11 8 +3 33 6 Petrolul 9 2 3 4 9 15 -6 25 7 Farul 9 1 3 5 8 11 -3 25 8 Hermannstadt 9 3 4 2 13 10 +3 25 9 Un. Slobozia 9 2 3 4 11 13 -2 22 10 Metaloglobus 9 2 4 3 10 14 -4 16 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Univ. Craiova 30 17 9 4 53 27 +26 60 2 ▲ Rapid 30 16 8 6 47 30 +17 56 3 ▼ U Cluj 30 16 6 8 48 27 +21 54 4 ▼ CFR Cluj 30 15 8 7 49 40 +9 53 5 ▼ Dinamo 30 14 10 6 42 28 +14 52 6 FC Argeş 30 15 5 10 37 28 +9 50 7 ▼ FCSB 30 13 7 10 48 40 +8 46 8 ▼ UTA 30 11 10 9 39 44 -5 43 9 ▼ FC Botoşani 30 11 9 10 37 29 +8 42 10 ▼ Oțelul 30 11 8 11 39 32 +7 41 11 ▼ Farul 30 10 7 13 39 37 +2 37 12 ▼ Petrolul 30 7 11 12 24 31 -7 32 13 ▼ Csikszereda 30 8 8 14 30 58 -28 32 14 ▼ Un. Slobozia 30 7 4 19 27 46 -19 25 15 ▼ Hermannstadt 30 5 8 17 29 50 -21 23 16 ▼ Metaloglobus 30 2 6 22 25 66 -41 12

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri A = assist CR = cartonașe roșii CG = cartonașe galbene CO = cornere Ș = șuturi ȘP = șuturi pe poartă OF = offsideuri FC = faulturi comise FP = faulturi permis PAR = parade ale portarilor.

Statisticile nu sunt disponibile.

CFR Cluj va dori să încheie play-off-ul cu o victorie pe teren propriu. De cealaltă parte, FC Argeș, revelația acestei ediții de campionat și nou-promovată ajunsă în play-off, mai are un obiectiv minor: să termine deasupra Rapidului în clasamentul final.

Dar marea întrebare a serii nu este neapărat cea de pe teren. Ce va face Daniel Pancu după fluierul final? Antrenorul clujenilor a anunțat că își va face publică decizia privind viitorul imediat după meciul cu piteștenii.

Contractul lui Pancu s-a prelungit automat cu doi ani, după ce CFR a îndeplinit obiectivul calificării în cupele europene. Cu toate acestea, tehnicianul a lăsat să se înțeleagă că relația cu conducerea clubului nu este lipsită de tensiuni și că nu exclude o despărțire. Rapid București este principala destinație vehiculată, deși Pancu a sugerat că nu este singura variantă de pe masă.

Unde ar putea ajunge Daniel Pancu?

Giuleștenii caută un antrenor după încheierea sezonului, iar profilul lui Pancu, un tehnician care a reușit să revigoreze un club mare dintr-o poziție aparent fără perspective, se potrivește cu ceea ce caută Rapid. Pancu a confirmat că există discuții, însă a refuzat să spună că Rapid este singura ofertă. „De unde știți că e ofertă doar de la Rapid?”, a declarat el retoric la conferința de presă de miercuri.

Situația este complicată și de faptul că prelungirea automată a contractului cu CFR face orice plecare mai dificilă din punct de vedere juridic.

Unde se vede la TV CFR Cluj – FC Argeș. Cine transmite meciul

Meciul CFR Cluj – FC Argeș, din etapa a 10-a a play-off-ului SuperLigii, va fi transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, vineri, 22 mai, de la ora 20:30. Partida poate fi urmărită și în format live text pe site-ul nostru, cu faze comentate în timp real și statistici OPTA actualizate minut cu minut.

Cine arbitrează CFR Cluj – FC Argeș

Arbitru central: Horia Mladinovici

Asistenți: Mihăiță Necula, Bianca Florea

Arbitru VAR: Claudiu Marcu

Asistent VAR: Iulian Dima

Echipe probabile CFR Cluj – FC Argeș

CFR Cluj: Vâlceanu – Kun, M. Ilie, Abeid, Camora – Keita, Perianu, Deac – Biliboc, Aliev, Cordea

Antrenor: Daniel Pancu

FC Argeș: Straton – Tofan, Garutti, Sadriu, Briceag – Rădescu, Seto Takayuki, Blagaic – Idowu, Matos, Y. Pîrvu

Antrenor: Bogdan Andone

Program și rezultate etapa a 10-a, play-off SuperLiga