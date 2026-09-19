CFR Cluj – FC Botoșani, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 10. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

CFR Cluj – FC Botoșani, meci extrem de important și de interesant din etapa 10 de SuperLiga, se joacă sâmbătă, 19 septembrie 2026, de la ora 17:30. Echipa lui Marius Șumudică (55 de ani) încearcă să facă uitat eșecul cu Sepsi, contra unei echipe în formă bună. Partida din Gruia se vede la TV pe Digi Sport și Prima Sport.
CFR Cluj și FC Botoșani se află în a doua jumătate a clasamentului, însă un succes poate echivala cu apropierea sau chiar cu intrarea în top 6, în funcție de jocul rezultatelor. Clujenii au oprit, la Sfântu Gheorghe, o serie de 4 meciuri oficiale fără eșec. Dincolo, elevii lui Marius Croitoru (45 de ani) nu au mai pierdut în SuperLiga de pe 17 august (2-3 cu FCSB).
Încet, dar sigur, FC Botoșani a ieșit din zona periculoasă a clasamentului și a urcat până pe locul 9, cu 11 puncte. Doar două puncte stau, momentan, între echipa lui Croitoru și un loc de play-off. CFR Cluj este pe locul 12, cu 10 puncte, ceea ce înseamnă că un succes îi poate aduce peste moldoveni în clasament.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Rapid
|10
|6
|3
|1
|14-6
|21
|2▼
|Dinamo
|9
|6
|2
|1
|19-7
|20
|3▲
|Univ. Craiova
|9
|5
|2
|2
|19-9
|17
|4▼
|Petrolul
|9
|5
|1
|3
|11-12
|16
|5
|Farul
|9
|3
|5
|1
|14-10
|14
|6▲
|Sepsi OSK
|10
|3
|4
|3
|7-10
|13
|7▼
|FCSB
|9
|3
|3
|3
|13-12
|12
|8▲
|UTA
|10
|3
|3
|4
|14-15
|12
|9▲
|U Cluj
|8
|4
|0
|4
|12-13
|12
|10▼
|FC Botoşani
|9
|2
|5
|2
|13-9
|11
|11
|FC Argeș
|10
|3
|2
|5
|6-10
|11
|12▼
|Corvinul
|9
|2
|4
|3
|8-7
|10
|13▼
|CFR Cluj
|8
|3
|1
|4
|12-13
|10
|14▼
|Oțelul
|9
|2
|4
|3
|9-12
|10
|15
|FC Voluntari
|9
|2
|2
|5
|9-20
|8
|16
|Csikszereda
|9
|0
|1
|8
|6-21
|1
FANATIK vă oferă, cu ajutorul statisticilor OPTA, date legate de fiecare jucător care intră pe teren în meciul de sâmbătă: goluri, pase de gol, faulturi suferite sau comise, cornere sau intervenții ale portarilor. Casele de pariuri din țară ofertă cote foarte bune pentru astfel de statistici.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|99 G. Anestis
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 B. Bayeye Kifutu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 B. Răzvan Creţ
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 J. Petro
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 G. Miron
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 E. Diaw
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 L. de Vega Lima
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 H. Scicchitano Ongenda
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|41 I. Dumiter
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 G. Gama da Silva
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 Ș. Bodișteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 I. Gurău
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 M. Kovtaliuk
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 J. Marković
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 G. Șorodoc
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|25 A. Șuchianu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|90 M. Preda
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 R. Idowu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 R. Sadiku
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 A. Țigănașu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|37 M. Bordeianu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|67 E. Papa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 O. Vâlceanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|47 C. Braun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|45 M. Malico Paulino
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 S. Dias da Rocha
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 I. Gelashvili
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 C. Ignat
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 O. Perianu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 E. Omić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 S. Dražić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 A. Cordea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 L. Biliboc
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 R. Gligor
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|86 V. Kun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|98 N. Sula
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|42 R. Pantalon
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 A. Ziblim
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 A. Sfait
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1 R. Gal
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 A. Țîrlea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|96 Á. Tordai
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 A. Nalić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
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|29 A. Omrani
|–
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|19 S. Buș
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Imediat după începerea partidei de la Cluj-Napoca, pe fanatik.ro aveți comentariul în timp real al partidei. Mai jos primiți informații minut cu minute despre golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente din partidă. Toate apar mai jos, extrem de detaliate, imediat cum se petrec în meci.
Nu există comentarii disponibile.
Va fi extrem de interesant de văzut ce formulă de joc va folosi Marius Șumudică în meciul cu FC Botoșani, dar și cum răspunde Marius Croitoru. Mai jos aveți actualizări în timp real, cu marcatorii, jucătorii avertizați, așezările în teren (3-4-3, 4-4-2, 3-5-2 etc.) și alte informații-cheie.
Casele de pariuri indică un meci destul de echilibrat în Gruia. CFR Cluj, în trecut favorită clară într-un astfel de duel, are acum cotă 2,12 pentru a se impune. Oaspeții au 3,40. Un pariu care poate avea șanse bune la acest meci este „Ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,73.