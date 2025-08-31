CFR Cluj – FCSB, Live Video în etapa 8 din SuperLiga. Se anunță un derby incendiar. Cum arată echipa roș-albaștrilor

Atât CFR Cluj, cât și FCSB, nu au început foarte bine campionatul în acest sezon. Motivul? Ambele formații s-au concentrat mai mult pe cupele europene, iar de acum vor da mai mult și pentru a recupera diferența până la primele locuri. Așadar, „capul de afiș” al etapei 8 se anunță a fi unul incendiar.

CFR Cluj – FCSB, în etapa a 8-a din SuperLiga. Totul sau nimic în Gruia

Etapa a 8-a din SuperLiga ni le aduce față în față pe CFR Cluj și FCSB, un duel incendiar. Partida din Gruia în care fiecare echipă va da maximul ar putea să o relanseze pe una dintre cele două formații în lupta pentru primul loc, ocupat de Universitatea Craiova.

Înaintea acestui derby, CFR Cluj revine pe teren propriu în campionat după meciul cu Oțelul Galați. Ardelenii au fost învinși cu un scor rușinos de o formație care anul trecut evolua în play-out (4-1). Deși au câștigat meciul cu Hacker de acasă, aceștia nu au un moral foarte bun după eliminarea din Conference League.

De partea cealaltă, FCSB, deși a pierdut în runda a 7-a cu 0-2 în fața lui FC Argeș, jucătorii antrenați de Elias Charalambous vor avea un plus la derby datorită moralului dobândit . Campioana României și-a atins unul dintre obiective după dubla de succes cu Aberdeen și va evolua în cupele europene și în acest sezon.

În clasament, lucrurile stau astfel: FCSB este pe locul 13, cu 5 puncte după 7 jocuri. În schimb, CFR Cluj se află pe 14 tot cu atâtea puncte, dar cu un meci mai puțin. Astfel, cele două contracandidate la primele locuri se află la o distanță de 14 puncte față de liderul Universitatea Craiova.

echipa cu care va începe Elias Charalambous în deplasarea de la CFR Cluj: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Lixandru, Șut – Toma, Cisotti, Tănase – Bîrligea.

Cine transmite la TV CFR Cluj – FCSB din etapa 8 a SuperLigii

Meciul dintre CFR Cluj și FCSB poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 8-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 29 august

Rapid – UTA 2-0

Sâmbătă, 30 august

Unirea Slobozia – U Cluj 0-1

Dinamo – FC Hermannstadt 2-0

Duminică, 31 august

FC Argeș – Metaloglobus 2-1

Ora 18:30 FC Botoșani – Universitatea Craiova

Ora 21:30 CFR Cluj – FCSB

Luni, 1 septembrie

Ora 18:00 Csíkszereda – Oțelul Galați

Csíkszereda – Oțelul Galați Ora 21:00 Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Cum arată clasamentul înainte de CFR Cluj – FCSB

Cotele la pariuri pentru derby-ul CFR Cluj – FCSB

Favorită în acest duel este văzută formația oaspete, FCSB. Victoria campioanei României este cotată cu 2,65, în timp ce un succes al lui CFR Cluj are cota 2,75 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,35. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,85.

Vezi live video CFR Cluj – FCSB, în etapa 8 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul din Gruia, dintre CFR Cluj și FCSB, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Andrea Mandorlini, Elias Charalambous, Louis Munteanu și Daniel Bîrligea pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!