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CFR Cluj – FC Botoșani, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 10. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

CFR Cluj - FC Botoșani, SuperLiga, etapa 10. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei din Gruia.
Adrian Baciu
19.09.2026 | 16:12
CFR Cluj FC Botosani LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 10 Informatii de ultima ora statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
ULTIMA ORĂ
CFR Cluj - FC Botoșani, live în etapa 10 din SuperLiga României. Sursa foto: sportpictures.eu
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CFR Cluj – FC Botoșani, meci extrem de important și de interesant din etapa 10 de SuperLiga, se joacă sâmbătă, 19 septembrie 2026, de la ora 17:30. Echipa lui Marius Șumudică (55 de ani) încearcă să facă uitat eșecul cu Sepsi, contra unei echipe în formă bună. Partida din Gruia se vede la TV pe Digi Sport și Prima Sport.

CFR Cluj – FC Botoșani în etapa 10 din SuperLiga României

CFR Cluj și FC Botoșani se află în a doua jumătate a clasamentului, însă un succes poate echivala cu apropierea sau chiar cu intrarea în top 6, în funcție de jocul rezultatelor. Clujenii au oprit, la Sfântu Gheorghe, o serie de 4 meciuri oficiale fără eșec. Dincolo, elevii lui Marius Croitoru (45 de ani) nu au mai pierdut în SuperLiga de pe 17 august (2-3 cu FCSB).

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 10
CFR Cluj
FC Botoşani
Arbitri
Arbitru centru: I. Călin Arbitru asistent 1: G. Neacșu Arbitru asistent 2: N. Marin Al patrulea oficial: R. Timiș VAR: V. Porumbel Asistent VAR: I. Dima

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după CFR Cluj – FC Botoșani

Încet, dar sigur, FC Botoșani a ieșit din zona periculoasă a clasamentului și a urcat până pe locul 9, cu 11 puncte. Doar două puncte stau, momentan, între echipa lui Croitoru și un loc de play-off. CFR Cluj este pe locul 12, cu 10 puncte, ceea ce înseamnă că un succes îi poate aduce peste moldoveni în clasament.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Rapid 10 6 3 1 14-6 21
2 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20
3 Univ. Craiova 9 5 2 2 19-9 17
4 Petrolul 9 5 1 3 11-12 16
5 Farul 9 3 5 1 14-10 14
6 Sepsi OSK 10 3 4 3 7-10 13
7 FCSB 9 3 3 3 13-12 12
8 UTA 10 3 3 4 14-15 12
9 U Cluj 8 4 0 4 12-13 12
10 FC Botoşani 9 2 5 2 13-9 11
11 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11
12 Corvinul 9 2 4 3 8-7 10
13 CFR Cluj 8 3 1 4 12-13 10
14 Oțelul 9 2 4 3 9-12 10
15 FC Voluntari 9 2 2 5 9-20 8
16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la CFR Cluj – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

FANATIK vă oferă, cu ajutorul statisticilor OPTA, date legate de fiecare jucător care intră pe teren în meciul de sâmbătă: goluri, pase de gol, faulturi suferite sau comise, cornere sau intervenții ale portarilor. Casele de pariuri din țară ofertă cote foarte bune pentru astfel de statistici.

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Toți
CFR Cluj
FC Botoşani
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
99 G. Anestis
2 B. Bayeye Kifutu
5 B. Răzvan Creţ
3 J. Petro
4 G. Miron
23 E. Diaw
21 L. de Vega Lima
26 H. Scicchitano Ongenda
41 I. Dumiter
77 G. Gama da Silva
10 Ș. Bodișteanu
27 I. Gurău
22 M. Kovtaliuk
9 J. Marković
14 G. Șorodoc
25 A. Șuchianu
90 M. Preda
8 R. Idowu
44 R. Sadiku
30 A. Țigănașu
37 M. Bordeianu
67 E. Papa
31 O. Vâlceanu
47 C. Braun
45 M. Malico Paulino
14 S. Dias da Rocha
3 I. Gelashvili
21 C. Ignat
6 O. Perianu
18 E. Omić
9 S. Dražić
11 A. Cordea
17 L. Biliboc
26 R. Gligor
86 V. Kun
98 N. Sula
42 R. Pantalon
23 A. Ziblim
77 A. Sfait
1 R. Gal
20 A. Țîrlea
96 Á. Tordai
7 A. Nalić
29 A. Omrani
19 S. Buș

Desfășurarea meciului CFR Cluj – FC Botoșani LIVE VIDEO comentariul în timp real

Imediat după începerea partidei de la Cluj-Napoca, pe fanatik.ro aveți comentariul în timp real al partidei. Mai jos primiți informații minut cu minute despre golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente din partidă. Toate apar mai jos, extrem de detaliate, imediat cum se petrec în meci.

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Echipele de start și schimbări la CFR Cluj – FC Botoșani

Va fi extrem de interesant de văzut ce formulă de joc va folosi Marius Șumudică în meciul cu FC Botoșani, dar și cum răspunde Marius Croitoru. Mai jos aveți actualizări în timp real, cu marcatorii, jucătorii avertizați, așezările în teren (3-4-3, 4-4-2, 3-5-2 etc.) și alte informații-cheie.

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CFR Cluj 3-4-2-1
31O. Vâlceanu
47C. Braun
45M. Malico Paulino(cpt)
14S. Dias da Rocha
3I. Gelashvili
21C. Ignat
6O. Perianu
18E. Omić
9S. Dražić
11A. Cordea
17L. Biliboc
Rezerve
20A. Țîrlea
86V. Kun
96Á. Tordai
19S. Buș
26R. Gligor
42R. Pantalon
23A. Ziblim
98N. Sula
77A. Sfait
7A. Nalić
29A. Omrani
1R. Gal
Antrenor
M. Şumudică
FC Botoşani 4-3-3
99G. Anestis
2B. Bayeye Kifutu
5B. Răzvan Creţ
3J. Petro
4G. Miron(cpt)
23E. Diaw
21L. de Vega Lima
26H. Scicchitano Ongenda
41I. Dumiter
77G. Gama da Silva
10Ș. Bodișteanu
Rezerve
22M. Kovtaliuk
8R. Idowu
14G. Șorodoc
25A. Șuchianu
90M. Preda
9J. Marković
27I. Gurău
44R. Sadiku
30A. Țigănașu
37M. Bordeianu
67E. Papa
Antrenor
M. Croitoru

Cele mai tari cote la pariuri la CFR Cluj – FC Botoșani

Casele de pariuri indică un meci destul de echilibrat în Gruia. CFR Cluj, în trecut favorită clară într-un astfel de duel, are acum cotă 2,12 pentru a se impune. Oaspeții au 3,40. Un pariu care poate avea șanse bune la acest meci este „Ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,73.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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