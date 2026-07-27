CFR Cluj – FC Voluntari, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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CFR Cluj și FC Voluntari se întâlnesc luni, 27 iulie, de la ora 18:30, în etapa 2 de SuperLiga. Clujenii vin după o deplasare lungă, la Erevan, în Armenia, unde au remizat 1-1 în preliminariile Conference League cu Alashkert. Nou-promovata FC Voluntari a avut, deci, mai mult timp să pregătească partida din Gruia. Nu mai puțin de 10 zile au trecut de la remiza ilfovenilor cu FC Botoșani în etapa inaugurală din campionat.

CFR Cluj – FC Voluntari în etapa 2 de SuperLiga

CFR Cluj – FC Voluntari e live pe . Cu sprijinul OPTA, aici găsești o multitudine de informații relevante despre partida din etapa 2 de SuperLiga. Formațiile de start, statistici legate de evoluția jucătorilor, comentariul live text detaliat al meciului sau clasamentul sunt actualizate în timp real pe parcursul jocului.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 2 CFR Cluj 2026-07-27T15:30:00Z FC Voluntari Arbitri Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: V. Avram Arbitru asistent 2: R. Bîrdeș Al patrulea oficial: C. Gaitin VAR: I. Dima Asistent VAR: B. Dumitrache

Clasamentul SuperLigii

Clasamentul SuperLigii e permanent updatat în urma rezultatelor înregistrate pe teren. În orice moment ai situația atât la vârful ierarhiei, cât și în zona roșie a retrogradării, și poți vedea evoluția fiecărei echipe de la o etapă la alta.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FCSB 2 2 0 0 4-0 6 2 ▲ Oțelul 2 1 1 0 4-3 4 3 ▲ Dinamo 2 1 0 1 5-2 3 4 Corvinul 2 1 0 1 3-2 3 5 ▲ Farul 2 1 0 1 3-2 3 6 ▲ Rapid 1 1 0 0 1-0 3 7 ▲ Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3 8 ▲ U Cluj 2 1 0 1 2-2 3 9 ▲ Petrolul 2 1 0 1 1-1 3 10 ▲ Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3 11 ▼ FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3 12 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 13 ▲ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 14 ▼ UTA 2 0 1 1 2-6 1 15 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 16 ▼ Csikszereda 2 0 0 2 0-5 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Totodată, evoluția tuturor fotbaliștilor de pe gazon, titulari sau intrați pe parcurs, este analizată și rezumată în statistici elocvente. Vei știi în orice minut din CFR Cluj – FC Voluntari cine și cât a tras la poartă, cine a faultat sau cine a fost faultat, situația cartonașelor galbene și roșii, dar și câte parade au avut portarii.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În plus, nu lipsește nici comentariul detaliat al meciului. N-ai apucat să vezi partida, citește tot ce s-a întâmplat. Iar dacă te grăbești, treci în revistă doar fazele evidențiate cu text îngroșat. Sunt cele mai importante momente din CFR Cluj – FC Voluntari.

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Echipe CFR Cluj – FC Voluntari

Nu lipsesc nici echipele de start. Dar nu doar atât. În secțiunea dedicată echipelor, poți urmări și modificările din „11”-le fiecărei formații, dar și jucătorii marcatori sau avertizați.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

CFR Cluj – FC Voluntari LIVE în SuperLiga, etapa 2

CFR Cluj e departe de un start bun de sezon. În prima etapă, . Iar joi, în Conference League, după ce au fost conduși. În urmă cu opt ani, contra aceleiași echipe armene, CFR Cluj reușea un 2-0 în deplasare și un 5-0 acasă.

De partea cealaltă, FC Voluntari a revenit îm SuperLiga cu un meci pe teren propriu cu FC Botoșani. Ilfovenii au preluat conducerea pe tabelă după autogolul lui Diarra, după care moldovenii au revenit. În minutul 88, Merloi a marcat golul care a stabilit scorul final: .

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La ce oră se joacă CFR Cluj – FC Voluntari și cine transmite la TV

Startul meciului CFR Cluj – FC Voluntari din etapa 2 de SuperLiga este programat pentru luni, 27 iulie, de la ora 18:30. Meciul va fi transmis și la tv, pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, dar și live stream pe platformele care difuzează conținutul celor două posturi tv.

Cote pariuri CFR Cluj – FC Voluntari

Fără victorie în primele două meciuri oficiale din sezonul 2026-2027, CFR Cluj e favorită cu FC Voluntari, având cotă 1,80 la victorie. Șansele ca ilfovenii să scoată ceva din acest meci, cel puțin privind cotele, sunt destul de mici, din moment ce remiza e cotată la 3,75, iar victoria la 4,50. În 11 vizite anterioare pe terenul lui CFR Cluj, FC Voluntari a luat bătaie de 10 ori și a remizat o singură dată, atunci când a reușit să nu ia gol.

Urmărește în timp real CFR Cluj – FC Voluntari, live text pe

Rămâi pe pentru toate informațiile despre meciul CFR Cluj – FC Voluntari. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Ce urmează pentru CFR Cluj și FC Voluntari

Asemeni lui U Cluj și FCSB, CFR Cluj nu e sigură de programul său, pentru că depinde de evoluția în Conference League. După meciul cu FC Voluntari, urmează returul cu Alashkert, de pe teren propriu și meciul din etapa 3, în deplasare la Rapid. După aceea, însă, poate evolua fie în preliminariile Conference League (dacă se califică), fie direct în etapa 4 a campionatului, când va avea acasă derby-ul cu U Cluj.

Pentru FC Voluntari, însă, lucrurile sunt cât se poate de clare. După CFR Cluj o așteaptă trei partide de SuperLiga: acasă cu UTA Arad, deplasare la Dinamo și pe teren propriu cu Petrolul.