CFR Cluj – FC Botoșani, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. „Feroviarii”, favoriți la victorie

Etapa a 6-a din SuperLiga vine cu un nou duel de marcă! CFR Cluj, deținătoarea Cupei României, o va aștepta pe FC Botoșani într-un meci ce se anunță a fi unul cu goluri multe.
Duelul CFR Cluj – FC Botoșani, din etapa cu numărul 6 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Formațiile se află la poli opuși în clasament, însă „feroviarii” sunt, în ciuda clasării, favoriți la victorie.
CFR Cluj vine după eșecul cu Universitatea Craiova, din campionat, și duelul cu Braga, pierdut cu 0-2, din turul 3 UEFA Europa League. Elevii pregătiți de Dan Petrescu sunt văzuți drept principali favoriți la victorie, însă duelurile cu moldovenii nu sunt deloc ușoare. Totodată, clujenii sunt cu gândul și la dubla cu Hacken din play-off-ul UEFA Conference League.
De cealaltă parte, FC Botoșani a câștigat în partida cu FC Argeș din runda precedentă, scor 3-1. Moldovenii au 8 puncte după primele 5 etape în SuperLiga și caută un nou succes.
Meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Iată programul complet al rundei:
Vineri, 15 august:
Sâmbătă, 16 august
Duminică, 17 august
Luni, 18 august
Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, CFR Cluj. Victoria „feroviarilor” este cotată cu 1,60, în timp ce un succes al lui FC Botoșani are cota 6,20 la casele de pariuri.
Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,90. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,07.
