CFR Cluj – FCSB LIVE stream ora 21:00 în etapa 24 din SuperLiga. Deac este rezervă! Echipele de start

Meciul CFR Cluj – FCSB este capul de afiș al weekendului și are loc duminică, 5 februarie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei 24 din SuperLiga. Este o partidă cu implicații în lupta pentru titlu. Clujenii sunt lideri în Superligă, cu 50 de puncte, două peste Farul în timp ce bucureștenii ocupă locul 4, cu 41 de puncte. Un succes al oaspeților i-ar introduce și pe aceștia în lupta pentru titlu.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – FCSB

Meciul vedetă al etapei a 24-a din SuperLiga, CFR Cluj – FCSB, se desfășoară duminică, 5 februarie, de la ora 21:00, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al orașului de pe Someș. în etapa 24 din SuperLiga. Este clar că o asemenea partidă va atrage ca un magnet spectatori, pentru că vorbim despre două dintre cele mai bune echipe din fotbalul românesc.

Cel puțin 6-7000 de suporteri ai campioanei ultimior cinci ani vor fi prezenți la meci dar va sosi inclusiv un grup numeroa de suporteri de la București la care se vor adăuga și suporteri FCSB chiar din Cluj sau din alte orașe din Transilvania. Oricum, sunt șanse clare ca stadionul să fie plin la ora jocului.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – FCSB

Partida vedetă a etapei 24, CFR Cluj – FCSB, se joacă duminică, 5 februarie, de la ora 21:00, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al Clujului, în etapa 24 din SuperLiga și va fi televizată pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Mai puteți opta pentru varianta de a o urmări în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO.

La Cluj duminică, 5 februarie va fi o zi cu cer senin, cu șanse mici de a ploua sau a ninge, dar maxima zilei nu va depăși patru grade la ora amiezii. Cum meciul are loc târziu, tocmai la ora 21:00, temperatura va scădea simțitor putând ajunge chiar la zero grade sau un grad sub zero, o suprafață de joc dură, periculoasă pentru jucători, mai ales că a nins destul de mult.

Ce jucători lipsesc din partida CFR Cluj – FCSB

Antrenorul Dan Petrescu va decide înainte de meci dacă titularul postului de fundaş dreapta, Cristi Manea, va putea fi recuperat deplin după problemele fizice acuzate în această săptămână. Dacă nu se va efectua clasica mutare, cu germanul Braun în locul lui Manea, un jucător care mereu a dat satisfacţie când a fost introdus.

La FCSB bomba este absenţa omului care a adus cele trei puncte la Sibiu, francezul Omrani, acuzat de Mihai Pintilii pentru faptul că este doarte delăsător la antrenamente. În schimb vestea mare este revenirea în lot după aproape jumătate de an a celui bun la toate, în apărare sau la mijloc, Ovidiu Popescu.

Cote la pariuri la meciul CFR Cluj – FCSB

La prima vedere ar fi trebuir să existe un echilibru al cotelor la acest meci dar casele de pariuri consideră că ardelenii sunt mult mai buni la această oră și primesc o cotă de 2,15 la victorie față de 3,80 pentru echipa patronată de Gigi Becali. 1, 25 este cota pentru șansă dublă 1X și 1,60 pentru șansă dublă X2. Gol marcat CFR are cotă 1,25 iar o reușită a oaspeților ajunge la 1,50.

Sunt multe întâlniri directe între cele două echipe. Rezultatul cel mai des întâlnit a fost cel de egalitate, cu 13 meciuri terminate la Cluj în acest fel. Au fost chiar patru ani consecutiv în care a fost egal, de trei ori la 1-1. De șapte ori s-au impus clujenii și de două ori a câștigat FCSB.