CFR Cluj – FC Botoșani, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. „Feroviarii”, favoriți la victorie

Etapa a 6-a din SuperLiga vine cu un nou duel de marcă! CFR Cluj, deținătoarea Cupei României, o va aștepta pe FC Botoșani într-un meci ce se anunță a fi unul cu goluri multe.

Live video CFR Cluj – FC Botoșani, în etapa a 6-a din SuperLiga. „Feroviarii”, favoriți la victorie

Duelul CFR Cluj – FC Botoșani, din etapa cu numărul 6 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Formațiile se află la poli opuși în clasament, însă „feroviarii” sunt, în ciuda clasării, favoriți la victorie.

, din campionat, și . Elevii pregătiți de Dan Petrescu sunt văzuți drept principali favoriți la victorie, însă duelurile cu moldovenii nu sunt deloc ușoare. Totodată, clujenii sunt cu gândul și la

De cealaltă parte, , scor 3-1. Moldovenii au 8 puncte după primele 5 etape în SuperLiga și caută un nou succes.

Cine transmite la TV CFR Cluj – FC Botoșani din etapa 6 a SuperLigii

Meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 6-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 15 august:

Unirea Slobozia – Metaloblogus 2-1

Dinamo – UTA 1-1

Sâmbătă, 16 august

Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt 1-1

Duminică, 17 august

Ora 16:15 Csikszereda – Universitatea Craiova

Ora 18:30 CFR Cluj – FC Botoșani

Ora 21:30 Rapid – FCSB

Luni, 18 august

Ora 19:00 : Oțelul Galați – FC Argeș

Ora 21:30 : Farul Constanța – U Cluj

Cum arată clasamentul înainte de CFR Cluj – FC Botoșani

Cotele la pariuri pentru duelul CFR Cluj – FC Botoșani

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, CFR Cluj. Victoria „feroviarilor” este cotată cu 1,60, în timp ce un succes al lui FC Botoșani are cota 6,20 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,90. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,07.

Vezi live video CFR Cluj – FC Botoșani, în etapa 6 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, dintre CFR Cluj și FC Botoșani, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Dan Petrescu, Leo Grozavu, Louis Munteanu și Hervin Ongenda pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!