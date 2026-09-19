CFR Cluj – FC Botoșani, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 10. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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CFR Cluj – FC Botoșani, meci extrem de important și de interesant din etapa 10 de SuperLiga, se joacă sâmbătă, 19 septembrie 2026, de la ora 17:30. Echipa lui Marius Șumudică (55 de ani) încearcă să facă uitat eșecul cu Sepsi, contra unei echipe în formă bună. Partida din Gruia se vede la TV pe Digi Sport și Prima Sport.

CFR Cluj – FC Botoșani în etapa 10 din SuperLiga României

CFR Cluj și FC Botoșani se află în a doua jumătate a clasamentului, însă un succes poate echivala cu apropierea sau chiar cu intrarea în top 6, în funcție de jocul rezultatelor. Clujenii au oprit, la Sfântu Gheorghe, o serie de 4 meciuri oficiale fără eșec. Dincolo, elevii lui Marius Croitoru (45 de ani) nu au mai pierdut în SuperLiga de pe 17 august (2-3 cu FCSB).

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 10 CFR Cluj 2026-09-19T14:30:00Z FC Botoşani Arbitri Arbitru centru: I. Călin Arbitru asistent 1: G. Neacșu Arbitru asistent 2: N. Marin Al patrulea oficial: R. Timiș VAR: V. Porumbel Asistent VAR: I. Dima

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după CFR Cluj – FC Botoșani

Încet, dar sigur, a clasamentului și a urcat până pe locul 9, cu 11 puncte. Doar două puncte stau, momentan, între echipa lui Croitoru și un loc de play-off. CFR Cluj este pe locul 12, cu 10 puncte, ceea ce înseamnă că un succes îi poate aduce peste moldoveni în clasament.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Rapid 10 6 3 1 14-6 21 2 ▼ Dinamo 9 6 2 1 19-7 20 3 ▲ Univ. Craiova 9 5 2 2 19-9 17 4 ▼ Petrolul 9 5 1 3 11-12 16 5 Farul 9 3 5 1 14-10 14 6 ▲ Sepsi OSK 10 3 4 3 7-10 13 7 ▼ FCSB 9 3 3 3 13-12 12 8 ▲ UTA 10 3 3 4 14-15 12 9 ▲ U Cluj 8 4 0 4 12-13 12 10 ▼ FC Botoşani 9 2 5 2 13-9 11 11 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11 12 ▼ Corvinul 9 2 4 3 8-7 10 13 ▼ CFR Cluj 8 3 1 4 12-13 10 14 ▼ Oțelul 9 2 4 3 9-12 10 15 FC Voluntari 9 2 2 5 9-20 8 16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la CFR Cluj – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

FANATIK vă oferă, cu ajutorul statisticilor OPTA, date legate de fiecare jucător care intră pe teren în meciul de sâmbătă: goluri, pase de gol, faulturi suferite sau comise, cornere sau intervenții ale portarilor. Casele de pariuri din țară ofertă cote foarte bune pentru astfel de statistici.

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Toți CFR Cluj FC Botoşani Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 99 G. Anestis – – – – – – – – – – – 2 B. Bayeye Kifutu – – – – – – – – – – – 5 B. Răzvan Creţ – – – – – – – – – – – 3 J. Petro – – – – – – – – – – – 4 G. Miron – – – – – – – – – – – 23 E. Diaw – – – – – – – – – – – 21 L. de Vega Lima – – – – – – – – – – – 26 H. Scicchitano Ongenda – – – – – – – – – – – 41 I. Dumiter – – – – – – – – – – – 77 G. Gama da Silva – – – – – – – – – – – 10 Ș. Bodișteanu – – – – – – – – – – – 27 I. Gurău – – – – – – – – – – – 22 M. Kovtaliuk – – – – – – – – – – – 9 J. Marković – – – – – – – – – – – 14 G. Șorodoc – – – – – – – – – – – 25 A. Șuchianu – – – – – – – – – – – 90 M. Preda – – – – – – – – – – – 8 R. Idowu – – – – – – – – – – – 44 R. Sadiku – – – – – – – – – – – 30 A. Țigănașu – – – – – – – – – – – 37 M. Bordeianu – – – – – – – – – – – 67 E. Papa – – – – – – – – – – – 31 O. Vâlceanu – – – – – – – – – – – 47 C. Braun – – – – – – – – – – – 45 M. Malico Paulino – – – – – – – – – – – 14 S. Dias da Rocha – – – – – – – – – – – 3 I. Gelashvili – – – – – – – – – – – 21 C. Ignat – – – – – – – – – – – 6 O. Perianu – – – – – – – – – – – 18 E. Omić – – – – – – – – – – – 9 S. Dražić – – – – – – – – – – – 11 A. Cordea – – – – – – – – – – – 17 L. Biliboc – – – – – – – – – – – 26 R. Gligor – – – – – – – – – – – 86 V. Kun – – – – – – – – – – – 98 N. Sula – – – – – – – – – – – 42 R. Pantalon – – – – – – – – – – – 23 A. Ziblim – – – – – – – – – – – 77 A. Sfait – – – – – – – – – – – 1 R. Gal – – – – – – – – – – – 20 A. Țîrlea – – – – – – – – – – – 96 Á. Tordai – – – – – – – – – – – 7 A. Nalić – – – – – – – – – – – 29 A. Omrani – – – – – – – – – – – 19 S. Buș – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului CFR Cluj – FC Botoșani LIVE VIDEO comentariul în timp real

Imediat după începerea partidei de la Cluj-Napoca, pe fanatik.ro aveți comentariul în timp real al partidei. Mai jos primiți informații minut cu minute despre golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente din partidă. Toate apar mai jos, extrem de detaliate, imediat cum se petrec în meci.

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Echipele de start și schimbări la CFR Cluj – FC Botoșani

Va fi extrem de interesant de văzut în meciul cu FC Botoșani, dar și cum răspunde Marius Croitoru. Mai jos aveți actualizări în timp real, cu marcatorii, jucătorii avertizați, așezările în teren (3-4-3, 4-4-2, 3-5-2 etc.) și alte informații-cheie.

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CFR Cluj 3-4-2-1 31 O. Vâlceanu 47 C. Braun 45 M. Malico Paulino(cpt) 14 S. Dias da Rocha 3 I. Gelashvili 21 C. Ignat 6 O. Perianu 18 E. Omić 9 S. Dražić 11 A. Cordea 17 L. Biliboc Rezerve 20 A. Țîrlea 86 V. Kun 96 Á. Tordai 19 S. Buș 26 R. Gligor 42 R. Pantalon 23 A. Ziblim 98 N. Sula 77 A. Sfait 7 A. Nalić 29 A. Omrani 1 R. Gal Antrenor M. Şumudică FC Botoşani 4-3-3 99 G. Anestis 2 B. Bayeye Kifutu 5 B. Răzvan Creţ 3 J. Petro 4 G. Miron(cpt) 23 E. Diaw 21 L. de Vega Lima 26 H. Scicchitano Ongenda 41 I. Dumiter 77 G. Gama da Silva 10 Ș. Bodișteanu Rezerve 22 M. Kovtaliuk 8 R. Idowu 14 G. Șorodoc 25 A. Șuchianu 90 M. Preda 9 J. Marković 27 I. Gurău 44 R. Sadiku 30 A. Țigănașu 37 M. Bordeianu 67 E. Papa Antrenor M. Croitoru

Cele mai tari cote la pariuri la CFR Cluj – FC Botoșani

Casele de pariuri indică un meci destul de echilibrat în Gruia. CFR Cluj, în trecut favorită clară într-un astfel de duel, are acum cotă 2,12 pentru a se impune. Oaspeții au 3,40. Un pariu care poate avea șanse bune la acest meci este „Ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,73.